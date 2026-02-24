La revelación de la testigo clave del vuelo de Malaysia Airlines: “Pensé que lo encontrarían”

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, hace casi 12 años, permanece como uno de los mayores misterios de la aviación moderna. En medio de la persistente incertidumbre, una mujer británica, Katherine Tee, se posicionó como una testigo clave al afirmar que vio lo que podría haber sido el Boeing 777-200ER en llamas en el Océano Índico. Según informó el portal LADbible, ella sospecha que las “llamas de color naranja brillante” y la “estela de humo negro” que presenció aquella noche eran los restos del avión que llevaba a 239 personas y que se desvaneció sin dejar rastro.

El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing, y apenas 40 minutos después desapareció del radar, lo que marcó el inicio de una búsqueda extensa e infructuosa. Solo se encontraron fragmentos de escombros en las costas de África y en islas del Índico, y se presume que todos a bordo murieron. Expertos sugieren que el avión se desvió de su ruta planificada, lo que lo llevó a volar hacia el oeste por varias horas antes de su trágico final.

Katherine Tee, una navegante de Liverpool, relató su experiencia a Phuket Gazette en 2014, aunque inicialmente dudó en hacer público lo que había visto. En el fatídico día de la desaparición del MH370, Tee navegaba desde Cochin, India, hacia Phuket, Tailandia, junto a su esposo Marc Horn, y durante su turno de guardia nocturna fue testigo de un fenómeno inusual.

“Pensé que veía un avión en llamas cruzar por detrás de nuestra popa, de babor a estribor, lo que habría sido aproximadamente de norte a sur”, rememoró Tee. Su reacción inicial fue de incredulidad, y hasta llegó a pensar que “se estaba volviendo loca” por lo que veía.

Marc Horn y Katherine Tee fueron los encargados de dar a conocer este dato clave sobre el vuelo de Malaysia Airlines Phuket Gazette

Luego, directamente describió lo visto: “Parecía un avión alargado brillando de color naranja brillante, con una estela de humo negro detrás. Se me ocurrió que podría ser un meteorito. Pero pensé que era más probable que me estuviera volviendo loca”. Las luces anaranjadas captaron su atención, ya que nunca había visto un avión con tales características. “Podía ver el contorno del avión, parecía más largo de lo que suelen ser los aviones”, afirmó. También observó otras aeronaves con luces normales, lo que la llevó a reflexionar que, si se trataba de una emergencia, habría sido reportado.

Tee mantuvo su experiencia en secreto, ya que cuando llegaron a Phuket dos días después, el 10 de marzo, la noticia del MH370 dominaba las conversaciones. “Como dudaba de lo que había visto y estaba emocionalmente mal, pasé por alto lo que pensé haber visto... Además, pensé que lo encontrarían”, reveló al portal news.com.au.

La experiencia personal de esta pareja podría haber sido fundamental para encontrar los restos en ese momento J .K. JAGDEV - AFP

Sin embargo, su perspectiva cambió cuando un informe mediático, que detallaba la falta de avances en la búsqueda, la impulsó a revisar los registros GPS de su viaje. “Lo que vimos era consistente con el contacto confirmado que las autoridades tuvieron del MH370”, declaró Tee. Este descubrimiento la convenció de la importancia de su avistamiento y la llevó a presentar un informe oficial. “Mi esposo y yo revisamos nuestros registros GPS y nos dimos cuenta de que quizás sí lo vi”, complementó en el portal The Edge Malaysia.

Fue Marc Horn quien publicó mapas detallados de la ruta de su yate en el sitio web Cruisers Forum, donde la pareja confirmó que su embarcación se encontraba precisamente en la cercanía de una de las trayectorias de vuelo proyectadas para el MH370. “Un mapa reveló que la aeronave habría pasado el yate por la popa”, dijo, lo que corrobora la viabilidad de su avistamiento en el lugar y momento exactos.

Marc Horn publicó mapas detallados de la ruta de su yate y agregó el camino del vuelo MH370 de Malaysia Airlines Cruisers Forum

Katherine Tee presentó formalmente su informe, con datos de su viaje, al Joint Agency Coordination Centre en junio de 2014, el organismo australiano encargado de coordinar la búsqueda en el sur del Océano Índico. Sin embargo, pese a la precisión de su testimonio, “no está claro si el avistamiento de Tee fue investigado alguna vez” por las autoridades, según destaca LADbible.

La revelación de Tee se sumó a otras teorías y avistamientos no confirmados, y a pesar de las exhaustivas búsquedas y las múltiples especulaciones a lo largo de los años, el misterio del MH370 persiste. El testimonio de Katherine Tee, aunque no investigado a fondo, añade una pieza intrigante a la compleja narrativa de uno de los enigmas más grandes de la historia de la aviación.