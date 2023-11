escuchar

PEKÍN.- Tanto el gobierno del presidente chino, Xi Jinping, como el de su homólogo ruso, Vladimir Putin, expresaron este lunes su intención de estrechar lazos con el nuevo gobierno del presidente electo Javier Milei tras su triunfo en el balotaje de ayer, en el que venció a Sergio Massa con un 55,69% de los votos contra 44,30%, y reforzaron su deseo de seguir trabajando con el país, a pesar de que el mandatario electo dijera durante su campaña que no haría “negocios con ningún comunista”, en referencia a Rusia y China.

Pekín quiere “trabajar con Argentina para proseguir la amistad” entre los dos países y para una “cooperación donde todos ganan”, indicó una vocera del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

El presidente ruso, Vladimir Putin, izquierda, y el presidente chino, Xi Jinping, posan para una fotografía durante su reunión al margen del Foro de la Franja y la Ruta en Beijing, China, el martes 17 de octubre de 2023.

“China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Argentina, en una perspectiva estratégica y largo plazo”, señaló.

La relación bilateral entre ambos países “se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los pueblos”, aseguró Ning.

Elegido el domingo por una amplia mayoría frente al ministro de Economía Sergio Massa, Milei dijo durante la campaña que quería poner fin a las relaciones comerciales con China. “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, afirmó en más de una ocasión el libertario.

En la misma línea, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la parte rusa ha prestado “atención a las numerosas declaraciones del señor Milei durante la campaña electoral, pero principalmente nos guiaremos y juzgaremos por lo que diga después de la toma de posesión”, según la agencia rusa de noticias Tass.

“En particular, estamos esperando aclaraciones sobre muchas cuestiones que afectarán nuestras relaciones bilaterales”, sumó. “Estamos a favor de seguir desarrollando nuestras relaciones bilaterales”.

Señaló que la Argentina es un país crucial para la región sudamericana y para Moscú, que tiene “bastantes buenas relaciones” con el país.

El embajador de Rusia en Argentina, Dmitri Feoktistov, remarcó ante el triunfo de Milei que “la futura administración tiene un gran trabajo por delante en la superación de los problemas sociales y económicos, en el fortalecimiento de la unidad de la sociedad, en el aumento del papel y peso de la Argentina en los asuntos internacionales”.

“Esperamos que el curso de adhesión a la multipolaridad, la política exterior independiente y la firme protección de los intereses nacionales reciban un mayor desarrollo”, puntualizó.

Consultado sobre si su administración tendría relaciones con “las dictaduras comunistas de la región” en una entrevista con Jaime Bayly en noviembre, Milei respondió que “las condenaría”.

“Se los condena, como a Corea del Norte, como a [las organizaciones terroristas] Hamas y Hezbollah. También se retira a los embajadores. A los autócratas se los condena, a Rusia también. El gobierno de tibios cómplices de los delincuentes internacionales que tenemos no lo hace”, detalló el libertario, que también aclaró que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está incluido en este grupo por ser “comunista y corrupto”.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, reforzó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Ayer por la noche, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, celebró la “contundente victoria” de Milei en las elecciones y agradeció su “postura clara de apoyo a Ucrania” en el marco de la invasión rusa.

Incorporación a los Brics

En tanto, China reafirmó hoy su apoyo a la adhesión de nuevos miembros a la agrupación de países en desarrollo Brics, a pesar de que el líder de la Libertad Avanzar se haya pronunciado en contra de la decisión del presidente, Alberto Fernández, de sumar a la Argentina a este grupo de economías emergentes.

La Argentina fue uno de los seis países invitados a convertirse en nuevos miembros de los Brics en una cumbre celebrada en Sudáfrica en agosto, como parte del impulso de la agrupación para reorganizar un orden mundial dominado por Occidente que considera anticuado.

“Es un nuevo paso en la consolidación del país fraterno y abierto al mundo que siempre soñamos ser. Estamos frente a una gran oportunidad para fortalecernos”, dijo entonces Alberto Fernández.

Milei aseveró en agosto que el “alineamiento” en geopolítica de Argentina “es Estados Unidos e Israel”.

“Este modelo que solo sirve para la casta. La casta no solo son los políticos ladrones, sino empresarios prebendarios a los que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada; los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representarlos y de los micrófonos ensobrados”, sentenció el futuro presidente.

Además, la economista Diana Mondino, que podría ser una eventual canciller, declaró que Argentina no se uniría a los Brics, un bloque integrado también por Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó este lunes que desconocía los comentarios de Mondino.

Diana Mondino y Javier Milei

“Lo que quiero decir que el mecanismo de cooperación del Brics es una plataforma importante para que los mercados emergentes y los países en desarrollo refuercen la solidaridad y la cooperación y defiendan los intereses comunes”, dijo Mao.

“El Brics es también una plataforma abierta y damos la bienvenida a cualquier país interesado en convertirse en miembro de la familia Brics”, agregó.

China y Rusia están impulsando la expansión de la agrupación Brics en su intento de contrarrestar el dominio económico de Occidente.

Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos fueron los otros cinco países invitados en la cumbre de agosto a unirse a la agrupación.

