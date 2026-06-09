Elecciones en Perú hoy, en vivo: los últimos votos definen el resultado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Con el 94% de las mesas escrutadas, los candidatos están separados por apenas 30.000 votos; se abre la posibilidad de un recuento voto a voto
Petro celebró el triunfo de la izquierda en elecciones de Perú sin resultado oficial
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a celebrar el triunfo de la izquierda en la segunda vuelta electoral de Perú, que aún está a la expectativa de conocer los resultados definitivos
El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026
Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú.
Restableceré completamente las relaciones diplomáticas… https://t.co/9BNy3clOL2
Roberto Sánchez lidera por primera vez en el balotaje
Con 18 millones de votos escrutados de la votación del domingo, Sánchez aventajaba por unos 15.000 votos y la contienda seguía muy reñida.
Muchos votantes esperaban que las elecciones pusieran fin a años de caos político que han visto a una serie de presidentes encarcelados, depuestos y destituidos. Quien resulte elegido será el noveno presidente en una década.
Pero el resultado muestra que la nación andina sigue profundamente dividida entre la populosa costa y el sur, más rural e indígena.
Empate técnico
La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse poco más del 92% de las mesas de votación.
Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtenía 50,23% de los sufragios mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba 49,77% de apoyo, según el conteo preliminar de la Onpe, la organizadora de los comicios.
Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”.
Irregularidades y resultados
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, informó que se realizará un conteo rápido integral con cobertura nacional, cuyos resultados se darán a conocer a las 20 (22 de Argentina) del mismo domingo. Awapara precisó que este conteo no constituye una encuesta, sino una recolección directa de datos en las mesas de votación, procesados posteriormente con un margen de error controlado, lo que permite ofrecer una proyección confiable del resultado electoral en pocas horas.
Además, los electores contarán con información preliminar a través del Flash Electoral que difundirán consultoras como Ipsos y Datum Internacional, basado en encuestas a la salida de los locales de votación, a partir de las 17 (19 de Argentina), apenas cierren las mesas. En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio.
Así votó Roberto Sánchez
Roberto Sánchez acudió a votar en la segunda vuelta electoral en el colegio María Reiche, también en el distrito de San Borja, acompañado por su esposa y portando su tradicional sombrero. Se lo vio sonriente y sereno mientras se dirigía a la cámara secreta para emitir su voto. Luego, exhibió su cédula antes de introducirla en el ánfora, bajo la atenta observación de los miembros de mesa y de los medios presentes. Tras completar el proceso, firmó el padrón, recibió su documento de identidad y cerró el acto con un saludo a quienes supervisaban la jornada.
Al salir del local de votación, el candidato de Juntos por el Perú brindó declaraciones a la prensa, en las que hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y al respeto por el proceso electoral. “Invoco a todos los compatriotas a una emisión responsable de un voto para rescatar el Perú, para afianzar la democracia y respetemos el voto libre”, afirmó.
La votación de Keiko Fujimori
Al grito unísono de “Keiko presidenta”, la candidata presidencial fue escoltada por los fanáticos que se acercaron a acompañarla en su sufragio. La líder de Fuerza Popular votó en el colegio Libertador San Martín, ubicada en la calle Johann Strauss 478, en el barrio de San Borja. Luego, se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
“La esperamos más de una hora y se fue muy rápido, aunque fue una bonita experiencia” dice a LA NACION Javier Rivero. Rivero es abogado y vive en el distrito de San Martín de Porres y afirma que “allí salimos de casa pero no sabemos si volvemos”. “El país se ha llenado de extorsionistas y muerte, por eso necesitamos a Keiko para que termine el terrorismo, como lo hizo su padre”, agrega.
Un balotaje marcado por la polarización y el fantasma de la crisis política
Perú celebró este domingo 7 de junio, en el día de la bandera, la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en una contienda polarizada entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, en medio de una persistente crisis política en un país asolado por la violencia.
El estrecho margen -anticipado por las encuestas- abrió la posibilidad de un recuento voto a voto tras la jornada electoral.
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