Rusia acecha el “cinturón de fortalezas” mientras Kiev golpea la infraestructura petrolera rusa

KIEV.– El conflicto en Ucrania atraviesa una fase de alta intensidad con un doble enfoque: la resistencia desesperada en el “cinturón de fortalezas” del este y una contraofensiva estratégica contra la infraestructura petrolera rusa.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos tratan de sofocar un incendio tras un ataque ruso con drones en la región de Odesa, Ucrania, el 2 de mayo de 2026 Ukrainian Emergency Service

Las fuerzas de Moscú mantienen una presión constante sobre la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, en un intento por consolidar una posición en una zona de defensas densas. Este enclave, junto con otros centros urbanos, constituye un sistema de fortificaciones clave para la defensa ucraniana en el frente oriental.

El jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, informó que sus tropas repelen los intentos persistentes de los ocupantes rusos por establecerse en los suburbios de la ciudad a través de tácticas de infiltración.

De acuerdo con el proyecto de mapeo DeepState, las unidades rusas ya ejercen control sobre un área a solo un kilómetro de los límites del sur de la localidad. Mientras tanto, en el interior de la ciudad, el mando militar ejecuta medidas de contrasabotaje con el fin de asegurar el perímetro.

Esta imagen satelital, distribuida por Vantor, muestra una columna de humo en infraestructura petrolera en Tuapse, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, el 16 de abril de 2026, luego de que la refinería y la terminal de carga de crudo de la ciudad fueron atacadas por drones ucranianos múltiples veces en las semanas anteriores Vantor

El avance de Moscú no es casual. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la captura de Novodmytrivka, situada al norte de Kostiantynivka, mientras que el general Valery Gerasimov anticipó desde abril una maniobra de pinzas sobre los flancos norte y sur.

Según Syrskyi, las tentativas ofensivas rusas registraron un alza notable en las últimas semanas; solo desde el lunes, se contabilizaron 83 asaltos con grupos de infantería en este sector.

En otras zonas del frente, como la región de Sumy, el Kremlin anunció la toma de la aldea de Myropillia para la creación de una zona de amortiguamiento. No obstante, el grupo militar ucraniano en Kursk desestimó el reporte y lo calificó de “mentira completa”, con la ratificación del control ucraniano en el área.

Esta dinámica de avances lentos y captura de pequeños pueblos caracteriza la estrategia rusa actual, tras meses de asedio sobre ciudades como Pokrovsk, donde la mayoría de sus 60.000 habitantes originales abandonó sus hogares.

El presidente ruso Vladímir Putin Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

En este contexto, las negociaciones de paz bajo mediación de Estados Unidos permanecen estancadas ante la negativa de Kiev de ceder territorios bajo su soberanía.

De forma paralela al combate terrestre, Ucrania ejecutó una oleada de ataques contra los recursos energéticos que financian la invasión. El puerto de Primorsk, el centro de carga de crudo más importante de Rusia en el Mar Báltico, sufrió un incendio tras un ataque con drones.

Esta instalación, bajo la órbita de la firma estatal Transneft, posee una capacidad de manejo de cientos de miles de barriles por día y se ubica a más de 1000 kilómetros de la frontera ucraniana.

El presidente Volodimir Zelensky destacó la destrucción de objetivos militares y daños severos en la infraestructura portuaria. En sus declaraciones, confirmó la neutralización de un buque de misiles Karakurt, un bote patrullero y embarcaciones de la denominada “flota en la sombra”.

Estos buques tanque operan de forma ilegal con el propósito de evadir las sanciones occidentales y los topes de precios al petróleo ruso. Asimismo, fuerzas ucranianas bajo el mando del jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov, golpearon dos tanqueros adicionales cerca de la entrada del puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro.

En esta imagen proporcionada por los Servicios Ucranianos de Emergencia el martes 7 de abril de 2026, trabajadores de rescate evacúan a personas heridas de un autobús atacado por un dron ruso en Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania. Ukrainian Emergency Service - Ukrainian Emergency Services

La guerra aérea también mostró cifras récord. Las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva con 269 drones y misiles balísticos contra diversas ubicaciones en Ucrania, según el último reporte nocturno.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 334 drones ucranianos sobre su territorio y la península de Crimea. Estos ataques dejaron un saldo trágico: en la región de Odesa, dos civiles perdieron la vida y tres resultaron heridos tras el impacto en edificios residenciales e infraestructura portuaria.

Cerca de Moscú, un hombre de 77 años falleció a causa de un impacto de dron en la localidad de Volokolamsk. A pesar del daño en un autobús que trasladaba a 40 niños en la región de Dnipropetrovsk, no se registraron víctimas infantiles en ese suceso.

Agencias Reuters y AP