La opinión de Elon Musk sobre DOGE tras meses alejado de Trump y la Casa Blanca: “Tuvimos cierto éxito”

Hace seis meses, Elon Musk, dueño de Tesla, dejó su cargo como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Ahora, el magnate brindó una entrevista en la que sostuvo que tuvo “cierto éxito” durante su gestión.

Qué dijo Elon Musk sobre su papel en el DOGE

En el podcast de Katie Miller, quien fue asesora de la administración Trump, Musk consideró que el DOGE se encargó de ponerle un freno a financiaciones que eran “un completo desperdicio”.

Elon Musk, en su entrevista con Katie Miller YouTube Katie Miller Pod

Cuando Miller le consultó sobre la posibilidad de volver a comandar la agencia federal, el empresario se mostró dudoso, pero respondió que probablemente no lo haría. “Creo que en lugar de dedicarme a DOGE, básicamente… habría trabajado en mis empresas esencialmente, y no habrían estado quemando los autos’“, dijo.

A su vez, el magnate manifestó que nunca estuvo “ilusionado” con Washington D. C. También explicó que “habrá una reacción muy fuerte” si se toman medidas para detener el flujo de dinero a la “corrupción política”.

Musk ha destinado millones de dólares en la campaña de Donald Trump durante su candidatura a la presidencia. Luego, desde el primer día de gestión del neoyorquino, fue designado como el encargado de los recortes federales del gobierno; lo que, según BBC, es un cargo como funcionario.

Elon Musk habló sobre OVNIS y extraterrestres

En su charla con Miller, Musk también respondió algunas preguntas sobre la existencia o no de extraterrestres, un tema sobre el que, según dijo, le consultan frecuentemente en su vida cotidiana.

“La gente siempre me pregunta si hay extraterrestres. No he visto evidencia de extraterrestres. Nadie en el equipo sénior de SpaceX tiene evidencia de extraterrestres. Porque les he preguntado, como, chicos, ¿me estoy perdiendo algo? ¿Alguien en el equipo ha visto alguna evidencia de extraterrestres?”, subrayó en ese sentido.

Elon Musk negó la existencia de extraterrestres en el podcast de Katie Miller Evan Vucci - AP

El dueño de Tesla explicó que el avistamiento de OVNIS no significa que necesariamente se trate de extraterrestres. “Eso es solo un objeto volador no identificado. Podría ser algún nuevo programa de armas o lo que sea, como un misil hipersónico o algo así”, detalló.

Por qué Elon Musk dejó su cargo en el DOGE

A fines de mayo de 2025, según BBC, Musk dejó su cargo en el DOGE después de haber recibido muchas críticas por presunta falta de transparencia e incumplimiento de los objetivos pactados a principio de año.

La salida del magnate se concretó en medio de polémica y después de que cuestionara un importante proyecto de ley de presupuesto. De todas formas, su relación con Trump terminó estable.

Elon Musk y Donald Trump, en el Despacho Oval Archivo

Ambos brindaron, en su momento, una conferencia de prensa de despedida y se llenaron de elogios. Incluso, el presidente le dio a Musk una gran llave dorada en una caja de madera a modo de obsequio.

De hecho, a pesar de que ahora Musk aseguró que no tiene intenciones de regresar, el mandatario republicano dijo que el empresario no se fue “realmente”. Por el contrario, dio por sentado que seguirá “yendo y viniendo”.