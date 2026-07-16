Comenzó la construcción del estadio más grande del mundo: albergará 115.000 personas y se inaugurará en 2030

En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026, el universo del fútbol se prepara para un cambio de paradigma sin precedentes con la construcción de una obra que desafía los límites de la ingeniería y la arquitectura. En las cercanías de la ciudad de Casablanca, en Marruecos, ya se pusieron en marcha de manera oficial los trabajos para levantar el Gran Estadio Hassan II, el cual está diseñado para albergar a 115.000 espectadores sentados, cifra que lo posicionará como el campo de juego más grande de todo el mundo.

El estadio más grande del mundo se espera que esté finalizado en 2028

Este ambicioso proyecto no solo busca romper récords históricos de capacidad, sino que se presenta como la gran apuesta estratégica del país africano para quedarse con la sede del partido final del Mundial 2030. El diseño conceptual, que quedó a cargo de los reconocidos estudios de arquitectura Oualalou + Choi y Populous, logra una fusión única entre la modernidad más avanzada y las raíces culturales tradicionales de la región, lo que busca transformar un escenario puramente deportivo en un verdadero hito del paisaje nacional marroquí.

La estética del futuro lugar no es casual. Su estructura principal rinde un homenaje a la tradicional carpa marroquí conocida popularmente como moussem, una forma de reunión social, religiosa y festiva arraigada en la historia de este pueblo. Esta inspiración se traduce en una gigantesca cubierta de aluminio que parece flotar sobre la estructura general, extendiéndose no solo sobre el campo de juego principal, sino también hacia los múltiples accesos y las extensas áreas exteriores.

Este ambicioso proyecto arquitectónico no solo busca romper récords históricos de capacidad, sino que se presenta como la gran apuesta estratégica del país africano para quedarse con la sede del partido final del Mundial 2030

Ubicado específicamente en el municipio de El Mansouria, a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca, el complejo se desarrolla sobre un terreno que supera las 100 hectáreas. La visión de los arquitectos busca que el monumental edificio respire de manera natural al integrar jardines botánicos y diversos espacios verdes de alrededor, mientras que el presupuesto estimado para esta megaconstrucción ronda los 500 millones de euros.

El Gran Estadio Hassan II fue proyectado integralmente como un centro de entretenimiento y servicios disponible los 365 días del año. Por fuera de los días de partido oficial, el recinto contará con una infraestructura de lujo que incluye un hotel de alta categoría, modernos centros comerciales, una pileta cubierta y un centro especializado para la prensa internacional. Se espera que las obras finalicen para el año 2028, tiempo suficiente para que el estadio sea probado en competiciones locales antes de su gran salto definitivo al escenario internacional.

Los estadios con mayor capacidad del mundo hasta el momento

Rungrado Primero de Mayo (Corea del Norte): 114.000 espectadores.

Melbourne Cricket Ground (Australia): 100.024 espectadores

Spotify Camp Nou - Barcelona (España): 99.354 espectadores (se encuentra en la fase final de remodelación).

FNB Stadium - Soccer City (Sudáfrica): 94.736 espectadores.

Estadio de Dallas - AT&T Stadium (Estados Unidos): 94.000 espectadores (adaptado para el Mundial 2026).

Estadio de Nueva Capital Administrativa (Egipto): 93.940 espectadores.

Lusail Stadium (Qatar): 88.966 espectadores.

Estadio Azteca (México): 87.523 espectadores.

Estadio Nacional Bukit Jalil (Malasia): 87.411 espectadores.

Estadio Borg El Arab (Egipto): 86.000 espectadores.

Estadio Más Monumental - River Plate (Argentina): 85014 espectadores.