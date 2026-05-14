Uno por uno: quiénes son los magnates tecnológicos que acompañan a Donald Trump en la visita a China
El presidente estadounidense aterrizó en Pekín con más de 15 directivos de alto nivel para resolver problemas comerciales y levantar barreras arancelarias
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PEKÍN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín acompañado por una comitiva de más de 15 directivos de sectores estratégicos, entre los que se encontraron los principales empresarios tecnológicos estadounidenses. La delegación busca resolver distintos conflictos arancelarios y regulatorios en China.
Entre los presentes destaca Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, quien mantiene un vínculo oscilante con la administración trumpista luego de dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental hasta principios de 2025 y salir en un clima de tensión por el escándalo de Jeffrey Epstein. Hoy su automotriz tiene operaciones activas en el territorio asiático, por lo que le interesa la resolución de ciertas trabas comerciales.
Un integrante que se sumó a último momento es Jensen Huang, titular de Nvidia, la firma líder global en fabricación de chips. Este directivo subió al avión presidencial norteamericano durante una escala técnica para cargar combustible en Alaska, luego de que el propio Trump lo contactara telefónicamente el martes.
Nvidia recibió recientemente autorizaciones condicionadas para exportar sus chips de inteligencia artificial H200 al mercado chino, situación que pretende agilizar.
La delegación también cuenta con Tim Cook, CEO de Apple, quien dejará su cargo el 1 de septiembre. El propio Cook gestionó durante su mandato la exención de aranceles para productos fabricados en el exterior, aunque debió trasladar parte de la producción de dispositivos a la India ante las presiones de la Casa Blanca para incentivar la industria local.
Por el sector aeroespacial fue Kelly Ortberg, presidente de Boeing, una compañía que enfrenta aranceles chinos de 125% aplicados en represalia a medidas previas de Washington. Pese a estas barreras, la empresa mantiene diálogos para la venta de aeronaves de gran porte a clientes del gigante asiático y busca disminuir el porcentaje establecido.
La lista de representantes se completa con:
- Larry Fink, presidente y director ejecutivo de Blackrock
- Stephen Schwarzman, presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone
- H. Lawrence Culp, presidente y director ejecutivo de GE Aerospace
- David Solomon, presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs
- Brian Sikes, presidente y director ejecutivo de Cargill
- Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi
- Jim Anderson, director ejecutivo de Coherent
- Jacob Thaysen, director ejecutivo de Illumina
- Michael Miebach, CEO de Mastercard
- Dina Powell McCormick, presidenta y vicepresidenta de Meta
- Sanjay Mehrotra, presidente y director ejecutivo de Micron
- Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm
- Ryan McInerney, CEO de Visa
Estos dirigentes se embarcan con la esperanza de lograr una baja en las barreras comerciales establecidas, algo en lo que el gobierno norteamericano estaría dispuesto a mediar.
Agencias AP y AFP
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