Pedro Sánchez le negó a EE.UU. el uso de de bases aéreas conjuntas en España para operaciones contra Irán

MADRID.– España rechazó prestar apoyo a la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y se desmarcó de la posición adoptada por Francia, Alemania y Gran Bretaña, que se mostraron dispuestos a emprender incluso “acciones ofensivas proporcionales” en respuesta a los ataques de Teherán contra países del Golfo y contra Chipre.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que Madrid mantiene una postura clara ante la escalada del conflicto: “La voz de Europa tiene que ser en estos momentos una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y para que se regrese a las mesas de negociación”.

El jefe de la diplomacia española insistió en que la actual lógica de confrontación militar solo conduce a una espiral de violencia y advirtió que las acciones unilaterales fuera de la Carta de Naciones Unidas carecen de un objetivo claro. “Europa debe defender el derecho internacional, la desescalada y la negociación”, subrayó.

El canciller español, José Manuel Albares, convocó hoy al embajador de Irán en España, en busca de una desescalada A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

La negativa de España a respaldar militarmente los ataques tuvo consecuencias inmediatas sobre el despliegue estadounidense en su territorio. El Pentágono retiró una docena de aviones cisterna KC-135 estacionados en las bases conjuntas de Morón de la Frontera, en Sevilla, y en menor medida en Rota, en Cádiz, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde el punto de vista humanitario”, enfatizó la ministra, quien dio por hecho que esta decisión era conocida por Washington. Según indicó, el traslado de los aviones de reabastecimiento desde Morón hacia otras instalaciones en Alemania o Francia durante el fin de semana obedeció precisamente a la imposibilidad de utilizarlos en operaciones contra territorio iraní.

Datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostraron que al menos quince aeronaves estadounidenses abandonaron las bases de Rota y Morón desde el inicio de los ataques el pasado fin de semana. Siete de esos aviones aterrizaron posteriormente en la base aérea de Ramstein, en Alemania, mientras que otros vuelos se dirigieron hacia el sur de Francia.

He contactado con el presidente de Chipre, @Christodulides, para mostrarle todo nuestro apoyo y solidaridad ante el ataque sufrido.



Reiteramos: desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y diálogo para lograr y mantener la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2026

Si bien el gobierno español condenó los ataques “absolutamente injustificados” de Irán contra los países del Golfo Pérsico y, en particular, contra Chipre –Estado miembro de la Unión Europea– optó por una respuesta estrictamente diplomática. Albares convocó al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo a esas acciones y exigir su cese inmediato, al tiempo que le recordó que también ponen en riesgo a unos 30.000 ciudadanos españoles que se encuentran en la región.

Robles aseguró que España no ha brindado ningún tipo de asistencia a la operación militar contra Irán y explicó que el convenio bilateral de cooperación con Washington debe operar dentro del marco de la legalidad internacional. En este caso, sostuvo, se trata de acciones unilaterales que no cuentan con el respaldo de organizaciones multilaterales como la ONU, la OTAN o la propia Unión Europea.

El ministro Albares reiteró que España no permitirá que las bases militares situadas en su territorio —gestionadas conjuntamente por Estados Unidos pero bajo soberanía española— se utilicen para atacar Irán. “El gobierno no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó.

La postura del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez contrasta con la adoptada por otros socios europeos. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz advirtieron conjuntamente al régimen iraní para que cese los “ataques indiscriminados” en la región y acordaron afrontar esta amenaza en coordinación con Estados Unidos.

Los tres dirigentes anunciaron que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados, potencialmente mediante acciones defensivas necesarias y proporcionadas destinadas a destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones desde su origen.

Portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt AFP

No obstante, la decisión española es compatible con el despliegue de dos destructores estadounidenses destacados en la base naval de Rota –el USS Roosevelt y el USS Bulkeley– actualmente posicionados en el Mediterráneo oriental para reforzar la protección de Israel frente a los ataques con misiles balísticos lanzados por Irán. Al tratarse de buques en navegación, España no tiene capacidad para vetar sus operaciones.

En paralelo, la ministra Robles informó que los más de mil militares españoles desplegados en la región —cerca de 700 en Líbano, 275 en Irak y 150 en Turquía— se encuentran en buen estado y han adoptado medidas adicionales de prevención y seguridad ante el deterioro de la situación.

Los contingentes destacados en Líbano, integrados en la misión de Naciones Unidas (Unifil), pasaron la noche “bunkerizados” tras la reanudación de las hostilidades entre Israel y la milicia chiíta Hezbollah, con intercambio de cohetes y proyectiles.

