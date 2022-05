Caso McCann: el revelador hallazgo en la camioneta del principal sospechoso que podría dar un giro en la causa

Encontraron nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine McCann en una camioneta que pertenecía al principal sospechoso: Christian Brueckner.

Según consignó Lad Bible, los fiscales alemanes que investigan el caso están cada vez más convencidos de que Brueckner es el autor del crimen de la niña que desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia en el centro turístico de Praia da Luz, en Portugal.

Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció (Foto: Archivo)

“Encontramos nuevos hechos y nuevas pruebas”, reveló el fiscal Hans Christian Wolters en una entrevista con la televisión portuguesa, la cual se produjo por el 15º aniversario de la desaparición de la niña de tres años. “No son pruebas forenses, pero estamos seguros de que es el asesino de Madeleine McCann”, remarcó el fiscal.

Todos los detalles de la investigación siguen siendo confidenciales, pero según consignó el mismo medio, los investigadores habrían hallado -en la parte trasera de una camioneta que pertenecía a Brueckner- fibras del pijama rosa que tenía puesto la pequeña la última noche en que fue vista con vida.

Madeleine Beth McCann estaba cerca de cumplir cuatro años cuando fue secuestrada de la habitación del hotel. Vestía un pijama rosa de Ígor, el burro de Winnie the Pooh.

En línea con esto, cuando la periodista de la televisión portuguesa Sandra Felgueiras le preguntó al fiscal Wolters si era “cierto que encontró algo de Madeleine McCann en la camioneta de Christian Brueckner”, el hombre respondió: “No voy a comentar los detalles de la investigación”.

“¿Pero no puede negarlo?”, insistió Felgueiras, a lo que Wolters respondió: “No quiero negarlo. El sospechoso aún no ha sido informado”.

La imagen de Christian Brueckner, el principal acusado de la desaparición de Madeleine en 2007 (Foto: Archivo)

Brueckner, de 45 años, cumple actualmente una condena por siete años de prisión por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz, delito que se remonta al 2005: dos años antes de la desaparición de Maddie.

Si bien es el principal sospechoso, el hombre siempre negó cualquier implicación en el secuestro de la niña. Según consignó The Sun, esta misma semana dijo que la noche de la desaparición se encontraba a kilómetros de distancia del hotel donde dormían los McCann. De acuerdo a su coartada, en ese preciso momento, estaba manteniendo relaciones sexuales en su camioneta con una mujer.

Sin embargo, está siendo investigado por otras tres violaciones, y por una supuesta agresión sexual a una niña alemana de 10 años ocurrida en la misma ciudad portuguesa donde desapareció Madelaine y justo un mes antes de ese crimen. Por todo esto, podría enfrentarse a otros 10 años de cárcel.

Kate y Gerry McCann, hablan durante una conferencia de prensa en 2010 (Foto: Archivo) Archivo - Reuters

El fiscal Wolters afirmó, por su parte, que no tiene ninguna relación con los padres de la niña y que no habló con ellos durante la investigación. “No hay ninguna relación entre los McCann y yo. Nunca he hablado con ellos y nunca les he escrito. No hay ninguna relación”, enfatizó el investigador.

A 15 años de la desaparición de Madeleine

El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña británica de tres años que vacacionaba junto a su familia en una playa del sur de Portugal, desapareció de la habitación del resort en el que se hospedaba.

Su caso conmovió al mundo y todavía despierta interés cada vez que se habla de lo ocurrido o que aparecen novedades sobre lo que pudo haber pasado con la pequeña. Es que, pasados tres lustros del hecho, su destino continúa siendo un misterio, y a través de los años, han surgido las más diversas teorías acerca de la suerte que corrió Maddie tras la fatídica noche de su desaparición.

Madeleine McCann, de 3 años, desapareció del cuarto de hotel en el que dormía, en una playa de Portugal y desde entonces su paradero ha sido un misterio para familiares e investigadores Archivo

Se tejieron entonces conjeturas en las investigaciones policiales que fueron desde la captura de la pequeña por una red de trata hasta la acusación contra sus propios padres. Se habló de una muerte accidental, de que la niña vio lo que no debía haber visto y, finalmente, de la posibilidad de que haya sido raptada y asesinada por un pedófilo. Esta teoría que cobró fuerza en junio de 2020, cuando las autoridades británicas y alemanas anunciaron que habían identificado a un sospechoso de la desaparición de la niña: un pedófilo reincidente alemán de 44 años llamado Christian Brueckner.