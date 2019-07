Los perros del trineo de Olsen corren sobre una zona de hielo derretido en Groenlandia Fuente: AFP

18 de julio de 2019 • 10:00

Las temperaturas extremas en varios lugares del planeta en las últimas dos semanas podrían convertir a julio en el mes más cálido registrado en la historia de la Tierra, según científicos especialistas en cambio climático .

La quincena pasada ha sido testigo de temperaturas insólitamente altas en el ártico canadiense, sequías extremas que han dejado a la c iudad de Chennai en India sin agua, una ola de calor sofocante en Europa que ha sido suficiente para cerrar al público algunas atracciones al aire libre como la acrópolis en Atenas e incendios forestales que han obligado a los turistas en el sur de Francia a abandonar sus campamentos. Incluso la fuerza aérea de Indonesia tuvo que llevar a cabo misiones de desbroce de nubes con la esperanza de provocar lluvias.

Si las tendencias de la primera mitad del mes continúan, van a vencer el récord anterior de julio 2017 por 0,025°C, según cálculos que la científica especializada en cambio climático en la Universidad de Oxford, Karen Haustein compartió con el diario The Guardian.

También superaría al junio más caliente de la historia el mes pasado, según confirmó esta semana la NASA y el Centro de Satélites de la Unión Europea. La temperatura global fue aproximadamente 0,1°C más alta que la de junio más cálida anterior, que se registró en 2016.

En respuesta a las nuevas cifras, Michael Mann el director del Centro de Ciencias del Sistema de la Tierra en la Universidad Estatal de Pennsylvania tuiteó: "Esto es significativo. Pero estén atentos a los números de julio. Julio suele ser el mes más cálido del año a nivel global. Si este julio resulta ser el julio más cálido (tiene una buena oportunidad), será el mes más cálido que hayamos medido en la Tierra".

Los científicos destacaron que este resultado es incierto porque las condiciones podrían cambiar en la segunda mitad del mes, pero subrayan un patrón más amplio de temperaturas en constante aumento causadas por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas, deforestación, automóviles, aviones, ganadería y otras fuentes.

Peter Stott, un experto en analizar el rol del cambio climático en condiciones climáticas extremas en la Met Office del Reino Unido, afirmó a Al Jazeera que "una ola de calor similarmente extrema hace 100 años probablemente habría sido aproximadamente 4°C más fría".

Nueve de los 10 años más calurosos registrados se han producido desde el año 2000, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos . Los datos de los primeros seis meses de este año indican que este año tiene un 99.9% de posibilidades de ingresar a los cinco primeros, según el climatólogo Gavin Schmidt.

"Está claro que 2019 se perfila como uno de los cinco años más calientes, pero dependiendo de lo que ocurra, podría ser el segundo, el tercero o el cuarto más cálido. El año más cálido fue 2016, que comenzó con un gran El Niño, que no tuvimos este año, por lo que un año récord no es particularmente probable ", dijo.

Los líderes políticos no han logrado detener el aumento de emisiones que está detrás del calentamiento global. El mes pasado, Theresa May pidió a otros países que "aumenten su ambición" y sigan al Reino Unido con el objetivo de obtener emisiones netas de carbono cero para el 2050, luego de que el presidente Donald Trump confirmara que no cambiaría de opinión sobre la acción del cambio climático, y dijera que las fábricas de Estados Unidos no funcionan con la energía eólica y que no quiere subsidiar la energía verde.

El humo de los incendios de California llegó en 2018 a Nueva York Fuente: Archivo

Las preocupaciones sobre el aumento de las temperaturas y su impacto en la salud están creciendo. El martes, la Cruz Roja lanzó una nueva guía de olas de calor para ayudar a los planificadores urbanos y las autoridades de la ciudad a reducir los riesgos, que son particularmente importantes para los ancianos, los niños muy pequeños, las mujeres embarazadas y las personas que están socialmente aisladas.

"Las olas de calor son uno de los peligros naturales más mortales que enfrenta la humanidad y la amenaza que representan solo se volverá más seria y más generalizada a medida que continúe la crisis climática", dijo Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.

Las olas de calor anteriores han matado a decenas de miles de personas, incluidas 2500 en la India en 2015 y 70.000 en Europa en 2003, según la Cruz Roja.