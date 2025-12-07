China: un oso negro se abalanzó sobre su cuidador por una bolsa de comida y lo atacó frente a cientos de personas

Un oso negro sorprendió a los visitantes del Hangzhou Safari Park, en la provincia china de Zhejiang, cuando se abalanzó sobre su cuidador durante una demostración pública y lo atacó frente a cientos de personas. El incidente ocurrió este sábado y fue registrado en videos que se viralizaron rápidamente.

En las imágenes puede verse cómo dos cuidadores guiaban a los animales hacia el escenario para iniciar una presentación. Mientras uno de los osos avanzaba sin inconvenientes, el otro giró de manera repentina y se lanzó contra uno de los trabajadores para arrebatarle una bolsa de comida. El ataque tomó por sorpresa al público, que observó cómo el empleado caía al suelo y forcejeaba para liberarse.

China: un oso negro se abalanzó contra su cuidador por una bolsa de comida y lo atacó frente a cientos de personas

Otros miembros del personal intervinieron de inmediato, utilizando sillas y postes para separar al animal. El video muestra que, incluso tras ser apartado, el oso intentó atacar al cuidador una vez más, lo que obligó a reforzar la contención hasta que el cuidador logró ponerse a salvo. Ni el trabajador ni el animal sufrieron heridas.

Horas más tarde, el Hangzhou Safari Park emitió un comunicado en la red social Weibo en el que pidió disculpas a los visitantes, reconoció que la respuesta inicial “no fue suficiente” y anunció la cancelación inmediata de las demostraciones con osos negros. Además, informó que los animales involucrados serían sometidos a un período de contención, evaluación y observación para garantizar su bienestar.

China: un oso negro se abalanzó contra su cuidador por una bolsa de comida y lo atacó frente a cientos de personas

“El 6 de diciembre, durante una demostración de comportamiento animal en nuestro parque, se produjo una situación en la que un oso negro intentó arrebatar la comida que llevaba un cuidador”, se explica en el escrito.

“Aunque ni el cuidador ni el animal resultaron heridos, la capacidad de respuesta en el lugar no fue suficiente, lo que causó una experiencia negativa para los visitantes. Por ello, expresamos nuestras disculpas”, suman.

China: un oso negro se abalanzó contra su cuidador por una bolsa de comida y lo atacó frente a cientos de personas

En consecuencia, resuelven: “Ante este incidente, nuestro parque tomó la decisión de cancelar de inmediato las demostraciones de comportamiento del oso negro. También realizaremos contención, ajustes y observación de los animales involucrados para garantizar su bienestar físico y psicológico.

Y concluyen: “Al mismo tiempo, el parque se esforzará en reflexionar seriamente, corregir de manera activa y mejorar continuamente el nivel de gestión de la seguridad. Nos comprometemos a proteger los derechos e intereses legítimos de los visitantes y a ofrecer una experiencia de visita segura y de calidad".

El comunicado emitido por el Hangzhou Safari Park tras el incidente que protagonizaron un oso negro y su cuidador

El Hangzhou Safari Park, uno de los centros de vida silvestre más grandes de la región, ofrece espectáculos y recorridos temáticos con animales entrenados. Ubicado en Zhejiang, recibe miles de visitantes cada semana y es conocido por sus exhibiciones de tigres, leones, jirafas y especies propias de Asia oriental.