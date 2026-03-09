Por qué Medio Oriente es una región en permanente conflicto y cuál es el rol de cada país involucrado en la guerra

La guerra en Medio Oriente cumplió 10 días y la tensión entre los ejércitos de Estados Unidos, Israel e Irán no para de crecer. El analista internacional Guido Feld visitó los estudios de LN+, donde descifró la importancia simbólica de la geografía donde se desarrolla el conflicto bélico y señaló el rol que cumple cada país.

Guido Feld, analista internacional 1

“Medio Oriente volvió a ser ese lugar donde las grandes potencias europeas empiezan a mostrar sus límites y a jugar como si fuera un tablero”, aseguró Feld.

En referencia a los protagonistas de la guerra, el analista dijo: “Europa está tomando una postura defensiva y no ofensiva como la de Estados Unidos”. “Y un ejemplo claro es lo que está haciendo el presidente francés, Emmanuel Macron: con el envío del portaaviones, lo que busca es disuadir”, planteó Feld.

El experto durante su visita a los estudios de LN+

“Por otro lado está Rusia”, expuso el experto y argumentó: “Que es uno de los aliados de Irán, pero que al mismo tiempo está consumida por su guerra con Ucrania”.

“Situación que hace que el apoyo ruso a Irán sea puramente retórico, ya que Rusia, hoy, no está dispuesto a confrontar con Estados Unidos para defender al régimen”, analizó Feld.

Guido Feld, analista internacional 2

El rol del nuevo líder supremo

Consultado sobre el ungimiento de Mojtaba Khamenei como el nuevo líder supremo iraní, Feld expuso: “Fue elegido por su estamento militar y no por el clero religioso, como históricamente venía siendo en esta república islámica”.

“Lo que implica un avance del estamento militar sobre el religioso, entendiendo esto como algo más peligroso”, remató el analista.

A la izquierda, el abatido ayatollah, Ali Khamenei y, a su derecha, su hijo y sucesor Mojtaba Khamenei Vahid Salemi� - AP�

En palabras de Feld, “el nuevo líder es peor que su padre: en esta decisión podemos ver la consolidación en el poder de la guardia revolucionaria al frente del régimen”.

Más guerra, nuevos interrogantes

“Militarmente, Irán no tiene forma de dar vuelta la situación”, resaltó el experto al momento de poner la lupa sobre lo que ocurre por estas horas en Medio Oriente. “Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo va a terminar todo esto?”, planteó.

“Porque cuando la capacidad militar del régimen termine completamente arrasada, ¿con qué Irán nos vamos a encontrar? ¿Más radicalizado?“, esbozó Feld.

Consultado sobre el accionar inmediato del ejército que tiene como jefe a Donald Trump, el analista remarcó: “No creo que Estados Unidos quiera hacer una invasión terrestre en Irán. Principalmente porque no estaría dispuesto a asumir el costo que implicaría perder tantas vidas".