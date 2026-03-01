Vuelos cancelados y desvíos por los combates en Irán dejan a miles de pasajeros varados en aeropuertos de Europa y el Golfo

DUBAI.– Miles de pasajeros quedaron varados este fin de semana en distintos aeropuertos de Europa y Asia después de que varios países de la región cerraran su espacio aéreo en medio de la intervención militar en Irán, una medida que obligó a cancelar vuelos, desviar aeronaves y reorganizar itinerarios a contrarreloj.

En el aeropuerto Charles de Gaulle, uno de los principales nodos aéreos del continente, estudiantes que tenían previsto viajar de París a Dubai denunciaron que su viaje universitario fue cancelado sin precisiones sobre una nueva fecha de salida.

“Aún tenemos algunos estudiantes que fueron antes y están varados en Dubai, y no sabemos cuándo podrán regresar”, explicó Benjamin Gnatek, uno de los responsables de grupo.

Las pantallas de los aeropuertos mostraban las miles de cancelaciones de vuelos PUNIT PARANJPE� - AFP�

La interrupción de operaciones se replicó en otras rutas. Roman Simon, pasajero que debía volar a Tailandia con conexión en Doha, relató que su tramo intermedio fue anulado a último momento. “Ahora estamos buscando una solución para poder viajar a Tailandia”, declaró desde la terminal parisina, donde largas filas se formaron frente a los mostradores de atención al cliente.

El impacto también se hizo sentir en el Golfo. En el Aeropuerto Internacional Hamad, habitual centro de conexiones entre Europa, Asia y Oceanía, las puertas de embarque permanecían casi vacías mientras pasajeros varados hacían fila para gestionar alojamiento en hoteles. Con decenas de vuelos cancelados o demorados, las aerolíneas trabajaban para reubicar a los viajeros en servicios alternativos o coordinar estadías temporales.

Pasajeros varados por el cierre del Aeropuerto Internacional de Dubái esperan ayuda en el estacionamiento del aeropuerto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos Altaf Qadri� - AP�

El cierre del espacio aéreo por parte de varios países de la región alteró de inmediato las rutas internacionales. Aeronaves que ya se encontraban en vuelo debieron desviarse y rodear zonas consideradas de riesgo, trazando itinerarios alternativos alrededor de ciudades como Lárnaca, Yeda, El Cairo y Riad. Estos desvíos implicaron mayores tiempos de viaje, consumo adicional de combustible y, en algunos casos, escalas técnicas no previstas.

La magnitud del trastorno quedó reflejada en el funcionamiento de Flightradar24, la plataforma que monitorea en tiempo real el tráfico aéreo global. El servicio dejó de operar brevemente debido al aumento extraordinario de la demanda de usuarios que intentaban seguir la situación de sus vuelos o de familiares en tránsito.

Un hombre se encuentra frente a un mostrador de facturación cerrado de la aerolínea del Golfo Etihad en el Aeropuerto de Londres Heathrow, en el oeste de Londres JUSTIN TALLIS� - AFP�

Ante la escalada de tensiones, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) recomendó el sábado a las aerolíneas del bloque que eviten el espacio aéreo afectado por la intervención militar. Si bien la directiva no equivale a una prohibición formal, en la práctica llevó a múltiples compañías a suspender temporalmente sus operaciones hacia determinados destinos o a rediseñar sus trayectorias para minimizar riesgos.

El transporte aéreo internacional es particularmente sensible a este tipo de crisis, ya que gran parte de los vuelos entre Europa y Asia atraviesan corredores sobre Medio Oriente. Cualquier restricción en esa zona repercute en cadena sobre itinerarios intercontinentales, generando cancelaciones, reprogramaciones y saturación en aeropuertos alternativos.

Para los pasajeros, la incertidumbre es el principal problema. Muchos viajeros reportaron dificultades para obtener información clara sobre reembolsos, cambios de pasaje o cobertura de gastos adicionales. Las políticas varían según la aerolínea y el tipo de tarifa adquirida, aunque en casos de fuerza mayor –como cierres de espacio aéreo por razones de seguridad– las compañías suelen ofrecer reubicación sin costo o devolución del importe, pero no siempre cubren alojamiento y comidas.

Pasajeros varados en Bombay PUNIT PARANJPE� - AFP�

En los aeropuertos afectados, las escenas se repiten: familias durmiendo en el suelo, estudiantes tratando de reorganizar viajes académicos y turistas revisando compulsivamente aplicaciones móviles en busca de novedades. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales y mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas.

Mientras tanto, expertos en aviación señalan que la normalización del tráfico dependerá de la evolución de la situación militar y de las evaluaciones de riesgo que realicen los organismos reguladores y las compañías aéreas. Si el cierre del espacio aéreo se prolonga, las cancelaciones podrían multiplicarse y extender el impacto más allá del fin de semana.

Por ahora, miles de personas permanecen a la espera de una solución que les permita continuar su viaje o regresar a casa, en un escenario donde la geopolítica volvió a demostrar su capacidad de alterar en cuestión de horas la red global del transporte aéreo.

Agencias AP y Reuters