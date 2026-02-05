Con estética “Star Wars”, China presentó un enorme “portaaviones espacial” con el que imagina la guerra del futuro

PEKÍN.– China volvió a correr el límite entre la ingeniería y la ciencia ficción. Esta vez lo hizo con la presentación del Luanniao, un supuesto “portaaviones espacial” de proporciones descomunales que forma parte del llamado Proyecto Nantianmen (“Puerta Celestial del Sur”), una iniciativa conceptual impulsada desde el complejo industrial-militar chino para proyectar poder en el borde mismo de la atmósfera y presentada públicamente con estética similar a Star Wars.

Con estética que remite más a Star Wars que a la realidad operacional, el Luanniao mezcla aspiraciones de supremacía tecnológica con una dosis explícita de espectáculo mediático estatal

Las imágenes difundidas por medios estatales muestran una nave triangular, gris, de estética futurista. Pero detrás del impacto visual se abre una pregunta más relevante: ¿es el anticipo de una nueva era de militarización del espacio cercano o, por ahora, una pieza de propaganda?

China presenta sus aviones estilo Star War

El concepto del Luanniao está asociado a la Aviation Industry Corporation of China (AVIC, por sus siglas en inglés), el gigante estatal que concentra buena parte del desarrollo aeronáutico y militar del país. La idea no es nueva: circula desde hace más de una década en foros técnicos y presentaciones industriales, pero en los últimos meses cobró notoriedad tras la difusión de videos institucionales que muestran a la nave en una operación simulada.

Más allá de la ingeniería, lo que Pekín ha difundido visualmente con el Luanniao es un mensaje: China quiere posicionarse como rival directo de las capacidades espaciales y militares de Estados Unidos y sus aliados en las próximas décadas

Según el material divulgado, el Luanniao tendría 242 metros de longitud, una envergadura cercana a los 684 metros y un peso máximo al despegue estimado en 120.000 toneladas.

De concretarse, superaría en escala a cualquier aeronave existente y competiría incluso con los mayores buques de guerra en términos de masa.

Su misión declarada sería operar en el “espacio cercano”, es decir, en el límite superior de la atmósfera terrestre. Desde allí, podría lanzar vehículos no tripulados y misiles, fuera del alcance de la mayoría de los sistemas de defensa convencionales.

Parte del render del Luanniao muestra a los cazas y drones en vuelo

El diseño conceptual del Luanniao lo presenta como una plataforma nodriza (es decir, capaz de abastecer de combustible a otros) con capacidad de desplegar hasta 88 cazas no tripulados Xuan Nu, concebidos como drones furtivos de alta maniobrabilidad y capacidad de carga significativa.

La función de esos vehículos sería lanzar misiles hipersónicos, armamento que se desplaza a velocidades superiores a Mach 5 y cuya trayectoria maniobrable dificulta la interceptación. En los últimos años, la tecnología hipersónica se convirtió en uno de los ejes centrales de la competencia estratégica entre potencias.

Un buque de asalto anfibio chino en la actualidad Zhang Liang - XinHua

Operar por encima del rango habitual de misiles tierra-aire y cazas convencionales ofrecería, en teoría, una posición de ventaja. Desde esa altitud, la nave podría situarse sobre objetivos estratégicos y lanzar proyectiles, una imagen que sintetiza la ambición del proyecto: dominar no solo el mar o el aire, sino la frontera con el espacio.

Escepticismo

Sin embargo, la distancia entre el render y la realidad es amplia. Analistas occidentales, entre ellos, el experto en defensa Peter Layton, han señalado que no existe hoy tecnología operativa capaz de sostener una plataforma de ese tamaño en el borde de la atmósfera durante períodos prolongados.

Un vehículo de 120.000 toneladas requeriría sistemas de propulsión completamente nuevos y cantidades masivas de combustible o fuentes de energía que aún no están disponibles. Además, la infraestructura necesaria —cohetes reutilizables de gran capacidad y logística de soporte— todavía se encuentra en desarrollo.

El Super Great White Shark, un helicóptero futurista, también fue desarrollado por la firma estatal AVIC y fue presentado en la feria de helicópteros de Tianjin, China

Desde China se ha sugerido que el Luanniao podría estar operativo en un plazo de 20 a 30 años, aunque varios especialistas estiman que solo la base tecnológica indispensable demandaría al menos una década y media adicional.

El Luanniao no apareció de la nada. Se inscribe en una estrategia más amplia de innovación militar que combina avances reales con una fuerte dimensión simbólica.

En noviembre de 2024, investigadores chinos confirmaron el desarrollo de un sistema de energía dirigida capaz de concentrar múltiples haces de microondas en un único rayo de alta potencia. El dispositivo, apodado informalmente por algunos analistas como una “Estrella de la Muerte” de microondas, estaría diseñado para interferir señales satelitales y desactivar componentes electrónicos mediante sincronización de altísima precisión.

En la película Star Wars, un arma llamada Estrella de la Muerte es capaz de concentrar un haz de energía destructor de planetas

Un año después, la firma aeroespacial Lingkong Tianxing presentó el misil hipersónico YKJ-1000, capaz de alcanzar Mach 7. El video promocional del sistema incluyó referencias explícitas a escenarios en el noreste asiático, lo que fue interpretado como un mensaje geopolítico directo.

Video promocional del misil

Dentro del mismo Proyecto Nantianmen también figura el desarrollo del caza de sexta generación Baidi, pensado para operar en condiciones cercanas al espacio y del cual se exhibió un modelo a escala en 2024.

Para muchos analistas, estos anuncios cumplen una doble función. Hacia adentro, alimentan la narrativa de progreso tecnológico y liderazgo científico del Partido Comunista. Hacia afuera, funcionan como advertencia: China invierte en tecnologías que buscan alterar el equilibrio militar en Asia y más allá.

La historia reciente demuestra que algunas capacidades que parecían inalcanzables (como los misiles hipersónicos operativos) terminaron convirtiéndose en realidad.