Cinco países que se abrieron y apostaron a la estrategia de “convivir con el virus”

Mientras la variante delta se propaga pese a estrictos límites fronterizos, tras 18 meses de pandemia distintas naciones comienzan a dar inicio a las reaperturas al mundo en un esfuerzo por impulsar sus economías azotadas por tantos meses de restricciones.

Con los programas de vacunación muy avanzados y como pilar de la estrategia, los países apuestan por el modelo de “convivir con el virus”, una forma de buscar el equilibrio entre medidas de precaución y los relajamientos para volver a la normalidad.

Este modelo se destaca en los siguientes cinco países.

Dinamarca

El pasado 10 de septiembre el gobierno danés cambió la clasificación del coronavirus al afirmar que ya no era una enfermedad que presenta una “amenaza crítica para la sociedad”. Esto se debe en gran parte a la alta aceptación de la vacuna y al fuerte control de la epidemia en el país.

De comensales afuera de un restaurante para servicio al aire libre en Roskilde, Dinamarca, mientras reabran cafés y bares.

“La epidemia está bajo control y tenemos cifras récord de vacunación”, aseguró el ministro de Salud, Magnus Heunicke, que agregó que el gobierno dejaría de aplicar las medidas introducidas para luchar contra el virus porque ya no eran necesarias.

La vida en Dinamarca es muy similar a como era antes de la pandemia: no se necesita mostrar un pasaporte Covid en clubes nocturnos y restaurantes, ni usar tapaboca en el transporte público, y los lugares concurridos pueden acumular gente sin restricciones.

El pasado sábado, unos 50.000 ciudadanos asistieron a un concierto de una banda danesa, The Minds of 99, en un estadio que tuvo entradas agotadas.

La cobertura de vacunación es de las más altas de la Unión Europea (UE) después de Malta. El 74,18% de la población ya recibió ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Según Our World in Data, Dinamarca registra un promedio semanal de 460 casos positivos de coronavirus. La transmisión del virus, o tasa R, se encuentra actualmente en niveles bajos, un 0,9, uno de las menores cifras desde junio, según informaron los medios locales.

Dinamarca levanta las últimas restricciones por la COVID-19

El Ministerio de Relaciones Exteriores eliminó el pasado lunes la clasificación de viajes “roja”, más restrictiva, para todos los terceros países, lo que significa que los viajeros vacunados ya no necesitarán aislarse a su llegada. La Argentina se encuentra en color naranja.

La eliminación de esta categoría se debe a que “la mayoría de la población danesa está completamente vacunada y la vacuna tiene una buena eficacia contra la variante delta, especialmente contra enfermedades graves”, dijo el comunicado oficial.

“Sin embargo, aunque ahora estamos en un buen lugar, no hemos llegado al final de la epidemia”, advirtió Heunicke. “Por lo tanto, el gobierno no dudará en actuar con rapidez si la pandemia vuelve a amenazar funciones críticas en nuestra sociedad”.

Singapur

Las autoridades del pequeño país asiático anunciaron en junio su plan de adoptar una estrategia de convivencia con el virus basado en inmunizar a la mayor parte de su población, monitorear las hospitalizaciones y alivianar las restricciones.

Para fines de agosto, Singapur ya había logrado inocular al 80% de sus 5,7 millones de habitantes, convirtiéndose uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo, lo que le permitió flexibilizar aún más sus medidas.

Sin embargo, la variante delta, altamente contagiosa, disparó los casos de coronavirus y la semana pasada registró más de 320 positivos de transmisión doméstica, la mayor cantidad diaria de nuevas infecciones en más de un año.

El ministro de Finanzas y copresidente del grupo de trabajo sobre el coronavirus del país, Lawrence Wong, dijo a los medios locales en una sesión informativa que Singapur puede volver a imponer las restricciones de coronavirus si el número de casos graves aumenta drásticamente.

Peatones en el districto de Orchard Road, en Singapur Edgar Su - Reuters

No obstante, esto no es alarmante para las autoridades, ya que sus dos objetivos claves siguen cumpliéndose: evitar las hospitalizaciones y evitar un bloqueo prolongado y duro que revierta el curso de su transición a la vida normal.

“Este rápido y exponencial aumento de infecciones diarias que estamos experimentando ahora, es por lo que todo país que busca vivir con Covid-19 tiene que pasar en algún momento”, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado oficial.

Tailandia

El jueves pasado, las autoridades de Tailandia anunciaron que planean reabrir Bangkok y otros destinos turísticos claves a partir del próximo mes con el objetivo de reactiva su industria de viajes, fuertemente debilitada por la pandemia.

Bangkok, Hua Hin, Pattaya y Chiang Mai se sumarán a un programa en el que los visitantes totalmente vacunados que se comprometan a realizar una serie de pruebas podrán ingresar, bajo ciertos criterios, pero sin necesidad de hacer cuarentena, dijo el vocero del gobierno Thanakorn Wangboonkongchan.

Pero la lenta vacunación en Tailandia podría ser un problema para las reaperturas en octubre. Solo el 34% de los residentes de Bangkok están completamente vacunados hasta ahora, y solo el 15% de las personas en todo el país tienen las dos dosis.

Un centro de vacunación contra el COVID-19 en Bangkok, Tailandia

El país pasó de estar en entre los mejores puestos del Ranking de Resiliencia de Bloomberg -un estudio que evalúa el desempeño de los países en la pandemia en base a los casos, la vacunación y las reaperturas- al puesto 49 de 53 en el último mes.

Como otras economías del sudeste asiático, en plena flexibilización de las restricciones para los inmunizados, los casos se dispararon. La semana pasada el país anunció su mayor registro desde abril, con 16.031 nuevas infecciones y 13.731 muertes.

Sudáfrica

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció el domingo la flexibilización de las restricciones tras meses de reglas de distanciamiento social extremadamente estrictas, como cualquier tipo de reuniones.

Ahora, el toque de queda se redujo desde las 23 hasta las 4 y las reuniones se habilitaron de 250 personas en interiores a 500 al aire libre, según CNN Travel.

“Si muchas personas no están vacunadas y siguen siendo vulnerables a la infección, podría surgir la posibilidad de variantes nuevas y más peligrosas”, dijo el presidente, dadas las bajas tasas de inmunizados, donde solo el 12,67% de la población recibió dos dosis, según Our World in Data.

Pero la tasa de transmisión del virus se mantiene baja, con un R de 0,8, y los casos continúan bajando hace semanas. Además, el mandatario detalló que el país africano tiene dosis suficientes como para cubrir a toda su población adulta.

Chile

Chile es uno de los países de la región que encabezaron la campaña de vacunación contra el coronavirus, y uno de los países del mundo que alcanzó las tasas más altas en cuanto a cantidad de vacunados y a su velocidad en aplicar las dosis.

Con casi el 73% de los chilenos con ambas partes de la vacuna, ahora el Ministerio de Salud apostó por una tercera dosis de refuerzo de AstraZeneca para los inmunizados con las dosis chinas de Sinovac para potenciar el sistema inmune y adelantarse a la llegada de la variante delta.

Finalmente nos alegramos de comunicar que este 1 de octubre se abren las fronteras en Chile y podremos reunirnos con nuestros seres queridos ✈️🌎❤️ #LoveIsNotTourism #AmorNoEsTurismo #LoveIsEssential pic.twitter.com/mIMMqbrgfN — #ElAmorNoesTurismo #LoveisNotTourism (@AmorNoTurismoCL) September 15, 2021

Para octubre, el gobierno chileno prevé abrir sus fronteras para quienes cuenten con un seguro de viaje y un plan de movilidad aprobado por el sitio Me Vacuno junto a la validación de sus dosis, entre otros requisitos anunciados por la administración de Sebastián Piñera el miércoles.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos chilenos, así como a los extranjeros, para que actúen con responsabilidad. Solo así, siendo responsables, podremos mantener los espacios de libertad que hemos ido ganando durante la pandemia y que tanto esfuerzo y trabajo nos han costado como país”, indicó la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez durante el anuncio oficial en el que se detalló las actualizaciones del plan “Fronteras Protegidas”.

Agencias Reuters y AP