Christina Koch, quien este año hizo historia al convertirse en la primera mujer en orbitar la Luna durante la misión Artemis II, anunció el cierre de una etapa muy importante de su vida. Después de años dedicados a la exploración espacial, dejó atrás los vuelos al espacio para asumir un nuevo desafío profesional.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Koch compartió una emotiva reflexión sobre su trayectoria, los sueños que logró cumplir y las experiencias que marcaron su carrera. Además, expresó su agradecimiento por las oportunidades que tuvo y reconoció que despedirse de su faceta como astronauta le genera sentimientos encontrados.

“Nunca sabés cuál será tu destino en el espacio”, comenzó su mensaje, en el que recordó cómo fueron sus primeros pasos en la exploración espacial.

El emotivo posteo de Christina Koch tras despedirse de los viajes espaciales (Foto: Instagram @astro_christina)

“En mi caso, pensé que había alcanzado la cima de mis sueños el día que vi despegar rumbo a Júpiter, en 2011, una nave espacial en cuya construcción había colaborado. Dos años después, me enteré de que tendría la oportunidad de entrenarme para convertirme en astronauta”, relató.

Su primera misión espacial llegó en 2019, cuando viajó a la Estación Espacial Internacional. Aunque inicialmente estaba previsto que permaneciera allí durante seis meses, los planes cambiaron de manera inesperada.

En su mensaje, Koch reflexionó sobre su trayectoria y los sueños que logró cumplir (Foto: Instagram @astro_christina)

“Cuando despegué en mi primera misión, en 2019, estaba previsto que fuera una estadía habitual de seis meses. Sin embargo, seis semanas después de haber comenzado la misión, nos informaron que se extendería a casi 11 meses. En aquel momento, eso significaba que sería mi única misión espacial debido a los límites de exposición a la radiación”, recordó.

Sin embargo, años después se presentó una nueva oportunidad que le permitió volver al espacio y formar parte de una de las misiones más importantes de la exploración lunar.

“Pero entonces, gracias a la actualización de esos límites, llegó Artemis II. Fue la experiencia más difícil, increíble, alegre y exquisita de toda mi vida”, expresó sobre la misión que la convirtió en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna.

Christina Koch formó parte de la tripulación que orbitó la Luna a bordo de la nave Orion (AP Photo/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

En la parte final de su mensaje, Koch reconoció lo afortunada que se siente por las oportunidades que tuvo a lo largo de su carrera. “Al final, mi destino en los vuelos espaciales resultó ser una misión larga y otra que me llevó muy lejos. Sé lo afortunada que soy”, sostuvo.

Finalmente, se despidió de su etapa como astronauta con unas palabras cargadas de emoción: “Por eso, aunque mirar hacia atrás y saber que mis días de vuelo quedaron en el pasado me genera una mezcla de alegría y tristeza, me siento privilegiada y preparada para pasarle la posta a quienes vendrán después”.

Por qué Christina Koch dejó de ser astronauta

El pasado 1 de noviembre, Christina Koch asumió como subdirectora interina de Ingeniería de la NASA, un nuevo puesto que marca el final de su participación en futuras misiones espaciales.

A través de un comunicado oficial, la agencia explicó cuáles serán sus nuevas responsabilidades y confirmó que dejará de estar disponible para viajar al espacio.

“Christina ayudará a liderar la comunidad de ingeniería de la NASA, brindando apoyo en la supervisión técnica, la preparación para las misiones y la excelencia en ingeniería en todos los programas y proyectos de la agencia. Con este nombramiento, Koch pasará a tener la categoría de astronauta de gestión y ya no podrá optar a futuras misiones espaciales”, señaló el organismo.

La agencia espacial estadounidense designó a Koch como subdirectora interina de Ingeniería (AP Foto/Matt Rourke, archivo) Matt Rourke - AP

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la experiencia que Koch adquirió durante sus años como astronauta y el aporte que podrá realizar desde su nueva función. “Tras pasar casi un año viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional y ayudando a Estados Unidos a orbitar la Luna en la misión Artemis II este año, aporta una extraordinaria combinación de experiencia técnica, operativa y criterio a este puesto”, expresó.

De esta manera, aunque Koch no volverá a viajar al espacio, continuará vinculada a los proyectos de exploración lunar y a los futuros desafíos que tiene por delante la NASA.