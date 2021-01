Los manifestantes acompañaron a Trump, que niega su derrota electoral, horas antes de que el Congreso de Estados Unidos certifique la victoria del presidente electo, Joe Biden Fuente: AFP

WASHINGTON.- Cientos de partidarios del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron anoche en Washington DC, un día antes de una protesta convocada por el mandatario, que se niega a admitir su derrota en las elecciones de noviembre.

Procedentes de todos los rincones de Estados Unidos, los manifestantes dijeron estar respondiendo a la convocatoria de Trump a concentrarse en la capital el miércoles, cuando el Congreso de Estados Unidos debe certificar la victoria electoral del presidente electo, Joe Biden.

Debbie Lusk, de 66 años, una contadora jubilada de la ciudad de Seattle, en la costa oeste del país, estuvo presente en la protesta y, desde allí, expresó: "Mi comandante en jefe me llamó y mi Señor y Salvador me dijo que viniera". Y agregó: "O recuperamos nuestro país o ya no existe".

Trump confirmó que hablará en el mitin, instando a sus seguidores a "llegar temprano" para su discurso de las 11, que está previsto que se realizará cerca de la Casa Blanca.

Gran parte del centro de la capital ha sido tapiado, con tiendas y negocios cerrados tanto por la pandemia, como por el temor de que se repita la violencia que sacudió a la ciudad durante las marchas en reclamo de justicia racial del año pasado.

El mandatario tuiteó el mes pasado que sus seguidores deberían encontrarse en Washington DC para lo que prometió sería un día de protestas "salvaje".

Los allí presentes acompañan la decisión de Trump que niega su derrota electoral Fuente: AFP

Trump se ha negado a aceptar que perdió los comicios del 3 de noviembre, haciendo repetidas e infundadas afirmaciones de fraude o manipulación de votos en los estados donde fue derrotado por Biden por un estrecho margen. Varios tribunales han rechazado los desafíos legales del equipo de Trump.

Según una encuesta realizada en diciembre por investigadores de las principales universidades estadounidenses, incluida Harvard, más de la mitad de los votantes republicanos cree que ganó Trump o no está seguro de quién ganó.

Esa confusión era compartida el martes por muchos de los partidarios reunidos bajo un cielo gris en una fría plaza cerca de la Casa Blanca.

Chris Thomas, de 69 años, una vendedora jubilada que llevaba puesto un sombrero de Trump, contó que había viajado desde Oregón junto a su esposo porque ambos creen "en la libertad de Estados Unidos". Para mostrar su apoyo a las políticas económicas de Trump, que ayudaron a prosperar el negocio de vino de su hijo, se hizo presente en la marcha. "No confiamos en el resultado de las elecciones", dijo

El martes se dirigieron a la multitud el asesor de Trump Roger Stone y el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, ambos perdonados recientemente por el presidente, tras estar involucrados en la investigación especial sobre supuesta conspiración con Moscú en la campaña electoral del magnate republicano.

Flynn advirtió a los legisladores: "Mañana nosotros, el pueblo, estaremos aquí y queremos que sepan que no soportaremos una mentira".

El vicepresidente, Mike Pence, presidirá la sesión conjunta del Congreso del miércoles, en la que los legisladores contarán y confirmarán -estado por estado- los votos del Colegio Electoral que decide quién se alzó con la Casa Blanca.

El vicepresidente, Mike Pence, presidirá la sesión conjunta del Congreso del miércoles, en la que los legisladores contarán y confirmarán -estado por estado- los votos del Colegio Electoral que decide quién se alzó con la Casa Blanca.

Esa certificación suele ser una formalidad, pero Trump ha estado presionando a Pence, su leal escudero, para que anule la victoria de Biden, al afirmar falsamente que el vicepresidente tiene la autoridad para descartar los votos a favor de Biden.

Agencia AFP

