China expulsa a altos líderes militares del Partido Comunista en una de sus mayores purgas

PEKÍN.- El Partido Comunista Chino (PCCh) destituyó y expulsó a nueve generales de alto rango, incluido el número tres de las Fuerzas Armadas, en una de sus mayores purgas en el ejército en décadas. Se trata de los oficiales de mayor rango víctimas de una campaña anticorrupción en el Ejército Popular de Liberación que comenzó en 2023.

Los nueve hombres son sospechosos de graves delitos financieros, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de China, aunque los analistas señalan que también podría interpretarse como una purga política. La expulsión ocurrió en vísperas del pleno del partido, donde el Comité Central debatirá el plan de desarrollo económico del país y votará a sus nuevos miembros.

El residente de China, Xi Jinping, habla a su llegada al aeropuerto en Macao, China, el miércoles 18 de diciembre de 2024 Eduardo Leal - POOL AFP

El portavoz del Ministerio de Defensa, Zhang Xiaogang, afirmó que las medidas se adoptaron de acuerdo con los principios de “zonas prohibidas, cobertura total y tolerancia cero” contra la corrupción, “con medidas severas e intensificando aún más la campaña anticorrupción del ejército”, según el mandato de Xi.

El vocero detalló que, con la autorización del Comité Central del Partido Comunista y la Comisión Militar Central (CMC), la Comisión de Inspección Disciplinaria y Supervisión (Anticorrupción) de la CMC ha iniciado investigaciones contra nueve personas de la cúpula militar.

Entre los investigados está He Weidong, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y uno de los dos vicepresidentes de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), encabezada por el presidente Xi Jinping como comandante en jefe, así como número 3 de las fuerzas armadas. También cayó el almirante Miao Hua, exoficial político de mayor rango del ejército chino, y otro de los siete miembros de la CMC.

He Weidong fue el segundo oficial de mayor rango en el ejército de China AFP via Getty Images

La destitución de He es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976. No ha sido visto en público desde marzo, pero las autoridades chinas no habían revelado previamente la investigación sobre sus actividades.

“Limpieza”

He, Miao y otros siete altos oficiales militares mencionados en el anuncio “violaron gravemente la disciplina del Partido y son sospechosos de delitos graves relacionados con el deber que involucran sumas de dinero extremadamente elevadas”, declaró Zhang Xiaogang.

Sus delitos fueron “de naturaleza grave, con consecuencias extremadamente perjudiciales”, añadió el comunicado, calificándolo como un “logro significativo en la campaña anticorrupción del Partido y el ejército”.

Se trata de un logro significativo “en la campaña anticorrupción del Partido y el Ejército, que contribuye a un Ejército Popular de Liberación más puro y consolidado, con mayor cohesión y mayor eficacia en el combate”, concluyó el portavoz.

La expulsión de He, de 68 años, tiene implicaciones más allá del ámbito militar, ya que también formaba parte del Politburó, compuesto por 24 miembros, el segundo escalón de poder más alto del Partido Comunista.

Uno de los dos vicepresidentes de la comisión, el general es el tercer comandante más poderoso del Ejército Popular de Liberación y ha sido considerado un estrecho colaborador del presidente Xi Jinping.

El anuncio se produjo pocos días antes de que el Comité Central del Partido Comunista, un órgano de élite compuesto por más de 200 altos funcionarios, celebre su Cuarto Pleno en Pekín. Se espera que en la reunión se formalicen más decisiones sobre personal, como la expulsión y el reemplazo de miembros del Comité Central.

“Sin duda, Xi está haciendo limpieza. La destitución formal de He y Miao significa que podrá nombrar a los nuevos miembros de la Comisión Militar Central, que ha estado prácticamente vacía desde marzo, en el Pleno”, declaró Wen-Ti Sung, miembro del Centro Global de China del Consejo Atlántico.

Miao fue destituido de la Comisión Militar Central en junio, tras ser investigado por “graves violaciones de la disciplina” en noviembre pasado.

Entre los otros funcionarios nombrados se encuentran He Hongjun, ex alto funcionario del Departamento de Trabajo Político del EPL; Wang Xiubin, del Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central; el excomandante del Comando del Teatro de Operaciones Oriental; Lin Xiangyang; y dos ex comisarios políticos del Ejército y la Armada del EPL.

Los observadores señalan que muchos de estos funcionarios estuvieron desaparecidos de la escena pública durante varios meses. El excomandante de la Policía Armada Popular, Wang Chunning, también mencionado en el comunicado, fue destituido de la legislatura nacional el mes pasado, junto con otros tres generales del EPL.

Agencias Reuters y ANSA