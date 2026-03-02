Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 2 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump aseguró que Estados Unidos está hundiendo la armada de Irán
El presidente Donald Trump anunció este domingo que el ejército estadounidense está hundiendo a la armada iraní, y que hasta el momento lleva destruidos nueve buques de guerra iraníes e “iba tras el resto”.
Trump hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales mientras el Pentágono intensificaba sus bombardeos contra el ejército iraní, desplegando bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos para atacar instalaciones antimisiles subterráneas iraníes con bombas de 2000 libras. Los ataques estadounidenses también golpearon el cuartel general de la Armada iraní, destruyéndolo en gran parte, dijo Trump.
Por otra parte, el mandatario norteamericano anunció planes para destruir por completo la armada iraní y dijo que los buques de guerra iraníes restantes pronto serían hundidos. “Pronto estarán flotando en el fondo del mar”, advirtió Trump. “Aparte de eso, ¡su Armada está funcionando muy bien!“, ironizó al respecto.
De EE.UU. a Asia, se multiplican las protestas contra la guerra y dejan muertos en enfrentamientos frente a sedes diplomáticas
KARACHI, Pakistán.–Las protestas contra la guerra en Medio Oriente se multiplicaron este fin de semana en ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos, con episodios que fueron desde manifestaciones pacíficas hasta violentos enfrentamientos frente a sedes diplomáticas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.
En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, por lo menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante choques entre manifestantes proiraníes y fuerzas de seguridad, luego de que cientos de personas intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos. Según autoridades locales, los manifestantes lograron vulnerar brevemente el perímetro del edificio, incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas antes de ser dispersados por la policía y unidades paramilitares.
Israel confirmó un ataque contra altos mandos de Hezbollah en Beirut
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo un “ataque selectivo” contra “terroristas de alto rango de Hezbollah en la zona de Beirut”. La operación se realizó recientemente y, según indicaron, tuvo como objetivo a dirigentes de la organización en la capital libanesa.
Además, las FDI señalaron que también atacaron a “un terrorista clave de Hezbollah en el sur del Líbano.
- 1
“Operación Furia Épica”: los ataques de EE.UU. se centraron en el ayatollah y otros altos líderes de Irán
- 2
Tensión en Medio Oriente: qué se sabe del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán hoy, sábado 28 de febrero
- 3
Pakistán: al menos 9 muertos y decenas de heridos por enfrentamientos con la policía en el consulado de EE.UU. en Karachi
- 4
Qué efectos puede tener el conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados