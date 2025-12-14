Elecciones en Chile: Kast llega como favorito a un balotaje contra Jara sin expectativa de sorpresas

SANTIAGO, Chile.– Chile vota este domingo en un balotaje que se vive, dentro y fuera de la política, como una carrera prácticamente resuelta.

En las calles, en los comandos y en el clima general del país domina la idea de un triunfo asegurado de José Antonio Kast. No hay nerviosismo electoral ni expectativa de sorpresa: se impone la convicción de que la derecha recuperará el poder y que la única incógnita real es el tamaño de la diferencia frente a Jeannette Jara, la candidata comunista del oficialismo.

Desde las horas previas, el despliegue ha sido el habitual de una elección presidencial, pero sin tensión. Militares y carabineros ya se encontraban instalados en los locales de votación, los recintos fueron habilitados sin contratiempos y el ambiente era más administrativo que político. El último debate televisado fue el momento de mayor nerviosismo: un intercambio áspero, muchas veces un diálogo de sordos, que no dejó ganadores claros ni alteró el escenario.

Seguidores de José Antonio Kast agitan las banderas en el cierre de campaña en Temuco EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

“Está todo en orden, como es usual en nuestro país. Las elecciones se viven de una manera institucional, con mucha pasión por parte de los candidatos y sus adherentes, pero desde el Estado nos toca cumplir un rol institucional y así va a ser, valorando la democracia que hemos construido y cuidándola”, señaló el presidente Gabriel Boric, garantizando el desarrollo institucional del proceso.

Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en una jornada de sufragio obligatorio que, aun con una alta concurrencia esperada, llega desprovista de épica. En la primera vuelta del 16 de noviembre acudieron a las urnas más de 13,4 millones de ciudadanos, una de las participaciones más altas desde la reinstalación del voto obligatorio, que amplió el padrón efectivo y terminó consolidando una ventaja que hoy parece difícil de revertir.

Desánimo oficialista

Ese clima de resultado anticipado también se filtró en el oficialismo. En una entrevista concedida a La Tercera este sábado, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, tomó distancia del desenlace electoral al afirmar que “un triunfo electoral no necesariamente es un triunfo político”, una frase que en el mundo político fue leída como señal de repliegue y de preparación para un escenario adverso.

La candidata oficialista Jeannette Jara posa para selfies con sus seguidores tras el último debate presidencial RODRIGO ARANGUA� - AFP�

Las encuestas conocidas antes de la veda electoral reforzaron esa percepción. Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca, sostuvo que los sondeos fueron consistentes en mostrar una diferencia amplia. “Las encuestas de opinión marcaron una ventaja muy clara de José Antonio Kast. Esta es una elección que aparece definida; la duda está puesta más en el margen que en el ganador”, dijo a LA NACION.

Morales explicó que el escenario favorable no se apoyó solo en el resultado de la primera vuelta –donde Kast obtuvo poco más del 24%– sino en el reordenamiento de la derecha. Subrayó que el candidato republicano avanzó “enfrentando a rivales del mismo sector político” y que llegó al balotaje con una coalición más amplia y coherente, que incluyó al Partido Nacional Libertario, al Partido Social Cristiano y apoyos provenientes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Ese proceso de ampliación, afirmó, despejó el camino hacia la segunda vuelta.

Sobre la candidatura oficialista, el diagnóstico fue más complejo. “En el caso de Jara, hay una sensación de derrota instalada en su comando, hay disputas internas producto de las declaraciones de la candidata sobre María Corina Machado, señalando que había sido una golpista; eso ha generado una fractura dentro de la coalición que la respalda, y seguramente esa coalición se está preparando más para ser oposición que para ser gobierno”, dijo.

Mensajes de orden

La campaña quedó marcada desde el inicio por dos ejes que dominaron la conversación pública y desplazaron cualquier otro debate: la seguridad y la economía. Ambos factores terminaron condicionando la estrategia de los candidatos y el comportamiento del electorado.

En seguridad, el aumento del delito, la expansión del crimen organizado y la crisis migratoria, especialmente en el norte del país, atravesaron toda la contienda. Kast construyó su ventaja sobre un mensaje de orden, control territorial y endurecimiento de la política migratoria.

Policías peruanos montan guardia para evitar el paso de inmigrantes indocumentados desde el lado chileno, en Arica Anadolu - Anadolu

La economía, en tanto, reforzó ese escenario. Con un crecimiento promedio bajo en los últimos años, una inversión privada que no logró recuperar dinamismo y un costo de vida que siguió presionando a los hogares, Kast capitalizó ese malestar con un discurso centrado en estabilidad macroeconómica y reactivación, mientras que Jara defendió un rol activo del Estado y las reformas sociales, sin conseguir revertir la percepción de estancamiento.

Juan Diego Montalva, editor de política de The Clinic, describió ese contraste sin matices. “Kast llega a la segunda vuelta después de un mes trabajando para ampliar su coalición política, tratando de ‘socialdemocratizar’ su campaña. Jara, en cambio, llega muy desgastada, tras una campaña que empezó apelando al afecto y la simpatía, pero terminó concentrada en el libreto de su contendor: delincuencia y crítica a la casta oficialista”.

Ese desplazamiento de la agenda dejó a la candidata oficialista en una posición defensiva. “La magnitud de la diferencia será decisiva para definir el peso político que Jara pueda tener frente a un eventual gobierno republicano o de amplia derecha”, añadió Montalva.

Hernán Campos, académico de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, introdujo otra variable que fue observada con atención: el volumen de votos no válidamente emitidos. Advirtió que, en definiciones tan polarizadas, “no se puede soslayar el posible incremento de votos nulos o blancos”, una forma en que también se expresa el voto rechazo cuando los electores se sienten excluidos de ambas alternativas.

El excandidato presidencial Franco Parisi en un debate previo a la primera vuelta Esteban Felix - AP

El fenómeno adquirió relevancia adicional por el llamado explícito de Franco Parisi a anular o votar en blanco. Sin embargo, los analistas llamaron a la cautela. La experiencia reciente con voto obligatorio mostró que altos niveles de sufragios nulos y blancos no respondieron necesariamente a liderazgos específicos. En la elección de consejeros constitucionales de 2023, más de dos millones de votos —alrededor del 21,5% del padrón— no fueron válidamente emitidos, sin que existiera una consigna política centralizada detrás de ese comportamiento.

El mapa territorial reforzó la lectura de ventaja opositora. Kast consolidó apoyos en el norte, donde la migración irregular y la seguridad dominaron la campaña, mientras que Jara apostó a reducir distancias en la Región Metropolitana y zonas urbanas del centro.

La votación se extenderá hasta las 18 y el conteo promete ser rápido. Si las tendencias se confirman, la derecha volverá al poder en Chile tras cuatro años fuera de La Moneda. Más allá del resultado, el balotaje cerrará un ciclo político y abrirá otro, con un reordenamiento profundo del mapa de fuerzas y una oposición que ya empieza a pensar en el día después y muchos proyectando a Boric para el 2030.