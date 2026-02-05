Encontraron tres cuadros que estaban perdidos hace más de 50 años en la casa del duque de Alba

La Policía Nacional de España encontró este jueves tres cuadros que se encontraban perdidos hace más de 50 años en la casa del duque de Alba.

Se trata de “La Chata” de Joaquín Sorolla, desaparecida desde los años 70, y dos óleos pintados por José Moreno Carbonero, un retrato de Alfonso XIII y otro de Eduardo Dato.

Las tres obras habrían pertenecido a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, una sociedad sin ánimo de lucro cuya disolución formal se produjo a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Sus objetivos eran la promoción de la cultura y las artes en el país.

A lo largo de los años, se nutrieron de obras de arte y bienes culturales que les fueron donados. Fue allí que determinaron que, si se extinguía la sociedad, las pinturas debían pasar a ser del Estado español, informó la policía.

Los cuadros formaban parte de una exposición promovida por la Casa de Alba llamada “La Moda en la Casa de Alba”, informaron desde la policía. También detallaron que serían parte del Patrimonio Cultural del Estado. La investigación inició en 2023, luego de que la policía detectara que se desconocía el paradero de una pintura de la exposición mencionada, que se realizó entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

“Tras una importante labor de documentación a través de archivos y bibliotecas, se informó de estas pesquisas al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, ya que su padre había sido miembro honorífico de la citada Sociedad”, detallaron en el informe policial.

La Casa de Alba comprobó que la obra estaba depositada en el Palacio de Liria desde septiembre de 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal.

“Además se localizaron otros dos óleos en las mismas circunstancias -dos pinturas de José Moreno Carbonero, retrato de Alfonso XIII y retrato de Eduardo Dato- manifestando su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado español, siendo depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura”, sostuvieron.