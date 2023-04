Buceaba en las islas Maldivas, fue atacada por un tiburón y quedó todo grabado en una cámara

escuchar

Islas Maldivas se convirtió en un destino paradisíaco donde las personas suelen elegirlo por la tranquilidad de sus playas y sus aguas, las cuales están identificadas como un punto ideal para practicar buceo. Al estar inmersos en ese terreno, la fauna nativa del lugar se encuentra presente y los tiburones resultan ser el animal más temido por los humanos.

Con este plan en marcha, Carmen Canovas Cervello, una mujer de 30 años de edad, decidió grabar con una cámara las profundidades del agua y cómo se desenvolvía en ellas. Tras sumergirse, la protagonista de esta historia atravesó una situación traumática en la cual expuso su vida: un tiburón que estaba por la zona decidió atacarla.

A la hora de buscar explicaciones sobre el caso, los especialistas coincidieron que Carmen invadió su zona y es por eso que el animal, al verse amenazado, decidió atacarla y generarle así un daño que, a priori, en la mayoría de los casos, es para una intervención médica inmediata.

En el caso de Carmen, sin embargo, no solo no requirió atención especializada, sino que con ayuda de otra persona le curó una herida al costado de los pectorales y siguió su camino. “Había alrededor de diez tiburones nodriza, de 198 libras a 220 libras y más de tres metros de ancho. Después de la mordedura del tiburón, no pensamos en nada importante, ya que solo era una lesión menor, así que limpiamos la herida y continuamos buceando en el mismo lugar nuevamente”, explicó su amigo, quien era su acompañante, sin darle demasiada entidad a ese momento.

Tras el sofocón, la protagonista de esta historia juntó coraje para continuar navegando con las heridas leves que mantenía a cuestas producto de la mordedura del animal. Este video se viralizó en la cuenta de TikTok de @independent donde consiguió tenes muchas visualizaciones producto de la curiosidad que le generó a los followers este tipo de contenido.

Entre los comentarios, los usuarios demostraron su sorpresa por este tipo de acciones que, por lo general, le causan un daño irreparable hasta llegar a perder la vida por la mordedura de estos animales salvajes. “Todavía no tengo ni idea de por qué la gente hace este tipo de cosas”; “Cuando te dejan, literalmente dicen que no te acerques/toques... y qué hace ella”; “Hasta ahora solo he visto pequeños tiburones en las Maldivas. Voy de nuevo pronto, así que mantendré los ojos bien abiertos” y “El tiburón no la mordió, solo le dio un mordisco. Si la hubiera mordido, no estaría nadando”, fueron las reacciones más destacadas de un posteo que llegó a los 1000 likes y conmovió por la entereza de la mujer ante una situación donde corrió serio riesgo su integridad física.

LA NACION