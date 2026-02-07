Máxima Zorreguieta dijo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno y sorprendió con una actitud “fuera del protocolo”

El viernes 6 de febrero comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. El evento deportivo se extenderá hasta el domingo 22 del corriente mes y contará con una intensa agenda de actividades en 16 disciplinas. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el estadio San Siro de Milán y contó no solo con la presencia de los atletas de las distintas delegaciones y los fanáticos que viajaron a Italia para ver en vivo la competencia, sino también con figuras políticas, entre ellos la realeza neerlandesa. La reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia alentaron con pasión a los deportistas de su país, hicieron una visita a la Villa Olímpica y sorprendieron con sus looks de fanáticos.

Días atrás, la casa de Orange-Nassau anunció que los reyes y la heredera al trono acudirían a la parte inicial de los Juegos Olímpicos de Invierno. El viernes, los tres estuvieron en Milán para presenciar la ceremonia inaugural y alentaron como verdaderos fanáticos. Cuando el equipo desfiló con la bandera de su país, se levantaron de sus asientos, entre gritos, aplausos y saludos. Lejos de vestirse con colores neutrales, llevaron bufandas y camperas anaranjadas, parte de la vestimenta oficial del equipo. El primer ministro Dick Schoof también dijo presente.

Los reyes y la princesa alentaron a la delegación neerlandesa durante la ceremonia inaugural que se realizó en el estadio San Siro de Milán (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

“¡Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 están a punto de comenzar! Les deseamos mucha suerte a todos los atletas olímpicos del equipo de Países Bajos en Milán y Cortina. Los seguiremos de cerca y esperamos ver fantásticas actuaciones deportivas en el hielo, la nieve y la pista. ¡Disfruten de su participación!”, expresaron los monarcas. Según revelaron, estarán en el evento hasta el 10 de febrero, mientras que la estadía de la princesa de Orange sería un poco más breve.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 comenzaron oficialmente el viernes 6 de febrero y concluirán el domingo 22 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Por otro lado, este sábado 7, el rey, quien es miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), la reina y la princesa de Orange visitaron la Villa Olímpica y recorrieron el lugar en el que se hospedan sus atletas.

La reina Máxima, el rey Guillermo y la princesa Amalia visitaron la Villa Olímpica

A pura sonrisa, conversaron con los atletas y encabezaron una jornada distendida y relajada que también se vio reflejada en su vestimenta que, una vez más, fue elegida para evidenciar todo su apoyo a sus representantes. Guillermo lució una chaqueta de béisbol, Máxima una remera de manga larga con la frase “Team NL” con un jean azul oscuro y botas negras y Amalia un buzo, un jean celeste y zapatillas.

Este sábado los monarcas y la princesa visitaron la Villa Olímpica (Foto: Instagram @teamnlhuis)

Esta no es una actividad inusual para la realeza neerlandesa; al contrario, es una constante. Si bien en sus redes sociales suelen expresar su apoyo a sus deportistas durante distintos eventos, cada vez que pueden, lo hacen de manera presencial. Así como suelen decir presente en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 para alentar a Max Verstappen, en 2024 viajaron a París para asistir a los Juegos Olímpicos.

Si bien tratan de que sea una actividad familiar, en Francia estuvieron los reyes, la princesa de Orange y la princesa Alexia, puesto que la princesa Ariane se encontraba en Italia para cursar sus estudios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic). Allí también asistieron a la ceremonia inaugural, visitaron la Villa Olímpica y alentaron a los gritos, entre aplausos y vestidos con sus colores, a los atletas durante varias de las pruebas.