Etiqueta en tiempos de coronavirus: los nuevos saludos que aparecen en el mundo

PARÍS.- Un gesto que antes podía ser interpretado como una ofensa, hoy puede volverse un acto de protección. Rechazar un apretón de manos, evitar el beso y el abrazo o saludarse con los pies son algunos de los nuevos comportamientos sociales que se están adoptando en varios países del mundo como mecanismo para contener la epidemia del coronavirus.

Un video que se viralizó en las redes sociales lo mostró claramente: tres hombres, dos de los cuales llevan un barbijo y tienen las manos en los bolsillos, se saludan alegremente tocándose unos a otros los pies. Esa nueva forma de saludo es el "footshake", ahora utilizado para evitar el contagio de coronavirus. Sylvie Briand, alta funcionaria de la OMS, retuiteó un dibujo que muestra las formas alternativas de saludarse, incluidos el "footshake" y el codo contra codo.

Como este hay varios ejemplos que ya comenzaron a implementarse. En Pekín, se colocaron grandes carteles rojos en los que se pide a la gente no intercambiar apretones de manos sino a unir las propias como nueva señal de saludo. Además, a través de altavoces se recomienda hacer el gesto tradicional gong shou, palma en el puño, para decir hola. Por su parte, en Wenzhou, una de las ciudades más afectadas por la epidemia, dos oficiales rechazaron sonrientes la mano que les tendía un periodista y prefirieron intercambiar un "toque de codo".

En Irán se impuso el lema " No te doy la mano porque te quiero", una iniciativa que se multiplica. A su vez, se desarrolla una manera de saludarse entre hombres -en la República Islámica no es conveniente estrecharse la mano entre personas de sexos opuestos- que consiste en adelantar el puño cerrado hacia el otro, que hace lo mismo, pero sin que los dos puños entren en contacto.

En Brasil, el Ministerio de Salud recomendó a los brasileños que no compartan las bombillas de metal usadas para tomar mate y aclaró que el beso, "aunque no sea en la boca", también es totalmente desaconsejable.

En Nueva Zelanda, varias instituciones abandonaron el "hongi", un saludo tradicional maori en el que dos personas se pegan la nariz y la frente. La Universidad Politécnica WelTec de Wellington remplazó el "hongi" por la "waiata", un canto maori para la ceremonia de bienvenida de los nuevos estudiantes.

Otro de los acontecimientos que mayor relevancia pública tomó sucedió en Alemania, cuando el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, rechazó estrechar la mano tendida de la canciller Angela Merkel, un gesto que se difundió en las redes sociales, pero del que ambos se rieron.

Otra de las costumbres que podría finalizar y que toma relevancia a poco más de un mes de la semana santa a inicios de abril, los besos a la Virgen podrían prohibirse. "Es una de las medidas sobre la mesa", consideró un responsable de Salud de España, Fernando Simón. Durante la semana santa, fundamentalmente en España, las procesiones católicas se celebran en todo el país, donde miles de fieles intentan tocarlas manos y los pies de la Virgen o de los santos para pedirles protección.

En Rumanía, el temor al virus amenaza con estropear la celebración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. El secretario de Estado en Salud, Nelu Tataru, aconsejó a los hombres no besar más a las mujeres a las que ofrecen un ramo de flores y un amuleto de la suerte (el "Martisor"), como marca la tradición. " Ofrecemos flores, pero sin besos", recomendó. En tanto, la Iglesia ortodoxa, mayoritaria en este país, autorizó a los fieles a dejar de abrazar los íconos en las iglesias y a usar una cuchara desechable para la comunión.

Por su parte, en Australia el ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard, invitó a los australianos a " darse palmaditas en la espalda en lugar de darse la mano".

Las empresas también cambian hábitos

Ante las noticias sobre la propagación del coronavirus por Estados Unidos, la compañía tecnológica, T-Mobile, recomendó menos abrazos, besos y apretones de manos. La firma con sede en Bellevue, Washington, informó que está "animando a mantener una distancia personal en el trabajo", al tiempo que "ha puesto a disposición (de sus empleados) todo tipo de productos sanitarios".

Otras empresas estadounidenses están optando por nuevas formas para proteger a sus empleados. Los ejecutivos de Hollywood están reconsiderando sus estrenos con alfombra roja y el jefe de CNN, Jeff Zucker, está revisando en persona los viajes intercontinentales.

Las principales marcas tecnológicas están retirándose de los grandes eventos de la industria: Facebook Inc pohibió la entrada a sus oficinas de personas no relacionadas con los negocios, mientras que Twitter Inc, que instó a sus empleados a trabajar desde casa, también dijo que su presidente ejecutivo, Jack Dorsey, no asistirá este mes al festival South by Southwest de Austin, Texas.

Otras firmas están cancelando también sus propias conferencias. Google -de Alphabet Inc- suspendió su mayor conferencia para clientes de computación, prevista para el mes próximo en San Francisco, tras la cancelación el viernes de otros dos eventos.

Facebook también suspendió la semana pasada su conferencia anual de desarrolladores, al tiempo que restringió los vuelos a China, Corea del Sur e Italia. El gigante de las redes sociales, con sede en Menlo Park, California, fue un paso más allá y desaconsejó todas las reuniones con más de 50 personas. Asimismo, no es necesario que los aspirantes a un empleo pasen por las oficinas: las entrevistas están siendo reagendadas como videoconferencias cuando es posible.

En Wall Street, al menos dos grandes bancos están probando tecnologías y sistemas por si se pide a los empleados trabajar desde casa o desde lugares ajenos al centro de trabajo habitual en las próximas semanas.

