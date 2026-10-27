Cómo reflejaron los medios de Brasil y del mundo la huida de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos

Flavio Bolsonaro, excandidato por el Partido Liberal (PL), huyó de Brasil tras perder en el balotaje frente a Lula da Silva el domingo. El senador nacional abordó el martes un vuelo rumbo a Florida, Estados Unidos, y habría viajado junto a su esposa y sus dos hijas.

La salida de una aeronave a territorio norteamericano se da poco después de que Bolsonaro fuera intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedara impedido de salir del país por dos causas judiciales en su contra.

Folha de San Paulo enfatizó en que, según fuentes del entorno del hijo de Jair Bolsonaro, la administración de Donald Trump está al tanto del vuelo de Flavio hacia EE.UU.

La primera de las causas en su contra, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

La segunda, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

O Globo optó por un foco similar a Folha: remarcó que Bolsonaro no entregó su pasaporte y sus aliados informaron sobre un viaje con rumbo a los Estados Unidos.

El exilio de Bolsonaro provocó un cimbronazo tanto en medios locales como internacionales. En su artículo principal, Folha de San Paulo enfatizó en que, según fuentes del entorno del hijo de Jair Bolsonaro, la administración de Donald Trump está al tanto del vuelo de Flavio hacia EE.UU. y le concedería asilo.

O Globo optó por un foco similar: remarcó que Bolsonaro no entregó su pasaporte y sus aliados informaron sobre un viaje con rumbo a los Estados Unidos.

Fuera de Brasil, la agencia Reuters fue una de las primeras en hacerse eco de la noticia

Fuera de Brasil, la agencia Reuters fue una de las primeras en hacerse eco de la noticia. “Según fuentes, Flavio Bolsonaro se dirigió a Estados Unidos tras perder las elecciones en Brasil”, tituló.

En Reino Unido, el prestigioso diario The Guardian consignó -en el mismo sentido que Reuters-: “Según informes, Flavio Bolsonaro huye de Brasil tras perder las elecciones presidenciales”.

Cómo reflejaron los medios de Brasil y el mundo la huida de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos

Desde Estados Unidos, The Washington Post puso el foco en la no entrega de pasaportes y, a diferencia de otros medios, sostuvo que los brasileños se preguntan a estas horas cuál es el paradero de Flavio Bolsonaro.

La agencia estadounidense Associated Press también comunicó sobre la fuga de Bolsonaro, a la vez que calificó de “sorpresiva derrota” la caída del legislador ante el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en segunda vuelta.

La agencia estadounidense Associated Press también comunicó sobre la fuga de Bolsonaro, a la vez que calificó de “sorpresiva derrota” la caída del legislador ante el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en segunda vuelta

De regreso en Europa, el diario EL PAÍS de España abrió su página web con una pieza periodística que llevaba el siguiente rótulo: “Flavio Bolsonaro huye a Estados Unidos tras su derrota electoral ante Lula”.

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