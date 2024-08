Carolina Herrera, la peruana que le ganó el juicio a la reconocida diseñadora por tener su mismo nombre

Escuchar

Una batalla legal en Perú arrojó como victoriosa a una empresaria peruana que cargó contra la marca de la diseñadora venezolana Carolina Herrara por intentar frenarla de utilizar su nombre para un emprendimiento de jabones artesanales.

María Carolina Herrera, nacida en Cerro de Pasco, contó que la lujosa compañía de perfumes intentó prohibirle que utilice su nombre en su emprendimiento de jabones -“La Jabonera by María Herrera”- ante el el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú.

La batalla legal por el nombre de la marca comenzó en 2021, cuando su hijo abogado le regaló el registro su marca de jabones, y en consecuencia la empresa de la diseñadora venezolana le envió un documento para frenar esa legalización, según el medio peruano El Comercio. La compañía de perfumes sostuvo en la misiva que el emprendimiento de María Carolina era “parecido” a sus marcas y que ambas son empresas clase 3, es decir, preparaciones para blanquear, jabones y perfumes.

“Carolina Herrera es mi nombre, lo tengo en mi documento de identidad y soy peruana. Tengo todo el derecho de usarlo como a mí me convenga y me parezca”, respondió la ciudadana peruana. “Mi hijo me quiso dar una sorpresa por Navidad y registrar la marca. Al poco tiempo me llegó una notificación de un abogado que me dijo, ‘señora, ¿no quiere que la asesore en el problema que tiene en Indecopi? Y yo dije, ‘¡¿Qué?!’”, contó la mujer durante una entrevista televisiva. Además, aseguró que Herrera es un apellido común en Perú y “no lo suficientemente distintivo” para registrar una marca. Así, insistió con que las marcas tienen diferencias y que usar el apellido en ese país no impide que sea usado por otras personas en el ámbito civil, según consignó el mismo medio.

Carolina Herrera Archivo

“Yo sabía que era Carolina Herrera, hay un estudio que les lleva los casos en cada país. Ante la primera apelación dije ‘ya fue’, pero mi hijo [que es abogado] me dijo ‘vamos a lucharla’”, comentó al canal Panamericana TV.

Esta semana la Justicia le dio la razón al emprendimiento peruano de jabones y la sentencia argumentó que no hay riesgo de confusión entre las firmas, ya que hay distintas características entre “Carolina Herrera” y “María Herrera”. Finalmente, María Carolina podrá continuar con su emprendimiento -que utiliza para financiar castraciones de animales en estado de abandono- sin problemas para vender sus jabones.

En Perú hay 230.726 ciudadanos con el apellido Herrera y hay alrededor de 487 mujeres que se llaman Carolina Herrera, al igual que la la empresaria venezolana, de acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

