Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

ROMA.- Una tragedia sacudió a las Maldivas este martes luego de que cinco turistas italianos que se encontraban desaparecidos fueran encontrados muertos.

Todo sucedió luego de que los visitantes decidieran hacer una excursión de buceo, según informaron varios medios locales. El incidente, al parecer, ocurrió en el atolón de Vaavu.

Según los primeros informes, publicados por el periódico digital Edition.mv, los cinco turistas a bordo del Duke of York, un barco de buceo operado por una compañía extranjera, desaparecieron durante una inmersión cerca de Alimathaa.

La inmersión tuvo lugar por la mañana, y la tripulación los reportó como desaparecidos al no haber regresado a la superficie al mediodía.

Buceo Shutterstock

Aunque la policía confirmó que inició una investigación, la causa de la muerte aún se desconoce y no se ha emitido ningún comunicado oficial.

Las condiciones meteorológicas en el lugar de buceo también fueron desfavorables hoy, hasta el punto de que el servicio meteorológico emitió una alerta amarilla para la zona, la cual permanece vigente.

Una mujer fue atacada por un tiburón

Carmen Canovas Cervello, una mujer de 30 años de edad, decidió grabar con una cámara las profundidades del agua en las islas Maldivas, que se convirtió en un destino paradisíaco por la tranquilidad de sus playas y su fauna nativa.

Tras sumergirse, la protagonista de esta historia atravesó una situación traumática en la cual expuso su vida: un tiburón que estaba por la zona decidió atacarla.

Buceaba en las islas Maldivas y fue atacada por un tiburón

Los especialistas coincidieron que Carmen invadió su zona y es por eso que el animal, al verse amenazado, decidió atacarla y generarle así un daño que, a priori, en la mayoría de los casos, es para una intervención médica inmediata.

“Había alrededor de diez tiburones nodriza, de 198 libras a 220 libras y más de tres metros de ancho. Después de la mordedura del tiburón, no pensamos en nada importante, ya que solo era una lesión menor, así que limpiamos la herida y continuamos buceando en el mismo lugar nuevamente”, explicó un amigo de la mujer.

Con información de la agencia ANSA