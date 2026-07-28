Comienza en Pekín el juicio de apelación contra Malaysia Airlines por la desaparición del vuelo

PEKÍN.- La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, luego de 12 años, supone uno de los mayores misterios en la historia de la aviación civil. Este martes, familiares de pasajeros chinos que viajaban en la aeronave asistieron al comienzo del juicio de apelación en Pekín para exigir respuestas sobre el caso.

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo —12 tripulantes y 227 pasajeros— mientras cubría la ruta de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. Poco después de despegar y desviarse de su ruta planificada, la aeronave se desvaneció del radar, lo que dio origen a teorías que van desde un secuestro hasta un acto deliberado del piloto o una intercepción.

Aunque los satélites captaron señales hasta las 8 de la mañana, se cree que el avión se quedó sin combustible. Este suceso, considerado un misterio sin resolver, mantiene en vilo a las familias y a la comunidad internacional desde hace más 12 años.

En diciembre de 2025, un tribunal de Pekín condenó a Malaysia Airlines a pagar 2,9 millones de yuanes (unos 420.000 dólares) a ocho familias de pasajeros chinos.

Decepcionadas por la ausencia de respuestas de fondo, dos familias iniciaron una apelación. Otras, en tanto, renunciaron por falta de tiempo o de energía.

“Cuando vi la sentencia de primera instancia, tuve la impresión de que el tribunal insultaba a las familias de los pasajeros, que se burlaba de nosotros”, contó a la AFP Li Eryou, de 69 años, antes de ingresar al palacio de justicia donde se tramita la apelación.

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines permanece como uno de los mayores misterios de la aviación moderna (J .K. Jagdev / AFP) J .K. JAGDEV - AFP

Establecer “la verdad”

“En 12 años, nadie se ha disculpado con nosotros. Siento una rabia inmensa”, apuntó Li, que perdió a a su hijo en el avión.

“Es un asunto internacional (...) Pero el juez de primera instancia lo trató como un simple accidente de transporte en China (...) Por eso el monto de las indemnizaciones es muy bajo” en comparación con los estándares habituales, agregó.

Se han planteado varias teorías sobre la desaparición del avión: suicidio del piloto, secuestro, disparo de un misil estadounidense o incluso una falla técnica que privó a la tripulación de oxígeno, tras lo cual el avión siguió en piloto automático hasta agotar el combustible y precipitarse al mar.

“La razón principal de esta apelación es que el tribunal (...) no llevó a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, y que no señaló ni criticó la inacción de Malaysia Airlines” desde 2014, apuntó Jiang Hui, que representa a las familias chinas, y cuya madre también viajaba en aquel vuelo.

El tribunal “se limitó a pronunciarse sobre el monto de las indemnizaciones, lo cual no se corresponde con lo que las familias esperan realmente”, agregó. Según aseguró la mujer la principal reivindicación de las familias “es que se establezca la verdad”.

Nuevas búsquedas

En el avión viajaban ciudadanos de 14 países, entre ellos 50 pasajeros y miembros de la tripulación malayos.

Según las verificaciones de la AFP, no hay recursos interpuestos ante la justicia malasia por parte de familiares de estos últimos.

Entre 10 y 20 expedientes de familias chinas siguen en suspenso, principalmente porque no han solicitado un certificado de defunción, explicó Jiang.

Malasia anunció el mes pasado la prolongación, hasta el 30 de junio de 2027, de las nuevas búsquedas realizadas por la empresa privada de exploración Ocean Infinity.

La operación más reciente se llevó a cabo en dos fases, a partir de marzo de 2025, pero la compañía regresó con las manos vacías.

Jiang expresó su agradecimiento a las autoridades malasias por esta prolongación, pero las instó a autorizar a las familias a organizar sus propias búsquedas.

“El avión no va a subir solo a la superficie, solo buscándolo podremos encontrarlo”, destacó.