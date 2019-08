Caso Próvolo. Vuelven a suspender el juicio para esperar un peritaje

Durante el juicio, los familiares de las víctimas se congregan en las escalinatas de los tribunales mendocinos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 19:52

MENDOZA.- Buscando sortear las trabas y limitaciones que planteó la defensa de los sacerdotes acusados por los abusos sexuales de chicos sordos en el ex instituto Antonio Próvolo, se reanudó hoy el histórico juicio en los tribunales provinciales. Pero, a las pocas horas el debate volvió a ser suspendido, sin fecha de reinicio, a la espera de nuevas resoluciones que tienen que ver con la pericia psicológica a uno de los tres imputados, el exjardinero de la escuela, Armando Gómez.

En primer lugar, se determinó que los problemas auditivos que aduce tener el sacerdote Nicola Corri (84) serán resueltos con la aplicación de un software de transcripción en tiempo real de todo lo que se diga en la sala de debate, para que el imputado pueda leer y comprender. De esta manera, se descartó la presencia de taquígrafos simultáneos.

"El escrito se transmite a una pantalla que se encuentra frente a Corradi para que vaya leyendo. Ante la posibilidad de errores del software, la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública ofrecieron dos auxiliares cada uno por día que se encargarán de ir transcribiendo lo que se va diciendo en la audiencia y así cubrir la necesidad de lectura del imputado Corradi", indicaron a LA NACIÓN desde la Justicia local.

Una vez más, ya en la tercera jornada del juicio, Corradi junto al exempleado y al cura Horacio Corbacho (61), ingresaron en total silencio a la sala, para conocer cómo sigue el proceso en su contra por una treintena de vejaciones, por lo que arriesgan penas de 50 años de cárcel.

Desde esta audiencia, a la espera de que empiecen a declarar unos 100 testigos, comenzaron a difundir en la sala los videos de las Cámaras Gesell realizadas a las víctimas, ya que quedó descartada la posibilidad de que los denunciantes tengan que declarar en el debate, para no "revictimizarlos". Justamente, la postergación del juicio tiene que ver con las primeras filmaciones que se mostraron, donde uno de los damnificados no sólo nombró a los sacerdotes como autores de los abusos, sino que mencionó a Gómez, por lo que no se puede avanzar contra el exempleado hasta tanto se defina su situación mental.

La pericia

Así, se deberá esperar a la decisión que tome el tribunal sobre los resultados de los peritajes psicológicos realizados al acusado, que es hipoacúsico y afirma desconocer la lengua de señas, por lo que no entendería lo que sucede en el juicio y las acusaciones en su contra. En este caso lo que busca la abogada defensora, Alicia Arlotta, es que el hombre sea declarado inimputable. Sin embargo, de acuerdo a uno de los peritos de parte, el acusado "comprende la criminalidad de sus actos".

Hasta ahora se informó el resultado de la pericia psíquica al imputado, aunque resta el informe del Ministerio Público Fiscal. Así, según el estudio de la profesional Patricia Gorra, perito de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, el imputado "conoce y entiende lengua de señas; por lo que tiene las condiciones necesarias para estar y comprender lo que sucede en el juicio". Sin embargo, de acuerdo a la pericia de la Defensa Publica, el nivel educativo del imputado es de "analfabetismo", con un núcleo familiar "violento que ha generado complicaciones físicas y psicológicas". Por tal motivo, indica que Gómez "no puede comprender la situación que atraviesa por su pasado, por lo que no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso judicial".

"Para nosotros, Gómez entiende la criminalidad de los actos y en cuanto a Corradi vemos que se ha resuelto con un sistema informático para que lea todo, aunque desconocemos cuánto hay de verdad y cuánto de estrategia en esto de que no escucha", expresó Lucas Lecour, uno de los abogados de las víctimas, miembro de la asociación de Derechos Humanos Xumek.

En total son 14 las personas imputadas, entre religiosos, ex empleados y directivos de la escuela religiosa, y más de 20 víctimas las que han declarado desde el inicio del caso en noviembre del 2016. Se trata de un debate histórico e inédito por la cantidad de abusos eclesiásticos a niños sordos del ex instituto que nació en Verona, Italia y tiene sede también en La Plata, en Buenos Aires, donde también existen graves denuncias.