OSLO (AFP).- El escándalo que rodea al magnate Jeffrey Epstein ahora le asesta un golpe de cerca a la princesa heredera de Noruega, cuyo hijo será juzgado este martes por violación. Mette-Marit quedó en el ojo de la tormenta este fin de semana luego de que archivos publicados en Estados Unidos revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual. “Es simplemente vergonzoso”, fue la respuesta desde la casa real.

El nombre de la princesa aparece al menos 1000 veces en los millones de nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos estos últimos días, reportó el diario noruego VG. Los mensajes entre ambos protagonistas datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”. En 2012, en otro cruce de mensajes cuando Epstein le contó que estaba en París “buscando esposa”, la princesa le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

El escándalo Epstein golpea de cerca a la princesa heredera de Noruega LISE ASERUD� - NTB�

Para entonces, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución a una menor. Los archivos muestran que la princesa se alojó en la casa del magnate en Florida durante cuatro días en 2013, aunque él no estaba allí en ese momento.

Ante la salida a la luz de estos documentos, Mette-Marit se refirió a su “vergonzosa” amistad con el financista que se suicidó en 2019 en la cárcel mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores. “Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein”, declaró en un comunicado enviado a la agencia AFP por el palacio real.

La mujer de 52 años también asumió la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes y de que no lo conocía lo suficiente. Sin embargo, en 2011 Mette-Marit le contó a Epstein que lo había buscado en Google y le dijo que “no tenía muy buena pinta”, sin especificar exactamente a qué se refería y terminando la frase con un emoji sonriente. Según el palacio real noruego, la princesa interrumpió el contacto porque sentía que este intentaba explotar su relación para acceder a otras personas de su círculo.

Los mensajes “casi dan la impresión de que eran amigos cercanos”, afirmó el historiador y experto en realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, aunque recalcó que se desconoce el contexto en el que se escribieron. “Esto demuestra, en cualquier caso, una falta de criterio y que todos los ‘recursos de seguridad’ que la rodeaban también fallaron”, agregó.

Otro mal momento para la princesa

La princesa Mette-Marit no atraviesa su mejor momento. Este martes, su hijo de 29 años, Marius Borg Hoiby, fruto de una relación que mantuvo antes de casarse con el príncipe heredero Haakon en 2001, será juzgado en el tribunal de distrito de Oslo.

El hombre está acusado de 38 delitos, incluyendo la violación de cuatro mujeres, así como agresión y delitos relacionados con drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de prisión. La pareja de príncipes herederos ya anunció que no asistirá al juicio, que está previsto que dure unas siete semanas.