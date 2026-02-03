Tras su cuarta detención, comenzó el juicio contra el hijo de la princesa heredera de Noruega

OSLO.– El hijo de la princesa heredera de Noruega se declaró inocente de los cargos de violación y violencia doméstica en su contra, pero admitió algunos cargos menores en el primer día de su juicio este martes, en un caso que empaña aún más la imagen ya golpeada de la realeza en el país escandinavo.

Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de la princesa heredera Mette–Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, enfrenta cargos por violación de cuatro mujeres, violencia física y psicológica, y un delito contra la legislación sobre estupefacientes, entre los 38 que pesan en su contra. Podría enfrentar varios años de prisión si es hallado culpable de los cargos más graves.

La propia princesa heredera, de 52 años, se ha visto involucrada en un espectacular escándalo por sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

“Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, declaró la princesa heredera en un comunicado enviado a AFP por el Palacio Real de Noruega, tras la aparición de su nombre en al menos 1000 oportunidades en los archivos recientemente publicados en Estados Unidos sobre el delincuente sexual.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega. Por entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a algo más de un año de cárcel por prostitución de menores.

El veredicto contra Borg Hoiby –quien no tiene un título real y está fuera de la línea de sucesión– debería ser conocido semanas después del fin del juicio, previsto para el 19 de marzo.

Primer día del juicio

En la primera jornada del juicio en Oslo, Borg Hoiby se declaró inocente de cuatro cargos de violación y uno de violencia doméstica. En cambio, reconoció, total o parcialmente, algunos de los demás cargos. En total, se expone a una pena de 16 años de cárcel.

Se declaró culpable de un cargo por conducta sexual ofensiva, además de exceso de velocidad y conducir sin una licencia válida, entre otros cargos.

También dijo ser parcialmente culpable –una declaración permitida por la ley noruega– de agresión agravada y conducta temeraria.

La mañana de esta primera jornada estaba centrada en la lectura de la acusación, y la tarde a la declaración de una primera presunta víctima de violación.

Antes del inicio del juicio oral, el fiscal principal Sturla Henriksboe afirmó que Borg Hoiby no sería tratado “ni con más indulgencia ni con mayor severidad” debido a sus vínculos con la familia real.

La defensa, por su parte, no quiso pronunciarse.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit no tenían previsto asistir a las audiencias judiciales, señaló el futuro rey en un comunicado, en el que añadió que confía en que el sistema judicial sea justo y adecuado.

Sobre el joven, Haakon dijo: “Lo amamos. Es una parte importante de nuestra familia. Es un ciudadano noruego, por lo que tiene las mismas responsabilidades que todos, así como los mismos derechos”.

Haakon expresó su solidaridad con las presuntas víctimas. “Pensamos en ellas, sabemos que muchas están atravesando un momento difícil”, dijo.

Múltiples cargos

Entre los cargos que pesan contra Borg Hoiby figuran uno por violación con acceso carnal y tres por violación sin acceso carnal, algunos de los cuales habría grabado con su teléfono, según la fiscalía.

Borg Hoiby había sido detenido el 4 de agosto de 2024 por sospecha de haber agredido a su pareja la noche anterior.

Días después, dijo haber actuado “bajo la influencia de alcohol y cocaína tras una discusión”, y aseguró que sufre “trastornos mentales” y que lucha “desde hace mucho contra la dependencia” de las drogas.

La investigación policial permitió hallar indicios de otros delitos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres cuando no estaban en condiciones de defenderse, y que él, en algunos casos, filmó.

En enero, la policía anunció seis nuevos cargos, entre ellos uno por infringir la ley de estupefacientes al haber transportado 3,5 kg de marihuana en 2020, hecho que Borg Hoiby reconoció.

En total, siete personas son consideradas presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit.

La identidad de esas personas permanece protegida, con la excepción de Nora Haukland, modelo e influencer, quien ha hablado públicamente de la violencia que dice haber sufrido.

Entre el verano de 2022 y el otoño de 2023, mientras mantenían una relación, Borg Hoiby la golpeó en la cara en repetidas ocasiones con patadas y puñetazos, la agarró del cuello, la empujó y la insultó, según la acusación.

El domingo, la policía noruega detuvo a Borg Hoiby por cuarta vez por nuevas sospechas: atentado contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una prohibición de contacto con una persona.

Borg Hoiby fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, “debido al riesgo de reincidencia”.

Problemas en la monarquía

El juicio se celebra en un momento de múltiples desafíos para la familia, además del escrutinio que enfrenta Mette-Marit por sus vínculos con Epstein.

El rey Harald, de 88 años, el monarca en ejercicio de mayor edad de Europa, redujo su actividad en 2024 tras ser hospitalizado para tratar una infección y posteriormente recibir un marcapasos.

Mette-Marit necesita un trasplante de pulmón luego de haber sido diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, una enfermedad crónica que provoca cicatrices en los pulmones y deriva en una menor absorción de oxígeno.

La hija del rey Harald, Martha Louise, dejó sus funciones oficiales en 2022 para poder dedicarse a sus propios emprendimientos comerciales, y afirmó que tanto ella como su esposo, un norteamericano que se presenta como chamán, se abstendrían de utilizar su título de princesa con fines comerciales.

Ambos fueron criticados el año pasado por protagonizar un documental de Netflix que retrata su vida cotidiana.

