Trump, tras la condena a Bolsonaro: “Es muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo”
El presidente de Estados Unidos sostuvo que es “muy sorprendente”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la condena a Jair Bolsonaro a prisión es “muy sorprendente” y lo comparó con sus propios problemas judiciales pasados. “Realmente se parece a lo que quisieron hacer conmigo”, declaró en un intercambio con la prensa.
La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable por el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Washington ejerció fuertes presiones en las últimas semanas para apoyar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil. “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó el fallo de la Corte y lo calificó de “injusto”. Además, sostuvo que Estados Unidos “responderá en consecuencia”. Además, apuntó contra el emblemático juez de la corte Alexandre de Moraes, a quien acusó de ser un “abusador de derechos humanos” y ser responsable de “persecuciones políticas”.
“La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en la red social X.
El panel cinco jueces decidió sentenciar a Bolsonaro por 4 votos a 1. Lo acusaron de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse a su lugar en el poder. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta penas de hasta más de 40 años de prisión en el proceso. La sentencia se dará a conocer mañana.
No es la primera vez que Trump se posiciona en contra del proceso judicial que pesa sobre Bolsonaro. Previamente lo ha calificado como una “caza de brujas”, como hizo hoy Rubio. El caso del expresidente abrió una crisis diplomática y comercial sin precedentes con la potencia norteamericana.
Trump impuso una suba de aranceles de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas, adoptó sanciones contra el presidente del tribunal y revocó visados de la mayoría de los miembros del alto tribunal del país.
The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025
The United States will respond accordingly to this witch hunt.
La condena a Bolsonaro
El núcleo de las acusaciones contra el expresidente estaba centrado en el intento de golpe de Estado y de abolir el Estado democrático de derecho, aseguró la jueza Carmen Lucia. Fue ella quien, a primera hora de la tarde, votó a favor de condenarlo y se sumó a los votos de de Moraes y Flavio Dino.
Bolsonaro negó las acusaciones, aseguró que se trata de una persecución política y dijo que fue víctima de un fraude electoral en 2022. Estos ataques al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.
El expresidente se encontraba hace casi un mes en arresto domiciliario y con tobillera electrónica en su casa de Brasilia. Es el cuarto exmandatario brasileño en ser detenido desde el retorno de la democracia.
