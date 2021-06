Fastly: caída global de sitios web por problemas con una red de servidores

LONDRES.- Sitios web de importantes compañías y medios de todo el mundo, e incluso del gobierno británico y la Casa Blanca, dejaron de funcionar esta mañana por una caída en Fastly, una empresa norteamericana que actúa como una red de distribución de contenido y da soporte a aplicaciones y a páginas de internet.

Mientras que algunos websites mostraban problemas en la carga, otros no permitían la navegación. En la sede de Fastly, localizada en San Francisco, reconocieron el problema justo después de las 7 y aseguraron que se encontraban en plena investigación de lo ocurrido.

Dentro de los portales afectados se encontraron numerosos medios de comunicación -entre ellos LA NACION, The Guardian, CNN, The New York Times, Le Monde, BBC-. También Amazon e, incluso, la web del gobierno británico y la de la Casa Blanca.

“El problema fue identificado y se está arreglando”, aseguraron desde Fastly a las 7.44, aunque aún no develaron el motivo detrás de las fallas en su servidor.

Para las 7.57 reportaron que el error había sido resuelto, pero advirtieron sobre la posibilidad de que los clientes experimenten mayor tiempo en la carga de los contenidos hasta que los servicios retornen por completo.

Noticia en desarrollo

Agencias AFP y AP

LA NACION