León XIV cierra su gira por África con un pedido especial a EE.UU. e Irán en plena guerra

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.– El papa León XIV instó el jueves a Estados Unidos e Irán a volver a las conversaciones para poner fin a la guerra y condenó de forma enérgica la matanza de manifestantes por parte del régimen islámico, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara al líder católico la semana pasada por no haberlo hecho al pronunciarse contra el conflicto en Medio Oriente.

León, el primer pontífice estadounidense, también afirmó que los países tienen derecho a controlar sus fronteras, pero insistió en que no deben tratar a los migrantes peor que a los “animales”, lamentó que la enseñanza moral de la Iglesia a menudo se reduzca a cuestiones sexuales y condenó la muerte de “tantos” civiles en la guerra con Irán, en una amplia conferencia de prensa durante su vuelo de regreso a Roma tras una gira por África.

El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Malabo a Roma, el 23 de abril de 2026, al término de su visita pastoral de 11 días a África Andrew Medichini - Pool AP

Al ser preguntado si condenaba las recientes ejecuciones de Irán, León dijo que condenaba “todas las acciones que son injustas”, entre ellas, la pena de muerte.

"Condeno que se quite la vida a las personas. Condeno la pena de muerte. Creo que la vida humana debe ser respetada y que todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural, sus vidas deben ser respetadas y protegidas”, insistió el Papa.

El cruce con Trump

León fue calificado de “terrible” por Trump en las redes sociales el 12 de abril, después de que este se mostró como un crítico abierto de la guerra con Irán y de las políticas antiinmigración de línea dura del presidente norteamericano. En una publicación dos días después, Trump preguntó: “¿Alguien podría por favor informar al papa León sobre las muertes de manifestantes iraníes?".

Las autoridades iraníes mataron a miles de personas durante las protestas antigubernamentales de enero, los peores disturbios internos desde la época de la revolución islámica de 1979. Los grupos de derechos humanos dicen que el gobierno iraní ha seguido reprimiendo a los opositores durante la guerra y que Teherán llevó a cabo otra ejecución esta semana.

El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Malabo a Roma, el 23 de abril de 2026, al término de su visita pastoral de 11 días a África ANDREW MEDICHINI - POOL

“Cuando un régimen, cuando un país toma decisiones que quitan la vida a otras personas de forma injusta, entonces, obviamente, eso es algo que debe ser condenado", dijo el jueves el pontífice.

León no mencionó a Trump en sus declaraciones. Afirmó que, como líder de la Iglesia católica, que cuenta con 1400 millones de fieles, no apoya los conflictos armados.

“Como pastor no puedo estar a favor de la guerra”, dijo a los periodistas a bordo de su avión. “Me gustaría alentar a todos a encontrar respuestas que provengan de una cultura de paz y no de odio y división”, agregó.

El papa León XIV aborda el vuelo papal de Malabo a Roma, el 23 de abril de 2026, al término de su visita pastoral a África ANDREW MEDICHINI - POOL

También pidió una nueva “cultura de paz” para reemplazar el recurso a la violencia cada vez que surgen conflictos. El pontífice insistió en que la cuestión no es si el régimen de Irán debería cambiar o no. “La cuestión debería ser cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes”, dijo el Papa.

Al mismo tiempo, el Papa aclaró que la Santa Sede dialoga con todos, incluso con regímenes autoritarios, pero con el objetivo de promover el bien común.

El papa León XIV llega para celebrar la misa en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial, el 23 de abril de 2026 Misper Apawu - AP

"A veces mantenemos relaciones diplomáticas con países que tienen regímenes autoritarios. Tenemos la oportunidad de dialogar con ellos a nivel diplomático, a nivel formal. No siempre hacemos grandes declaraciones, criticando, juzgando o condenando, pero hay mucho trabajo por hacer entre bastidores“, explicó León XIV, ”para promover la justicia, las causas humanitarias y tratar de resolver situaciones en las que pueda haber", por ejemplo, “presos políticos que encuentren la manera de ser liberados”.

El papa León XIV saluda tras la misa celebrada en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial, el 23 de abril de 2026 Misper Apawu - AP

“Así pues, la Santa Sede mantiene, por así decirlo, una neutralidad y busca maneras de continuar relaciones diplomáticas positivas con tantos países diferentes“, dijo el pontífice.

León reveló además que lleva consigo la foto de un chico musulmán libanés que murió en la guerra de Israel con el grupo terrorista Hezbollah. Según indicó, el chico se encontraba entre la multitud que le recibió durante su visita al Líbano en noviembre y diciembre, en el primer viaje al extranjero del Papa. “Hemos visto morir a muchos inocentes”, señaló León.

Bendición de parejas homosexuales

Finalmente, el Pontífice abordó una cuestión que desde hace tiempo divide a la Iglesia: la bendición de las parejas homosexuales.

En una respuesta a la Iglesia alemana, que presiona y anuncia, como en la diócesis de Múnich-Freising, el inicio de estos ritos de bendición, el Papa dijo que “la Santa Sede aclaró” a los obispos alemanes que “no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de parejas homosexuales” y, en general, de parejas irregulares.

Pero la Iglesia acoge a todos y bendice a todos, como también lo hace el Papa ”al final de una gran celebración como la de hoy", dijo refiriéndose a la misa en Guinea Ecuatorial con la que terminó el viaje a Africa.

Recordó el “todos, todos, todos” lanzado por el papa Francisco, pero ofreció una nueva interpretación: “Todos están invitados, todos están invitados a seguir a Jesús, todos están invitados a la conversión”.

Agencias AP, ANSA y Reuters