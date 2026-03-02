Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó la diferencia entre Irán y Venezuela y reveló el plan de Trump

Este lunes, los ejércitos de Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán y a sus aliados por tercer día consecutivo. De esta forma, los ataques en todo Medio Oriente involucran cada vez más actores y amenaza con derivar en una guerra regional a gran escala.

Para entender las implicancias de este conflicto bélico, el analista internacional Mookie Tenembaum visitó los estudios de LN+, donde reveló el plan de Donald Trump y explicó las diferencias con lo ocurrido en Venezuela.

Mookie Tenembaum en LN+

“Irán no es Venezuela”, manifestó Tenembaum. “Porque en Venezuela existen cárceles y en Irán saben que, si el régimen se cae, los cuelgan. Es decir, no los van a enjuiciar. Por eso ellos van a luchar hasta el final”, argumentó.

“Y acá es cuando se entiende la amnistía que les ofrece Trump. Ese es su juego hoy: debilitarlos por ahí”, agregó el analista.

Sobre el plan del presidente estadounidense en Medio Oriente, Tenembaum sostuvo: “Lo que él busca es un escenario de castración. Que el régimen iraní se quede, pero sin hacer daño. Que no molesten, algo parecido a lo que pasó en Venezuela”.

Tenembaum analizó el conflicto en Medio Oriente

El factor Ramadán

Durante su análisis en los estudios de LN+, Tenembaum también puso el foco sobre la cuestión religiosa. “Que los ataques de Estados Unidos hayan sido justo en Ramadán no es casualidad. Se trata de un período sagrado y la paz es central en esta época”, explicó el analista.

“Por eso, matarse entre musulmanes es poco común, y eso es aprovechado por los norteamericanos”, detalló el experto.

El abatido ayatolá Ali Khamenei durante una jornada de rezo en Ramadán Vahid Salemi - AP

En palabras del Tenembaum, “en Ramadán, física y mentalmente, los musulmanes están afectados. Por eso los soldados muchas veces dejan recaer todo en su creencia. Pasan a depender exclusivamente de esa conexión mística”.

La economía y el rol de China y Rusia

Consultado sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre las finanzas globales, Tenembaum expuso: “Lo más importante para la economía mundial es el ataque a Qatar”.

“Porque petróleo hay muchísimo: la cantidad de crudo que hay en el mundo, alcanza. El verdadero problema es la escasez de gas”, subrayó.

Sobre la participación de los otros popes orientales en la guerra, el analista internacional subrayó: “En lo que pasa en Irán, ni Rusia ni China se van a meter”. En consonancia, advirtió: “La Unión Europea se va a tener que empezar a pronunciar”.

¿Por qué Qatar y Dubai?

Al momento de desentrañar el por qué del ataque a países que no están involucrados directamente en los enfrentamientos, Tenembaum deslizó: “Muchos de los ataques de Irán apuntan a Qatar y Dubai porque allí hay bases norteamericanas”.

“Con esto, Irán intenta que el costo de Estados Unidos sea cada vez más alto. Y para eso divide el ataque a través de dos canales: drones y misiles“, destacó el analista.

El conflicto alteró el tránsito aerocomercial en varios países de Medio Oriente Altaf Qadri� - AP�

“El mejor ejemplo de esto es lo que ocurre en el aeropuerto de Qatar, que es uno de los más transitados en el mundo, y hoy está cerrado”, remató Tenembaum.

Trump contra todos

“Otro aspecto que favorece a Trump es que en este momento no tiene a nadie en su contra”, insistió el analista sobre el mandatario norteamericano, y agregó: “Él siempre dice que no entiende por qué hay guerras pudiendo haber negocios”.

“Si a Trump le ofrecen algo, tiene que estar completamente seguro de que se lo van a dar. E Irán demostró en más de una ocasión faltar a su palabra”, planteó Tenembaum.

Varios puntos de Irán fueron bombardeados en las últimas horas Hassan Ammar� - AP�

Como cierre de su exposición, Tenembaum subrayó: “Los iraníes tienen una sola estrategia: aguantar. Intentar que el régimen no caiga en las próximas cuatro semanas y poder, finalmente, decir: ganamos”.