WASHINGTON.– Años antes de que Jensen Huang sumiera a Nvidia en una crisis y se enfrentara a dudas sobre su posible regreso, Elon Musk se encontraba en el centro de un posible ajuste de cuentas en su imperio empresarial.

En 2018, Musk se enfrentó a presiones para que dimitiera como director ejecutivo de Tesla, y un analista predijo que solo tenía un 25% de posibilidades de sobrevivir.

Ese año, Musk se vio obligado a dimitir como presidente del consejo de administración de Tesla tras supuestamente engañar a los inversores al afirmar en las redes sociales que tenía “financiación asegurada” para privatizar Tesla, lo que derivó en multas separadas de 20 millones de dólares para él y para Tesla en acuerdos con la Comisión de Bolsa y Valores.

Mientras tanto, se enfrentó a una demanda por difamación por referirse a un voluntario de rescate en una cueva tailandesa como un “pedófilo” después de que el explorador rechazara el plan de Musk de construir un minisubmarino para ayudar a los niños atrapados.

Elon Musk, CEO de Tesla; Sundar Pichai, CEO de Google; Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Sam Altman, CEO de OpenAI, en una imagen generada por IA Google

En el podcast The Joe Rogan Experience, Musk consumió marihuana en un episodio que posteriormente provocó una investigación federal sobre la seguridad de SpaceX. En respuesta a las preocupaciones de la NASA, Musk envió un correo electrónico a los empleados de SpaceX diciéndoles: “SpaceX mantiene un entorno laboral libre de drogas”.

Mientras tanto, en Tesla, los inversores contenían la respiración y se preparaban para años de posible escrutinio gubernamental, demandas, pérdidas bursátiles e incertidumbre en la cúpula directiva. Musk, sometido a un “vigilante de Twitter” para revisar sus publicaciones que influían en el mercado, se volvió más prudente antes de que la pandemia de Covid-19 desatara una nueva era en la forma en que publicaba en la red. Encontró un aliado en el presidente Donald Trump, quien intercedió por Musk para que se permitiera la reapertura de la fábrica de su empresa en medio de las órdenes de cierre a nivel de condado en 2020.

El precio de las acciones de Tesla creció exponencialmente. Incluso después de una etapa difícil al frente del Servicio DOGE de Estados Unidos (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés), Musk consolidó su poder en Tesla. El año pasado, los accionistas aprobaron un paquete de compensación de 1 billón de dólares si cumple objetivos como aumentar la valoración de la empresa a 8,5 billones de dólares en la próxima década.

El logo de la firma tecnológica Nvidia Chiang Ying-ying - AP

“Si creas una empresa lo suficientemente grande, con una capitalización de mercado lo suficientemente alta y una presencia lo suficientemente importante en la bolsa, y convences al mundo de que sin ti esa empresa se derrumba, entonces podrás ser como el emperador romano Nerón: podrás hacer lo que quieras”, dijo Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Esa es la lección, dijo Gordon, que aparentemente se aplica a Jensen Huang, quien fue reelegido como director ejecutivo de Nvidia esta semana tras renunciar a principios de mes en medio de acusaciones de haber tenido múltiples relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una mujer sospechosa de trabajar para la inteligencia china. Tras las noticias sobre su relación con la presunta espía china, Huang se disculpó con su familia y sus colegas de Nvidia.

Ahora, se encuentra de nuevo al mando. “Muchas personas que reflexionan sobre el gobierno corporativo y la conducta ética se quedan perplejas”, dijo Gordon. Musk y Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sin escrúpulos

Según expertos en gobierno corporativo, la industria tecnológica parece haber abandonado la ética que en su día conducía a consecuencias más claras en Silicon Valley.

Tras el escrutinio en torno al papel de Facebook en las elecciones de 2016, Mark Zuckerberg se disculpó en una ocasión por los efectos de su trabajo, aunque no dio muchos detalles, limitándose a mencionar las formas en que “se utilizó para dividir a la gente”.

Jensen Huang asiste a un discurso de Donald Trump (Archivo) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El cofundador de Uber, Travis Kalanick, dejó su cargo de director ejecutivo en 2017 en medio de una serie de irregularidades corporativas y personales. La empresa enfrentó acusaciones de un ambiente laboral tóxico y acciones para evadir a las autoridades policiales y reguladoras. Kalanick llegó a decir que debía “cambiar radicalmente y madurar” tras una serie de escándalos y revelaciones comprometedoras. Finalmente, dimitió en medio de una revuelta de accionistas.

La reincorporación de Huang se produce tras un episodio en el que otra empresa clave en el sector de la inteligencia artificial estuvo a punto de perder a uno de sus cofundadores, antes de rectificar. Sam Altman, CEO de OpenAI, fue destituido de la compañía en 2023 por una disputa con su junta directiva, antes de regresar a su puesto con un amplio respaldo. El caso Altman fue una señal temprana de que la época de destituciones de fundadores podría haber llegado, por ahora, a su fin. (The Washington Post mantiene una colaboración de contenido con OpenAI).

En las últimas semanas, Musk y otros líderes tecnológicos salieron en defensa de Huang. Tras su reincorporación, Musk volvió a publicar una foto suya con el director ejecutivo del fabricante de chips en la sede de Nvidia. También afirmó haber contribuido a que Huang regresara a Nvidia.

Numerosos factores influyeron en el nuevo panorama, pero el más importante, según Gordon, fue la neutralización del capital de riesgo, que antes era un recurso escaso. A medida que se volvió más abundante, los inversores de capital de riesgo se presentaron cada vez más como “amigables con los fundadores”, dijo, “lo que se ha transformado en ‘puedes hacer lo que quieras siempre y cuando construyas la empresa’, con solo algunas excepciones”.

Elon Musk con los puños cerrados en señal de festejo (Archivo) AP Photo/Matt Rourke

Según él, esto ha generado una cultura más generalizada, donde la “supervisión adulta” ha dado paso a la obsequiosidad hacia los fundadores.

“Sin duda, vivimos en una era de multimillonarios descontrolados”, afirmó Nell Minow, experta en gobierno corporativo y presidenta de ValueEdge Advisors. Con la reincorporación de Huang, añadió, este ciclo ha alcanzado su punto álgido.

Minow afirmó que las empresas dirigidas por sus fundadores también han cerrado filas, prestando mayor atención a la composición de sus consejos de administración. Los consejos de las empresas que dirige Musk están formados por aliados y amigos cercanos; su hermano, Kimbal, forma parte del consejo de Tesla, y un antiguo socio comercial, Antonio Gracias, es miembro del consejo de SpaceX, por ejemplo.

“Nadie es intocable, sobre todo en una empresa pública, pero sin duda vivimos en la era del ‘CEO imperial’”, dijo Minow. “El caso de Musk ha servido de advertencia para muchos directores ejecutivos, y todos ellos están creando barreras a su alrededor”.

En los años siguientes, a medida que crecía la popularidad de Musk y se hacía con el control de la red social entonces conocida como Twitter, estallaron numerosos escándalos: una acusación de acoso sexual contra una azafata en un avión corporativo, a quien ofreció regalarle un caballo si accedía a “hacer más”; y el hecho de haber tenido varios hijos con una subordinada.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habla durante una conferencia en Menlo Park, California (Archivo) Nic Coury - FR171100 AP

Musk calificó la historia de la azafata como falsa y un “ataque con motivaciones políticas”. Ha reconocido su relación y sus hijos con Shivon Zilis, aunque ella declaró recientemente su separación. Sin embargo, la posición, antes precaria, de Musk al frente de su inmenso imperio empresarial no fue puesta en duda de la misma manera.

Durante todo este proceso, el precio de las acciones de Tesla se disparó, convirtiéndola en la automotriz más valiosa del mundo, y SpaceX generó un enorme interés entre los inversores con sus planes de salir a bolsa, culminando en un debut bursátil sin precedentes y en que Musk se convirtiera en el primer trillonario del mundo. Los inversores y analistas que ya lo veían venir quedaron encantados.

Nada pudo derribarlo: ni una apuesta por una iniciativa en redes sociales que afectó negativamente a su gallina de los huevos de oro en Tesla, ni un giro hacia la política que destrozó su base de clientes y hundió el precio de las acciones de Tesla, ni sus publicaciones incendiarias ni su tráfico de desinformación, ni su disputa pública con el presidente y la administración en la que había puesto en juego su reputación.

Ahora Huang ha emergido de manera similar de una nube de escándalo.

Las nuevas dinámicas se reflejan quizás mejor en las reflexiones sobre X del ex director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, quien, en medio de la tormenta que rodeaba a Huang, comentó: “Me da pena lo de Jensen. Es shakesperiano. Pero como dijo De Gaulle: ‘Los cementerios están llenos de hombres indispensables’”.

La reincorporación de Huang llevó a Blankfein a reconsiderar la situación una semana y media después. “Supongo que puedes volver del cementerio si eres realmente, realmente, realmente indispensable”, escribió.