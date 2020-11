Una mujer con un tapabocasen la Plaza Roja en el centro de Moscú Fuente: AFP

MOSCÚ.- Las taquillas del palacio de hielo de Krylatskoye están cerradas, pero la pista está llena: no de patinadores de velocidad y jugadores de hockey, sino de filas de pacientes con coronavirus . Es una de las cinco instalaciones en Moscú transformadas en hospitales temporales gigantes que ahora están entrando en acción a medida que el número de nuevos casos de Covid-19 alcanza niveles récord diarios.

Vista general de un hospital temporal para pacientes con coronavirus establecido en el Centro de Convenciones y Exposiciones Sokolniki en Moscú, el 9 de noviembre de 2020. Fuente: AFP

El Kremlin describe la tasa de infección como "preocupante" y admite que los centros de salud en algunas regiones están "sobrecargados". Hoy el país registró una cifra récord de 432 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, informaron las autoridades.

Situación en Moscú "inestable"

Las restricciones en Moscú empezaron hace dos meses. Ayer, el alcalde de Moscú anunció nuevas restricciones, incluido un toque de queda a las 23:00 en bares y restaurantes, y describió la situación del coronavirus en la capital como "inestable".

El hielo se ha ido por ahora, pero el hospital del palacio de hielo está equipado con la última tecnología digital y el médico jefe es insistentemente optimista.

Pacientes en el hospital de Moscú

"Todos los días admitimos entre 40 y 50 pacientes, pero también damos de alta la misma cantidad", dijo Andrei Shkoda a la BBC, debajo de una pantalla gigante que una vez mostró puntuaciones de patinaje artístico: el invierno pasado, antes del Covid.

Este año se proyectan películas desde clásicos soviéticos hasta Mr. Bean para que los enfermos las vean desde sus camas.

El hospital de campaña se construyó en un mes durante el primer aumento de casos de Covid y nunca se usó. Ahora, un escaneo rápido desde las gradas de espectadores muestra que alrededor de un tercio de sus 1347 camas están llenas.

El papel fundamental de los hospitales de campaña

La capacidad disponible en los hospitales de Moscú contrasta fuertemente con algunas de las regiones de Rusia donde incluso la televisión estatal informa ahora sobre los hospitales provinciales, llenos y en algunos casos desbordados. Lo mismo ocurre con algunas morgues.

Moscú todavía tiene el mayor número de casos nuevos y hay colas periódicas de ambulancias en las clínicas de la ciudad y largas esperas para las pruebas de Covid gratuitas o para que los médicos hagan visitas a domicilio.

Pero los hospitales de campaña, que cuentan en parte con médicos de las regiones, están desempeñando un papel fundamental, sobre todo al permitir que los hospitales regulares continúen con la atención médica planificada.

El Dr. Shkoda dice que los pacientes con Covid en el pico de casos de este otoño son notablemente más jóvenes y están también más enfermos, después de tratarse en casa.

"En primavera, todos tenían miedo, por lo que vinieron a buscar ayuda antes. Esta nueva ola probablemente se debe a que mucha gente dejó de tomar precauciones", cree.

Los tapabocas ahora son obligatorios en público

Este verano Rusia celebró una "victoria" sobre el virus, tratando de levantar el ánimo antes de una votación de reforma constitucional que le dio a Vladimir Putin vía libre para mantenerse en el poder.

La vida social en la capital revivió rápidamente, sin apenas un tapabocas a la vista. Reimponer restricciones impopulares, ahora que las infecciones están aumentando nuevamente, no es tan fácil.

La policía patrulla la plaza Manezhnaya, en el centro de Moscú Fuente: AFP

El organismo de control de la salud de Rusia recientemente hizo que los tapabocas fueran obligatorios en todos los espacios públicos, pero la mayoría de las otras decisiones antivirus se dejan en manos de los gobernadores regionales.

Además de cerrar bares y clubes temprano, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, estableció que los los estudiantes de educación superior tengan clases a distancia y ha reducido los eventos culturales y deportivos durante los próximos dos meses.

Describió los pasos como "muy desagradables" pero necesarios, ya que la pandemia estaba presionando al servicio de salud.

"Espero que estas medidas funcionen y salven miles de vidas y la salud de muchos moscovitas", escribió en su blog.

¿Es inminente el programa de vacunación masiva?

Mientras tanto, se habla mucho sobre Sputnik V, una de las varias vacunas rusas Covid-19 en desarrollo.

Cuando Pfizer anunció el lunes que su propia vacuna tenía más del 90% de efectividad, el Ministerio de Salud de Rusia declaró inmediatamente lo mismo para el Sputnik, aunque todavía se encuentra en medio de pruebas masivas.

El ministerio también dijo que las clínicas recibirán pronto sus primeras entregas de "escala industrial" de Sputnik V, lo que sugiere que un programa de vacunación masiva es inminente.

Una clínica en el sur de Moscú ya tiene estantes con pequeños contenedores almacenados en grandes congeladores. El equipo ha estado administrando alrededor de 50 golpes al día a algunos de los 40.000 voluntarios inscritos en las pruebas.

Esta fotografía tomada el 6 de agosto de 2020 y proporcionada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia muestra la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, desarrollada por el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya Fuente: AFP

En una habitación al final del pasillo, Alexei se arremangó para la segunda de dos inyecciones. La primera, tres semanas antes, no había provocado ninguna reacción adversa.

"Nuestros jefes nos pidieron que participáramos", dijo el médico de urgencias, que ha estado trabajando con casos de Covid desde abril. "He visto a mucha gente que se enfermó, y no es agradable", explicó Alexei. "Así que prefiero no infectarme".

Otro voluntario en la cola dijo que él era el único de su trabajo que había aceptado participar. "Los demás están asustados", se encogió de hombros.

El Dr. Shkoda no tenía tales reservas. Él dice que él y siete colegas han soportado los golpes y describe su nivel de anticuerpos posterior como "bueno".

"El Covid no se va a ninguna parte, está viviendo con nosotros", razona el médico jefe, mientras recorre su hospital de hielo junto a médicos con trajes blancos gigantes y respiradores y pacientes conectados a tubos de oxígeno.

A pesar de enfrentarse todos los días a las consecuencias del coronavirus, el médico no está presionando por otro bloqueo total.

"No creo que necesitemos medidas más estrictas, pero cada persona tiene que actuar con responsabilidad", argumenta, antes de ser rociado con desinfectante y salir de la Zona Roja."Entonces es la vacuna la que nos ayudará a vencer esto al final".

