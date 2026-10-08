Christina Koch, astronauta del Artemis II: “Para explorar el universo y otros planetas, primero debemos entender cómo cuidar el nuestro”

A varios meses de haber regresado a la Tierra, se conoció una de las frases que Christina Koch expresó durante la misión Artemis II. “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó mientras estaba a bordo del cohete, según consignó BBC.

La astronauta formó parte de la primera tripulación en décadas en realizar un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, una misión clave dentro del programa Artemis. Durante el trayecto, la nave se internó más allá de la órbita baja terrestre y permitió a sus tripulantes observar el planeta desde una perspectiva inédita para una nueva generación.

“Veíamos destellos azules cuando cerrábamos los ojos”, agregó en una entrevista con El País.

En otro tramo de la misma conversación, Koch se autoproclamó como “una defensora de la ciencia”. En ese sentido, señaló, que -gracias a su experiencia en estaciones climáticas- sabe que “para explorar el universo y otros planetas, primero se debe entender cómo cuidar el nuestro”.

Fin de la misión

La vuelta a la Tierra se concretó con éxito, tras completar todos los objetivos previstos. Además del hito técnico, la misión dejó una fuerte carga simbólica: el regreso de la exploración humana al entorno lunar y una serie de testimonios que buscan transmitir la dimensión emocional de viajar más allá de la Tierra.

El piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch tras finalizar la misión Artemis II NASA

Proceso de readaptación

Oportunamente, la astronauta también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve realizando ejercicios específicos tras su viaje a la luna. “Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, escribió la ingeniera estadounidense.

Para explicar esta fase, sostuvo: “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

En el video que compartió se la puede ver intentando caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras dos personas la sostienen, una actividad que le resultó difícil tras el viaje.

“¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío! Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra”, subrayó la astronauta de la NASA.