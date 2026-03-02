Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 2 de marzo

El presidente Donald Trump anunció este domingo que el ejército estadounidense está hundiendo a la armada iraní, y que hasta el momento lleva destruidos nueve buques de guerra iraníes e “iba tras el resto”.

Trump hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales mientras el Pentágono intensificaba sus bombardeos contra el ejército iraní, desplegando bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos para atacar instalaciones antimisiles subterráneas iraníes con bombas de 2000 libras. Los ataques estadounidenses también golpearon el cuartel general de la Armada iraní, destruyéndolo en gran parte, dijo Trump.