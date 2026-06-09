Elecciones en Perú hoy, en vivo: los últimos votos definen el resultado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Roberto Sánchez acudió a votar en la segunda vuelta electoral en el colegio María Reiche, también en el distrito de San Borja, acompañado por su esposa y portando su tradicional sombrero. Se lo vio sonriente y sereno mientras se dirigía a la cámara secreta para emitir su voto. Luego, exhibió su cédula antes de introducirla en el ánfora, bajo la atenta observación de los miembros de mesa y de los medios presentes. Tras completar el proceso, firmó el padrón, recibió su documento de identidad y cerró el acto con un saludo a quienes supervisaban la jornada.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se prepara para emitir su voto durante la segunda vuelta de las elecciones generales STRINGER - AFP

Al salir del local de votación, el candidato de Juntos por el Perú brindó declaraciones a la prensa, en las que hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y al respeto por el proceso electoral. “Invoco a todos los compatriotas a una emisión responsable de un voto para rescatar el Perú, para afianzar la democracia y respetemos el voto libre”, afirmó.