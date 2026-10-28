Cómo fue el choque de trenes en España de este miércoles 28 de octubre

Dos trenes de alta velocidad colisionaron en la provincia de Toledo, España, y dejaron al menos un saldo de 68 muertos y 150 heridos. El siniestro se registró este miércoles a las 8.56 de la mañana (hora de España) en un tramo emplazado entre las localidades de Los Yébenes y Urda, al sur de Madrid.

Los trenes involucrados son el AVE de Renfe 2080 y el Iryo 6076, donde viajaban, en total, 540 personas. Fuentes gubernamentales deslizaron que una de las hipótesis es que el suceso podría haber tenido origen en una falla humana.

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Según pudo constatar LA NACION con el sistema ferroviario de España, ADIF, el incidente se produjo cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. El servicio de alta velocidad se encuentra totalmente suspendido hasta nuevo aviso.

Tragedia ferroviaria en Espana

“Sobre las 8.30, el sistema de control LZB de la estación de Urta cayó como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores de la red y, en un tramo de 63 kilómetros, el sistema se quedó sin LZB de seguridad. Eso produjo la detención automática de todos los trenes que circulaban por ese tramo”, explicó el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

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El accidente ferroviario se produjo este miércoles por la mañana en la estación de Urda, situada en el municipio español de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. A raíz del choque, la circulación entre Madrid y Andalucía se encuentra interrumpida debido al gran despliegue de las fuerzas de seguridad y rescate.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo: al menos 10 muertos

Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha, detalló en declaraciones a TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé.

El descarrilamiento se produjo a las 8 (hora local de España) (Photo By Juanma Jimenez/Europa Press via Getty Images) Europa Press News - Europa Press

Minutos más tarde del incidente, la compañía Renfe emitió un informe donde detalló que el tren de su compañía había partido a las 8 (hora local) desde Madrid rumbo a Sevilla.

Tal fue el impacto y la trascendencia del accidente que Pedro Sánchez, mandatario español, envió sus condolencias y pésame a las familias de las víctimas por redes sociales: “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”.

El testimonio de un pasajero que sobrevivió al choque

Jesús Jerónimo habló con el diario El País tras el brutal accidente ferroviario que causó al menos 31 muertes y 80 heridos en la zona de Toledo, España.

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“Iba trabajando en mi portátil y sentí una aceleración muy bestial y me he empotrado con el asiento de delante. Ha salido gente despedida. Hemos pensado que habíamos descarrilado. Luego, poco a poco, hemos salido y hemos visto que nuestro tren estaba inclinado. Había muchos heridos y gente nerviosa”, explicó el pasajero que viajaba en el segundo vagón del tren AVE con destino a Sevilla.