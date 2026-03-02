LA NACION
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 2 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Personas observaron desde una terraza cómo una columna de humo se elevaba tras el ataque en Teherán, Irán (Foto AP/Vahid Salemi)
Trump aseguró que Estados Unidos está hundiendo la armada de Irán

El presidente Donald Trump anunció este domingo que el ejército estadounidense está hundiendo a la armada iraní, y que hasta el momento lleva destruidos nueve buques de guerra iraníes e “iba tras el resto”.

Trump hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales mientras el Pentágono intensificaba sus bombardeos contra el ejército iraní, desplegando bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos para atacar instalaciones antimisiles subterráneas iraníes con bombas de 2000 libras. Los ataques estadounidenses también golpearon el cuartel general de la Armada iraní, destruyéndolo en gran parte, dijo Trump.

De EE.UU. a Asia, se multiplican las protestas contra la guerra y dejan muertos en enfrentamientos frente a sedes diplomáticas

KARACHI, Pakistán.–Las protestas contra la guerra en Medio Oriente se multiplicaron este fin de semana en ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos, con episodios que fueron desde manifestaciones pacíficas hasta violentos enfrentamientos frente a sedes diplomáticas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, por lo menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante choques entre manifestantes proiraníes y fuerzas de seguridad, luego de que cientos de personas intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos. Según autoridades locales, los manifestantes lograron vulnerar brevemente el perímetro del edificio, incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas antes de ser dispersados por la policía y unidades paramilitares.

Musulmanes chiítas prendieron fuego a la puerta de entrada del consulado estadounidense en Lahore el 1 de marzo de 2026 durante una protesta contra la muerte del líder supremo de Irán (Foto: Arif ALI / AFP)
Musulmanes chiítas prendieron fuego a la puerta de entrada del consulado estadounidense en Lahore el 1 de marzo de 2026 durante una protesta contra la muerte del líder supremo de Irán (Foto: Arif ALI / AFP)ARIF ALI - AFP
Leé la nota completa acá

Israel confirmó un ataque contra altos mandos de Hezbollah en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo un “ataque selectivo” contra “terroristas de alto rango de Hezbollah en la zona de Beirut”. La operación se realizó recientemente y, según indicaron, tuvo como objetivo a dirigentes de la organización en la capital libanesa.

Además, las FDI señalaron que también atacaron a “un terrorista clave de Hezbollah en el sur del Líbano.

