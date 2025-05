Cardenal Czerny, uno de los máximos colaboradores de Francisco, lo defiende antes del cónclave: “Jesús generó mucha confusión”

ROMA.- El cardenal checo-canadiense Michael Czerny, uno de los cinco jesuitas que participarán en el cónclave, no oculta su irritación ante quienes, desde el ala conservadora, denuncian a Francisco por haber causado confusión.

“Vivimos en un mundo confuso y la Iglesia, para cumplir con su vocación, tiene que generar confusión. Jesús generó mucha confusión, muchísima”, dijo, en una entrevista con LA NACION en su departamento pegado a la curia generalicia de la Compañía de Jesús.

Nacido en la entonces Checoslovaquia, a los dos años debió dejar su patria junto a su familia y emigrar a Canadá. Estudió en Estados Unidos y después del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, en 1989, se desempeñó allí como vicerrector. Vivió diez años en África, donde fundó y dirigió la Red Jesuita Africana sobre el sida, fue asesor del cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y en los últimos años fue uno de los máximos colaboradores del papa argentino, a quien ayudó en el borrador y en el lanzamiento de su encíclica Laudato Sí, sobre el cuidado de la casa común. Fue designado cardenal y nombrado obispo en 2019, y en 2022, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral.

En medio de un mundo y una sociedad “en llamas”, durante la entrevista el cardenal Czerny, de 78 años, auspició un papa cercano a los que sufren, abierto al diálogo, creativo y que no piense en volver hacia atrás. “Un papa no debe pensar en dar marcha atrás, sinceramente, me parece que no tiene sentido. Un papa debe pensar en el desafío de llevar el evangelio a todo el mundo, en 2025”, aseguró. A diferencia de los demás cardenales, su cruz pectoral no es ni de plata ni de oro: está hecha con la madera descolorida de una barcaza de migrantes que murieron ahogados en el Mediterráneo, todo un mensaje.

-¿Qué sintió al enterarse de la muerte del papa Francisco?

-Sentí un inmenso dolor y una inmensa gratitud. Gratitud porque ha sido un gran papa, un gran amigo. Ha sido increíble tener la oportunidad de trabajar con él, poder contribuir al magisterio y a la vida de la Iglesia.

El cardenal Michael Czerny en el Vaticano Gregorio Borgia - AP

-En pocas palabras, ¿cuál es para usted el legado que deja Francisco?

-El legado de Francisco se puede leer a través de los grandes documentos de su pontificado: Evangelii gaudium, Laudato si, Fratelli tutti… En el centro está siempre la renovación de la Iglesia y la alegría de evangelizar. Esa es la esencia de la Iglesia: evangelizar el mundo, un mundo que está en llamas. Además, es parte intrínseca de nuestra vocación cuidar de nuestro planeta, de nuestra casa común. No es algo secundario, ni opcional. Ser verde, ser ecológico, forma parte de lo que significa ser cristiano.

-Acaba de decir que el mundo está en llamas…

-Lo está. El mundo está en llamas, la sociedad está en llamas. Solo hay que ver todos los fracasos en nuestra convivencia. Y la respuesta a esos fracasos ya está en Laudato si: diálogo, diálogo, diálogo. Una respuesta más elaborada y para toda la esfera pública es Fratelli tutti.

-¿Y cuáles son los grandes desafíos en este mundo en llamas?

-Lo que aprendí de Francisco es que no se puede responder a esa pregunta si no se sabe desde qué lugar se formula. Cuando se ve el mundo desde un satélite, parece todo uno, pero no lo es. La respuesta a la pregunta que ha planteado es diferente si se formula desde Bolivia, desde Johannesburgo o desde Hong Kong. Si quiere saber cuáles son los problemas importantes, pregúntele a la ONU, no a nosotros. A nosotros no nos interesan los problemas en general, sino los problemas en particular, los problemas reales. A mí me parece por ejemplo bastante tonto cuando me preguntan por la migración en general. Yo no hablo de migración, yo hablo de migrantes.

-¿Quiere decir que la persona, el individuo, siempre tiene que estar en el centro?

-Necesariamente. Antes me preguntaba por el legado de Francisco. Lo primero que Francisco hizo fue estar siempre junto a los que sufren. Todo lo demás se ajustaba a eso. El modo de acercamiento de Francisco era pastoral, empezaba con las personas, no con la migración.

-¿Qué clima se respira en las reuniones preparatorias del cónclave?

-El clima es serio. Todos somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad.

Michael Czerny

-¿Qué cualidades debe de reunir el nuevo papa, el sucesor de Francisco?

-No, no debemos hablar del sucesor de Francisco, sino del sucesor de Pedro. Hay que buscar al papa de 2025, no al continuador del de 2013.

-Hay quienes consideran que durante el pontificado de Francisco la polarización dentro de la Iglesia ha aumentado. ¿Usted qué piensa?

-Lo más significativo que puedo decir sobre la polarización es que es un asunto que les gusta a los medios de comunicación. No digo que a todos, pero a algunos sí. Yo realmente sólo oigo hablar sobre polarización en la Iglesia en los medios de comunicación. Los que somos suficientemente mayores nos acordamos de que ya en tiempos de Pablo VI se hablaba de polarización, aunque entonces no se empleaba esa palabra. Entonces lo que se decía es que había diferentes visiones sobre cómo ser católico.

-Pero lo que parece bastante evidente es que hay muchas críticas contra algunas de las innovaciones introducidas por Francisco… Solo hay que ver las entrevistas que ha dado estos días el cardenal Müller.

-¿Y por eso tenemos que pensar que se trata de algo generalizado? Todos sabemos quién es Müller y cuál es su opinión. Pero no creo que la mayoría de nosotros estemos confusos.

-¿Qué le diría a los que, como el cardenal Müller, se quejan de que Francisco ha creado confusión durante su pontificado?

-Les diría que vivimos en un mundo confuso y que la Iglesia, para cumplir con su vocación, tiene que generar confusión. Yo creo que Jesús generó mucha confusión, muchísima.

-¿Qué les diría a los que aseguran que se necesita un papa que devuelva la unidad a la Iglesia y termine con la confusión?

-La unidad es un don del Espíritu Santo a la Iglesia, cuya misión es evangelizar, salir de ella misma. La unidad es un don precioso, pero no puede ser una estrategia, no puede ser un programa.

-¿Tiene la sensación de que el próximo pontífice puede ser italiano, como indica la fuerte campaña mediática en curso?

-Yo creo que se trata de una especulación sobre todo de la prensa italiana. Yo puedo entender e incluso simpatizar con esa especulación. Pero no puedo imaginar que vaya a tener ningún efecto en el voto de los cardenales electores, es imposible. El lugar de procedencia es una categoría sin ninguna importancia a la hora de elegir al papa. Cuando escucho decir que ha llegado la hora de un papa norteamericano, de un papa italiano, de un papa africano, de un papa de Oriente, me parece una solemne estupidez.

Czerny fue muy cercano a Francisco en los últimos años Franco Origlia

-¿Qué es lo más importante a la hora de elegir al nuevo papa?

-La prioridad es la evangelización en el 2025, llevar el evangelio a la sociedad de 2025.

-Francisco decía que quería una Iglesia misionera y empezó varios procesos de cambio, incluido el proceso para convertir a la Iglesia en sinodal. ¿Podría haber retrocesos con el nuevo papa?

-No tiene sentido la pregunta: un papa no debe pensar en dar marcha atrás, sinceramente, me parece que no tiene sentido. Un papa debe pensar en el desafío de llevar el evangelio a todo el mundo. La Iglesia además usa cosas del pasado y usa cosas nuevas. Francisco también lo hacía. No nos preocupa el nuevo papa en relación con los logros, posiciones o políticas de Francisco.

-Pero hay cardenales que aseguran que hay que eliminar la confusión y restaurar el orden en la Iglesia…

-Claro que debería haber más orden, debería haber más unidad y también debería haber más creatividad. Y más modos de llegar a las periferias, a los agujeros negros a los que no llega el Evengelio o en los que no penetra.

-¿Cuál es su sueño respecto a este cónclave?

-Estoy deseando conocer al sucesor de Pedro indicado por el Espíritu Santo para guiar la Iglesia a partir de 2025. Creo que estaré tan sorprendido de saber quién será como lo estará usted.

-¿Piensa que será un cónclave breve?

-Si es breve se lo podré decir cuando concluya. Lo que le puedo decir ahora es que tendrá la duración adecuada.

-¿Cómo se está preparando para el cónclave?

-Haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Para mí es muy importante tener un diálogo con los medios de comunicación, es parte de mi preparación. Por lo demás rezo, y trato de comer y descansar bien. Es una gran responsabilidad.