El análisis de los especialistas se centra en un virus detectado en cerdos, denominado G4 Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera

29 de junio de 2020

Un grupo de científicos identificó en China otro virus respiratorio "con potencial para convertirse en pandemia". Esto ocurre mientras la comunidad internacional intenta dar con la vacuna para controlar el Covid-19, que surgió en marzo en el mismo país.

Los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos, de acuerdo a un artículo publicado este lunes por revistas científicas y difundido por la prensa internacional.

Según informó la BBC británica, los investigadores están preocupados de que pueda mutar aún más y logre propagarse fácilmente de persona a persona, lo que desencadenaría un brote global.

Los científicos señalaron que debe estar bajo estrecha vigilancia, aunque consideraron que no se trata de un problema inmediato. Al igual que sucedió con el Covid-19, por ser un virus nuevo, las personas podrían tener poca o ninguna inmunidad al virus.

Según explica el medio británico, la nueva cepa de gripe que se identificó es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios. Hasta ahora no supone una gran amenaza, pero el profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, y los colegas que lo han estudiado alertan que debe ser vigilado.

En la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos aconsejaron que se deben implementar rápidamente medidas para los trabajadores de la industria porcina. Recientemente, encontraron evidencia de una infección que comenzó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China.

El virus, que los investigadores llaman G4 EA H1N1, puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas. Las vacunas actuales contra la gripe no responden a este nuevo virus, no obstante la comunidad científica cree que podría adaptarse si fuera necesario.

El profesor Kin-Chow Chang dijo a la BBC: "En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos".

Según comunicó la comunidad científica en relación a los virus de la influenza es frecuente que salten de los cerdos a los humanos, pero en la mayoría de los casos no se transmite entre humanos.

La última gripe pandémica en el mundo fue el brote de gripe porcina en 2009, que comenzó en México, y resultó menos mortal de lo que se temía inicialmente. Se cree que en gran medida la razón fue que muchas personas mayores tenían cierta inmunidad a ella, probablemente debido a su similitud con otros virus de gripe que ya habían circulado años anteriores.

Con información de la BBC