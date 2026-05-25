Choques en La Paz y el debate por un estado de excepción agravan la crisis en Bolivia
Miles de manifestantes reclamaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y enfrentaron a la policía en el centro de la capital; el Congreso debate eliminar restricciones legales para facilitar una eventual declaración de emergencia
- 3 minutos de lectura'
LA PAZ.–Miles de manifestantes chocaron este lunes con la policía en La Paz, en una nueva jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Congreso debate cambios legales que podrían facilitar la declaración de un estado de excepción en medio de la crisis social y política que atraviesa Bolivia.
Las protestas, impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales, ingresaron en su cuarta semana. Los manifestantes rechazan la política económica liberal del Gobierno, exigen aumentos salariales y responsabilizan a la administración de Paz por la distribución de combustible de mala calidad que, según denuncian, dañó miles de vehículos.
La jornada comenzó con una movilización que descendió desde El Alto hacia el centro paceño. Un grupo intentó ingresar a la plaza de armas, donde se encuentran las oficinas presidenciales y el Parlamento. En uno de los accesos a la ciudad, algunos manifestantes buscaron romper el cerco policial con palos, piedras, petardos y cilindros recortados de dinamita.
La policía respondió con gases lacrimógenos y desplegó efectivos antimotines en motocicletas para dispersar a los grupos más violentos. Periodistas observaron al menos una decena de detenidos durante los enfrentamientos.
En paralelo a la escalada callejera, el Senado aprobó un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para la aplicación del estado de excepción. Según informó el diario El Deber, la iniciativa ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados y busca dar respaldo legal al Gobierno para ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante los bloqueos y disturbios.
El proyecto apunta a derogar la denominada “ley Eva Copa”, aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Esa normativa reglamenta artículos de la Constitución vinculados al estado de excepción y establece límites al uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
El diputado opositor Carlos Alarcón, impulsor de la medida, sostuvo que la ley actual “ata de pies y manos” al Ejecutivo e impide que el Estado utilice “la fuerza legal y legítima” frente a situaciones de conmoción interna.
La Constitución boliviana, promulgada durante el gobierno de Evo Morales, permite declarar el estado de excepción en casos de crisis internas, aunque aclara que no pueden suspenderse derechos ni garantías fundamentales.
La iniciativa provocó rechazo de la Vicepresidencia y de la Central Obrera Boliviana, una de las organizaciones que impulsa las protestas. En un comunicado, la Vicepresidencia advirtió que la ley vigente busca evitar que el Estado vuelva a responder a conflictos sociales “mediante el uso de armas letales”, en referencia a la crisis política de 2019 tras la salida de Morales del poder.
Rodrigo Paz se bajó el sueldo en medio de las protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes una reducción del 50% de su salario y del de sus ministros, en momentos en que el país ingresa en la cuarta semana de protestas. La medida busca descomprimir el conflicto social y contener la presión de los manifestantes, que exigen su renuncia inmediata.
El mandatario, de 58 años, asumió la jefatura del Estado en noviembre pasado y enfrenta ahora la crisis más relevante de su gestión. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión, marcado por el cerco a la sede de gobierno y movilizaciones en varias regiones del país.
Agencia AFP
Otras noticias de Bolivia
Crisis en Bolivia. Paz se baja el sueldo en medio de protestas que exigen su renuncia
Bloqueos y protestas. Paz le pone un límite al diálogo en Bolivia y Evo Morales pide que se convoquen a elecciones
Crisis política. Bolivia en llamas: “Nuestra democracia institucional es frágil”, reconoce el presidente Rodrigo Paz
- 1
Se desmorona la estrategia electoral del “Bolsonaro moderado” y Lula vuelve a tomar ventaja
- 2
Cómo es Bután, el esquivo y exclusivo reino del Himalaya que ahora se abre al mundo
- 3
“Magnifica Humanitas”: la encíclica completa del papa León XIV
- 4
Trump amenaza con volver al “frente de batalla” si fracasa el acuerdo con Irán