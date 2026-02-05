Irán incautó dos buques petroleros y sumó tensión al Golfo Pérsico tras el despliegue militar de EE.UU.

TEHERÁN.– La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo Pérsico bajo cargos de “contrabando de combustible”, informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No se reportó inicialmente qué bandera portaban los barcos ni la nacionalidad de los tripulantes.

Los buques fueron interceptados en momentos de tensión, luego de que Estados Unidos desplazó un grupo naval a la región del Golfo Pérsico en respuesta a la represión de las protestas antigubernamentales en Irán.

En este contexto, Irán y Estados Unidos sostendrán conversaciones el viernes en Omán, sus más recientes sobre el programa nuclear de Teherán después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra el país en junio y la República Islámica llevara a cabo una sangrienta represión de las protestas efectuadas a nivel nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump ha mantenido la presión sobre Teherán, planteando que Washington podría atacar a Irán por el asesinato de manifestantes pacíficos o si el gobierno iraní lleva a cabo ejecuciones masivas debido a las protestas. Mientras tanto, Trump ha vuelto a poner en el centro de atención el programa nuclear iraní después de que la guerra de junio interrumpiera cinco rondas de conversaciones celebradas en Roma y Mascate, Omán, el año pasado.

Teherán desea que las conversaciones en Omán se limiten a su programa nuclear, pero Washington también quiere abordar la cuestión de los misiles balísticos.

Incautación de buques

En tanto, la incautación de dos buques petroleros este jueves sumó tensión a la región.

“Se encontró más de un millón de litros de combustible [aproximadamente 6300 barriles] a bordo de los dos navíos”, y un total de “15 extranjeros miembros de la tripulación fueron referidos a la justicia” informó Tasnim.

Los guardias capturaron los buques cerca de la isla iraní de Farsi, en el Golfo, precisó la agencia.

Los buques cisterna estuvieron “involucrados en operaciones de contrabando durante varios meses y fueron identificados e interceptados después de operaciones de vigilancia, interceptación e inteligencia” de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, agregó.

Las fuerzas iraníes atacan regularmente petroleros a los que acusa de ser parte del comercio ilícito en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz -que tiene un ancho de 33 kilómetros-, puntos clave por donde pasa el 20 % del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo.

Se trata de la incautación más reciente en una serie de hechos similares los últimos meses.

En diciembre, incautó un petrolero extranjero cuando viajaba por el Estrecho de Ormuz, deteniendo a 16 tripulantes. También había incautado un barco en el mismo estrecho en noviembre.

Si bien Irán no cobra aranceles a los barcos petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz, muchas veces se trata de combustible subsidiado que fue robado dentro de Irán y que luego se vende en el exterior a precio internacional.

El Estado iraní pierde así miles de millones de dólares con subsidios que terminan financiando mafias.

Por eso Irán persigue con fuerza el contrabando “menor”, incluso cuando tolera o gestiona redes grandes ligadas al Estado.

Occidente culpa a Irán por una serie de ataques con minas lapa a embarcaciones que dañaron buques petroleros legales en 2019, así como por un ataque con drones a un petrolero vinculado a Israel que mató a dos tripulantes europeos en 2021.

Esos ataques comenzaron después que el presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato, se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales.

Los precios minoristas de combustible en Irán están entre los más bajos del mundo, lo cual hace que sea rentable hacer contrabando a otros países donde es más caro.

