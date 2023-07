Carta al presidente Biden: solo usted puede salvar a Israel

escuchar

Después de la publicación de esta columna, el Parlamento de Israel aprobó el proyecto de ley que limita los poderes de la Corte Suprema.

WASHINGTON.- Estimado Presidente Biden:

En octubre de 1973, los ejércitos de Egipto y Siria lanzaron un sorprendente ataque conjunto contra Israel. Cuando el Ejército israelí se quedó sin municiones, su predecesor Richard Nixon ordenó un masivo puente aéreo de armamento que ayudó a salvar la única democracia judía de ser destruida desde el exterior.

Cincuenta años después, señor Presidente, esta democracia judía necesita urgentemente otro puente aéreo para salvarla de ser destruida desde adentro. Necesita un suministro urgente de verdades duras, algo que solo usted puede proporcionar.

¿Y cuáles son esas verdades? Que si el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa intentando imponer un proyecto de ley que despojaría a la Corte Suprema de Israel de su autoridad legal más importante, que es supervisar nombramientos o decisiones extremas del escalón político de Israel, y hacerlo sin un mínimo de consenso nacional, esto fracturará al ejército de Israel y socavará no solo los valores compartidos entre Estados Unidos e Israel, sino también los intereses vitales de Estados Unidos.

Señor Presidente, cuando nos reunimos el pasado martes y usted me dio su declaración muy medida instando a Netanyahu a no “apresurar” esta legislación sin “el más amplio consenso posible”, algo que claramente no tiene, fue un golpe eléctrico para el sistema político israelí y dominó las noticias durante varios días.

Fue un shock porque una amplia mayoría de israelíes creen, con razón, que usted es un verdadero amigo y que su consejo provino del corazón.

Pero temo que este gobierno israelí necesita otra dosis de su amor firme, no solo desde su corazón sino también desde el corazón de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Manifestantes se reúnen alrededor de una hoguera mientras bloquean una carretera durante una protesta contra el plan de reforma judicial del gobierno israelí en Tel Aviv el 24 de julio de 2023. JACK GUEZ - AFP

Porque Netanyahu sigue adelante pese a sus advertencias. A pesar de una advertencia de más de 1100 pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea Israelí de que no volarán para una dictadura. A pesar de una carta abierta firmada por decenas de ex altos funcionarios de seguridad, incluidos ex jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Mossad, el Shin Bet y la policía, suplicando al primer ministro que se detenga. A pesar de que el principal foro empresarial de Israel advierte sobre “consecuencias irreversibles y destructivas para la economía israelí”. A pesar de los temores de que esto eventualmente fracture la cohesión de unidad en la base del Ejército de Israel. Y a pesar de una notable y en gran parte espontánea marcha de cinco días de israelíes desde Tel Aviv hasta Jerusalén, algo que nunca había sucedido antes.

Si me lo permite, señor Presidente, lo que se necesita es que su secretario de Estado, su secretario de Defensa, su secretario del Tesoro, su secretario de Agricultura, su representante de Comercio de Estados Unidos, su fiscal general, su director de la CIA y sus jefes del Estado Mayor se comuniquen con sus contrapartes israelíes hoy mismo y les hagan saber que si Netanyahu sigue adelante, sin consenso, fracturando la sociedad y el ejército de Israel, no solo socavará los valores compartidos entre nuestros dos países, sino que también causará un serio daño a nuestros propios intereses estratégicos en Medio Oriente.

Y los intereses de Estados Unidos son muy importantes para nosotros. Porque mientras la Knesset se prepara para votar sobre este asunto el lunes, algo muy importante podría romperse en Israel y en nuestra relación con Israel. Y una vez que se haya ido, nunca volverá.

Espero que no sea demasiado tarde.

¿Qué intereses estadounidenses están en juego? A estas alturas, debería ser obvio para cada responsable de políticas estadounidenses que el gabinete de Netanyahu, uno que usted describió como uno de los más “extremos” que jamás haya encontrado, tiene en mente dos proyectos de desmantelamiento.

Uno es desmantelar el poder de la Corte Suprema para frenar la agenda extrema de este gobierno, y el otro es desmantelar el proceso de paz de Oslo y su hoja de ruta hacia una solución de dos estados, para allanar el camino hacia una anexión unilateral israelí de Cisjordania. Oslo ha sido un pilar de la política de Estados Unidos en Medio Oriente desde 1993.