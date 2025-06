Cayetana Álvarez de Toledo: “Gobernar no es dividir mejor, sino unir fuerzas”

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, con fuertes lazos con la Argentina, mide sus palabras al hablar de Javier Milei. Congresista del Partido Popular (PP), la agrupación de centroderecha en la oposición, llena de elogios al Presidente por su programa económico. Pero deja saber que tampoco se puede faltar el respeto a las instituciones y a la libertad de expresión, elementos centrales de la cultura democrática liberal. Y condenó expresamente el “linchamiento” al periodismo.

Política, historiadora y periodista, Álvarez de Toledo nació en Madrid y se crio parcialmente en la Argentina, donde vivió entre los siete y los 18 años. Su mirada va y viene entre los dos países, y en ese contexto vino esta semana a Buenos Aires como disertante en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

Y así como tiene una evaluación relativamente buena de Milei, al menos en su intención de libre mercado, su opinión sobre el gobierno del socialista español Pedro Sánchez no tiene reparos ni matices. “España está en un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida”, dijo la congresista en una entrevista con medios argentinos, entre ellos LA NACION.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, en la Rural, donde hizo una disertación Hernan Zenteno - La Nacion

“Argentina era un país quebrado, un paciente en estado terminal. La terapia de shock ha devuelto ese paciente a la vida, es decir, un ajuste fiscal audaz necesario y exitoso, un esfuerzo real por devolver racionalidad al Estado, la eliminación del cepo, el control de la inflación. Esos son elementos objetivos que en mi opinión son dignos del máximo elogio. Y algo todavía más importante, que es cierta revolución en las mentalidades, es decir, políticos que tratan a los ciudadanos como adultos, que les dicen la verdad, políticos dispuestos a tomar medidas dolorosas y duras, cosa que no es frecuente”, expresó.

“Mi deseo y mi esperanza es que ese cambio no quede en un pendulazo o en un paréntesis y desmentir las advertencias de quienes dicen, sí, la libertad económica avanza, pero la libertad política retrocede (…) Yo creo que la verdadera asignatura pendiente o la verdadera revolución en Argentina sería institucional, es apuntalar la república, las instituciones y cerrar la grieta”, señaló.

Sobre la grieta, trajo a la memoria la transición española, tras el fin del franquismo a mediados de la década de 1970. “España pasó de una dictadura a la democracia, es decir, de una etapa sin libertades a una etapa de libertades. Se tuvo que integrar a gente muy distinta, y se hizo a partir de una conversación inteligente basada en la buena fe, la buena voluntad. Los conceptos de concordia y de reconciliación fueron esenciales en ese proceso”.

Más allá de cómo comenzó en la Argentina, de quiénes la abrieron y la fomentaron, apuntó a quién debe hacer los mayores esfuerzos para restaurar cierta concordia racional en la arena política.

“La grieta es un cepo, por usar una palabra que también está en la jerga local. La grieta es un cepo y también hay que eliminarla. Y para cerrar una grieta hay que dejar de cavarla. Y eso nos concierne a todos en una sociedad, pero muy especialmente a quien tiene el poder. Cuanto más poder, más responsabilidad en cerrar esa grieta”, afirmó.

Javier Milei y Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox (Archivo)

“Gobernar, evidentemente, no es dividir mejor, sino unir fuerzas, y por muchos motivos. Primero porque es lo moral, evidentemente, intentar reconciliar y conversar unos con otros y aceptar la diferencia. Y segundo porque es lo eficaz. Es decir, polarizar es paralizar un país. La polarización paraliza, te impide sacar adelante reformas profundas estructurales que cualquier país necesita para salir adelante”, añadió.

Destrucción acelerada

Sobre el riesgo de ignorar las instituciones, de pasarles por arriba, ningunearlas como una molestia de la que se puede prescindir, Álvarez de Toledo dijo venir de un país “que está en un proceso de destrucción institucional acelerada”. “No solamente en España, sino está pasando en muchas democracias donde las instituciones están siendo erosionadas, en nombre de objetivos mayores”.

“Cuando todo el mundo me habla de extrema derecha, digo sí, pero en el caso de España, la gran amenaza que tenemos al orden constitucional y democrático viene de la izquierda. De la izquierda que es del Partido Socialista, que se ha extremado en sus posiciones, que en el envoltorio sigue siendo partido presuntamente socialdemócrata, pero en la realidad es muy radical en sus postulados. Y que está en un proceso, España está en un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida”, sostuvo.

Se trata de un proceso que Sánchez conduce “aplicando además el manual, que es verdad que a veces hay de izquierdas y a veces hay de derechas, pero que es el manual de los burros de Troya”, señala la dirigente, y explica que consiste en la normalización de la mentira, la colonización de las instituciones, la erosión de los contrapesos y el ataque a los medios de comunicación.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez (Archivo) Ng Han Guan - AP

Acerca de la discusión en la Argentina sobre Milei y el destrato de las huestes libertarias a los periodistas que no lo aplauden, criticó los “linchamientos” que dijo ser moneda corriente también en España y otros lugares.

“El linchamiento no cabe en el liberalismo ni cabe en la democracia, el linchamiento de nadie, ni de periodistas ni de discrepantes. La criminalización de la discrepancia, el linchamiento del que piensa distinto, el no aceptar el disenso… Es decir, la democracia es disenso y el liberalismo, particularmente, no solo acepta el disenso, sino que promueve el disenso como método”, subrayó.

Milei, Vox y España

En cuanto a la cercanía de Milei con el partido de extrema derecha Vox, la diputada española dijo respetar “profundamente” ese vínculo. “Y solo espero que ojalá que el presidente de Argentina pueda ampliar también sus amistades en España, más allá de Vox. Yo creo que es importante para la Argentina y para las relaciones entre España y la Argentina”.

Y si bien centró sus dardos en el socialismo gobernante en España, también aludió a la responsabilidad compartida en el crecimiento de la extrema derecha en Europa.

“Los partidos tradicionales no hemos dicho la verdad a los ciudadanos. No hemos encarado de frente con valentía los problemas. No hemos dicho que la inmigración descontrolada y mal integrada era una bomba de relojería. No hemos dicho que la política verde y la hiperregulación y que las imposiciones woke eran un disparate (…) Cuando los partidos tradicionales no se han ocupado de decir la verdad a la gente y tapan los problemas por corrección política y por miedo, esos problemas acaban explotando en forma de partidos nacionalistas y partidos populistas”, afirmó.

Y concluyó que Europa probablemente va a empezar a girar. De hecho, ya lo está haciendo: “Va a haber un giro hacia políticas mucho más realistas, más duras en inmigración. Vamos a empezar a volver a lo nuclear, vamos a dejarnos algunos de los objetivos maravillosos del mundo verde y feliz que no se podía pagar, vamos a empezar a decir la verdad sobre la defensa, vamos a tener que pagar nuestra defensa y por tanto vamos a tener que efectivamente recortar en otras partidas (…) Vamos a necesitar líderes visionarios, fuertes, valientes, capaces de explicarle a la gente todas estas cosas. Que digan la verdad”.