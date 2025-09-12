Cómo reflejaron los medios del mundo la condena a Bolsonaro por intento de golpe

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo. Los medios internacionales reflejaron la noticia a través de sus portales e hicieron hincapié en que se trata de un hecho “trascendental” y una “conspiración fallida”.

La noticia tuvo un fuerte impacto en la región y se reflejó en los principales portales digitales. El País de Uruguay lo destacó en su portada, con una foto que retrata al exmandatario tras las rejas. En tanto, El Tiempo (Colombia) señaló que la condena “expone la polarización radical en Brasil”.

Del otro lado de la cordillera, La Tercera (Chile) informó: “Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado”. El medio destacó también las palabras del presidente Gabriel Boric, quien dijo: “Mis respectos a la democracia brasileña”.

El medio The New York Times, por su parte, tituló en su portada web: “Bolsonaro condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado en Brasil”. E informó: “La Corte Suprema de Brasil condenó al expresidente por intentar aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2022, incluido un plan para asesinar a su oponente”.

La noticia cruzó el océano Atlántico y llegó a países europeos, que también se hicieron eco de la misma. “El expresidente Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado contra Lula”, tituló en su nota principal sobre el tema El País (España). Al mismo tiempo, subrayó: “Brasil da un paso trascendental contra la impunidad”.

“El ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, de 70 años, ha sido condenado a una pena de 27 años por liderar una conspiración golpista para no entregar el poder a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022″, añadió en una de las primeras líneas.

Por otro lado, France 24 (Francia) indicó: “Informe desde Brasilia: Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado”.

“Tras el pronunciamiento de la jueza Carmen Lúcia, los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil alcanzaron la mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022″, precisaron desde el medio francés.

Y detallaron: “Lúcia coincidió con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino. El magistrado Luiz Fux fue el único en disentir hasta el momento, votando a favor de la absolución del expresidente”.

El medio británico Financial Times (Reino Unido) sostuvo que el “exlíder brasileño Jair Bolsonaro condenado a 27 años de prisión por cargos de golpe de Estado”.

En ese marco, destacó que el “populista de extrema derecha” fue declarado culpable de “liderar una conspiración que intentó derrocar la democracia del país”.

“El caso histórico ha dividido a Brasil y ha provocado la ira del presidente de Estados Unidos, quien calificó el juicio como una ‘caza de brujas’ y exigió que se detuviera”, sumó.