Christine Lagarde anuncia que dejará la presidencia del BCE antes de concluir su mandato

FRÁNCFORT.– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció este jueves su renuncia y pondrá fin a su gestión el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que concluya su mandato, previsto para el 31 de octubre de 2027. La decisión, que llega tras fuertes especulaciones sobre su futuro, abre el camino para una compleja negociación política entre los líderes europeos, en un momento de creciente volatilidad económica y polarización electoral.

La salida anticipada permitirá a los actuales dirigentes de la Unión Europea (UE) elegir a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de abril y mayo de 2027, en las que, según las encuestas, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen figura como favorita. De esta manera, el nombramiento podría concretarse mientras el presidente francés, el centrista y proeuropeo Emmanuel Macron, todavía permanece en el Palacio del Elíseo.

“La Unión Europea está tratando de protegerse al menos en cierta medida contra el riesgo de que la derechista Marine Le Pen pueda ganar las elecciones presidenciales francesas en abril-mayo de 2027”, escribió Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg, en un correo electrónico. “El sucesor de Lagarde aún será nombrado mientras el firmemente proeuropeo centrista Emmanuel Macron todavía reside en el Palacio del Elíseo”.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

“Dejo esta institución con la sensación del trabajo bien hecho y un BCE preparado para el futuro”, dijo de la exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un breve video difundido en las redes sociales.

Lagarde declaró que parte antes de lo previsto para “tener libertad de palabra, libertad de expresión y libertad para involucrarme en temas que no corresponden a la política monetaria”, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Francia.

“Creo que mi voz y mis acciones pueden ser útiles para defender principios que aprecio”, agregó la presidenta del BCE. “Siento que debo decir estas cosas y no puedo hacerlo desde mi cargo actual”, ya que su mandato le exige mantener la neutralidad. Como presidenta del BCE, debía mantener la neutralidad para preservar la independencia de la institución.

Resta por ver cuál será el próximo paso de Lagarde, de 70 años, figura conocida en las grandes organizaciones internacionales.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

A finales de septiembre, descartó ser candidata a la presidencia francesa, pero su nombre figura entre las personalidades que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.

El nombre de Lagarde es conocido para la Argentina: durante su gestión al frente del FMI, cultivó una buena relación con el entonces presidente Mauricio Macri, y en ese momento aprobó el programa de financiamiento más grande en la historia del organismo: de US$50.000 millones.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció que el proceso para encontrar un reemplazante “se iniciará hoy y procederá sin demora”.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, llega a una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort, Alemania, el jueves 29 de octubre de 2026 Michael Probst - AP

La sucesión de Lagarde coincidirá con otros dos cambios importantes en la cúpula del BCE. El mandato del economista jefe Philip Lane finalizará el 31 de mayo, mientras que Isabel Schnabel, integrante del comité ejecutivo, dejará su puesto a fin de año para trasladarse al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se espera que los líderes europeos negocien un paquete de nombramientos para distribuir las tres vacantes entre los países miembros. Según Schmieding, probablemente intentarán alcanzar un acuerdo antes de la cumbre europea prevista para el 17 y 18 de diciembre.

Candidatos

Entre los principales candidatos para reemplazar a Lagarde aparecen Klaas Knot, exgobernador del banco central de Holanda, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales.

“Que se vaya antes no es una sorpresa y no cambia las perspectivas para las políticas del BCE”, sostuvo Schmieding.

La reacción inicial de los mercados financieros fue moderada. Algunos analistas destacaron que el BCE consolidó una reputación institucional que trasciende a sus dirigentes y que, por lo tanto, el cambio de conducción no necesariamente modificará el rumbo de la política monetaria.

Christine Lagarde, en una charla con los medios Michael Probst - AP

“Los sucesores que se barajan son dos banqueros centrales muy competentes y de reconocida trayectoria, así que para los mercados no supondrá una gran diferencia”, afirmó Piet Haines Christiansen, economista de Danske Bank, a Reuters.

“El BCE es ahora una institución bastante consolidada y el mercado conoce su forma de operar”, señaló Simon Dangoor, responsable de inversión macroeconómica en renta fija de Goldman Sachs. “Creemos que el comportamiento institucional probablemente perdurará más allá de Lagarde y será bastante similar, sea quien sea quien tome el relevo”.

Inflación, subas de tasas y turbulencias

La renuncia se produce mientras el BCE enfrenta un escenario económico complejo, marcado por los riesgos inflacionarios derivados de un choque petrolero vinculado a la guerra en Irán y por un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos soberanos, especialmente en Francia.

La institución se encuentra en pleno ciclo de suba de tasas de interés, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de la energía se traslade al resto de los precios y a los salarios. Al mismo tiempo, el aumento de los costos de financiación amenaza con debilitar el crecimiento económico.

El BCE, cuyo consejo de gobierno fija las tasas de interés para los 21 países que utilizan el euro, desempeña un papel central en las condiciones de financiación de hogares, empresas y Estados. Sus decisiones afectan desde los préstamos hipotecarios hasta las inversiones industriales y constituyen una de las principales herramientas de respuesta de la Unión Europea ante las crisis económicas y financieras.

Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero Michael Probst - AP

En este contexto, se espera que la entidad mantenga este jueves su tasa de depósito en el 2,5%, aunque podría dar señales de una nueva suba, posiblemente en diciembre.

“Probablemente no hará falta mucho para justificar otra suba en diciembre, dada la posibilidad de una nueva revisión al alza de la previsión de inflación del BCE por el aumento de los precios de la energía”, señaló Oliver Rakau, de Oxford Economics, a Reuters.

Los mercados monetarios descontaban otras tres subas de tasas de aquí a finales del próximo año, lo que llevaría la tasa de depósito al 3,25%, un nivel considerado restrictivo para el crecimiento económico.

Sin embargo, el desafío más inmediato para los responsables de la política monetaria podría encontrarse en los mercados de deuda soberana. El aumento mundial de los rendimientos de los bonos, impulsado por expectativas de mayor crecimiento, una emisión más elevada de deuda y las cuantiosas inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, encareció la financiación tanto para los Estados como para los hogares y las empresas.

Un manifestante sostiene una bandera francesa durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Estrasburgo, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026 Jean-Francois Badias - AP

La situación resulta particularmente delicada en Francia, donde los inversores muestran una creciente preocupación por el elevado endeudamiento público y la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales tras las elecciones de este año. Las propuestas de algunos sectores de la izquierda para condonar la deuda en manos del BCE también contribuyeron a intensificar esos temores.

Como consecuencia, Francia afronta algunos de los costos de financiación más altos de los últimos 25 años. La prima exigida por los inversores para mantener bonos franceses frente a los títulos alemanes de referencia supera la de cualquier otro país de la zona euro.

Estas tensiones alimentaron las especulaciones sobre una eventual intervención del BCE, inicialmente mediante declaraciones destinadas a calmar los mercados.

“Por lo general, han ideado una nueva herramienta adaptada a ese conjunto concreto de circunstancias”, explicó Dangoor.

Una primera respuesta podría consistir en la reinversión flexible de los fondos procedentes de los bonos adquiridos durante los amplios programas de compra de activos de la década anterior. Si las presiones persistieran, el BCE también podría recurrir al Instrumento para la Protección de la Transmisión, un mecanismo que nunca utilizó y que fue diseñado para contrarrestar movimientos de mercado considerados injustificados por los responsables de la política monetaria.

La salida de Lagarde pondrá fin a una gestión atravesada por importantes turbulencias económicas. La exdirectora del FMI estuvo al frente del BCE durante la pandemia de Covid-19, cuando la institución desplegó en 2020 un programa de estímulo de emergencia de 1,35 billones de euros (1,5 billones de dólares) mediante compras de bonos para evitar que la crisis sanitaria provocara una contracción del crédito.

Ahora, su renuncia anticipada deja a los líderes europeos ante una doble tarea de acordar una nueva conducción para el banco central antes de que cambie el escenario político francés y garantizar la continuidad de la política monetaria en un contexto de inflación persistente, mayores costos energéticos y crecientes tensiones en los mercados de deuda.

Agencias Reuters, AFP y AP