Kathy Hochul invierte US$4,2 millones en la industria acuícola de Long Island: US$3 millones van a 14 pequeñas empresas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 4,2 millones de dólares destinada a modernizar y expandir la industria acuícola de Long Island. Mediante esta iniciativa, otorga subvenciones a pequeñas empresas para mejorar su infraestructura operativa y capacidad de producción. Del total, aproximadamente US$3 millones se destinarán a 14 compañías locales.

La inversión de US$3 millones de Kathy Hochul para 14 pequeñas empresas

Bajo el Programa de Subvenciones para Infraestructura Acuícola de Long Island, administrado por el Fondo para el Crecimiento Agrícola y Alimentario del Departamento de Agricultura y Mercados, la gobernadora demócrata anunció las subvenciones que beneficiarán a 14 pequeñas empresas del sector, que juega un papel importante en la economía regional.

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

La lista incluye a las siguientes compañías que llevan a cabo actividades dentro de la jurisdicción del Estado Imperial:

WROC, LLC

Hampton Oyster Company

Davy Jones Landing

Oysterponds Shellfish LLC

Lucky 13 Oysters

East Hampton Oyster Company

Scrimshaw Enterprises LLC

Hart Lobster, Co.

Thatch Island

Peconic Gold Oysters Inc.

North Fork Big Oyster Corporation

Jeffrey M. Kraus

Dune Fishery LLC

Cornelius & Little Ram Oyster Company LLC

“El estado de Nueva York alberga una próspera y singular industria agrícola que se extiende más allá de la costa. La histórica industria pesquera de Long Island es inigualable, contribuyendo a fortalecer las cadenas de suministro de alimentos locales, impulsando la economía de nuestro estado y manteniendo un legado de excelencia y dedicación al sector”, declaró Hochul.

Luego, sostuvo que el programa garantiza que los acuicultores “puedan seguir prosperando durante muchos años”.

El impacto de las subvenciones de US$3 millones en Nueva York

Las subvenciones mencionadas en el comunicado de prensa apuntan a financiar proyectos de infraestructura. Esto incluye la construcción, renovación o instalación de edificios, muelles, equipos o recintos permanentes y temporales para apoyar a las empresas acuícolas que operan en Long Island.

Además, forman parte de la iniciativa estatal “Blue Food Transformation”. Esta medida fue diseñada para impulsar el sistema alimentario local y aumentar la demanda de productos marinos de Nueva York.

Las subvenciones de Kathy Hochul anunciadas para 14 pequeñas empresas de Nueva York apuntan a financiar proyectos de infraestructura Instagram Hochul

“La abundante e histórica industria acuícola de Long Island es uno de los factores que hacen que nuestro paisaje agrícola sea tan rico, diverso y único. Nos enorgullece hacer todo lo posible por preservar las zonas costeras productivas de la región, y eso comienza con el apoyo a los productores”, manifestó Richard Ball, comisionado de Agricultura del Estado Imperial.

La importancia de la industria pesquera en Nueva York

Si bien la industria pesquera no es una de las principales fuentes de ingresos del estado, los datos muestran que tiene una importancia relevante a nivel regional, laboral y en la cadena alimentaria. El anuncio de la oficina de Hochul remarca que está compuesta principalmente por pequeñas explotaciones familiares que contribuyen a la producción regional de productos del mar y al empleo.

La industria acuícola representa más del 25% de las granjas en Long Island, con actividad principalmente en Suffolk y Nassau Farm and Food Growth Fund

Según el censo agrícola más reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la industria acuícola representa más del 25% de las granjas en Long Island, con 155 explotaciones en el condado de Suffolk y 15 en el condado de Nassau. En conjunto, ambos condados generaron más de US$14,5 millones en ventas en 2022.

A su vez, un informe publicado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) reveló que en 2023 la industria pesquera y de mariscos en EE.UU. generó:

US$319 mil millones en ventas totales .

. 2,1 millones de empleos.

El estudio también señala que la región Mid-Atlantic/New England, donde está Nueva York, es una de las zonas activas del sector. Sin embargo, Massachusetts, Florida y California se mantienen como los estados líderes en la actividad.