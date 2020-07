Caso Epstein: arrestan a la expareja del magnate acusado de pedofilia

Ghislaine Maxwell Fuente: AFP

Ghislaine Maxwell , la socialité británica y expareja del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein , ha sido arrestada por el FBI , según informaron hoy los medios norteamericanos.

"Fue arrestada en la costa este por cargos relacionados con Epstein y se espera que comparezca hoy en un tribunal federal", dijo NBC News al dar la noticia.

Maxwell había mantenido un perfil bajo y su ubicación era desconocida desde el arresto de Epstein en julio pasado por cargos de abuso y tráfico de mujeres y niñas en Manhattan y Florida entre 2002 y 2005. La búsqueda de Maxwell ha sido objeto de intensas especulaciones, con múltiples rumores de su paradero.

The New York Times informó que Maxwell finalmente ha sido arrestado en el estado de New Hampshire.

Epstein, quien se declaró inocente, se suicidó en su celda de Manhattan en agosto del año pasado.