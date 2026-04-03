Cómo se desarrolla la misión lunar Artemis II de la NASA

HOUSTON.– La misión Artemis II de la NASA, que se lanzó el miércoles pasado, tiene una duración prevista de diez días. Los cuatro astronautas se encuentran en un viaje de alta velocidad alrededor de la Luna y de regreso en la primera misión lunar tripulada desde la era Apolo.

Artemis II está diseñado para allanar el camino para futuras misiones destinadas a devolver astronautas a la superficie lunar a finales de esta década.

A continuación, se muestra un resumen día a día del desarrollo de la misión en curso.

Día de lanzamiento

Artemis II despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a bordo del Sistema de Lanzamiento Espacial, el cohete más poderoso que jamás haya volado la agencia. Después del lanzamiento, la cápsula de la tripulación Orion se separó de la etapa superior del cohete y entró en una órbita muy elíptica alrededor de la Tierra.

Días 1 y 2: verificaciones de la órbita terrestre

La tripulación pasó los primeros días en la órbita terrestre alta realizando comprobaciones exhaustivas de los sistemas. Esto incluyó probar los sistemas de soporte vital, propulsión, navegación y comunicaciones de Orion para garantizar que la nave espacial estuviera lista para dirigirse al espacio profundo.

Inyección translunar

Una vez completadas las comprobaciones, el sistema de propulsión de Orion realizó un encendido crítico del motor conocido como inyección translunar, enviando la nave espacial fuera de la órbita terrestre y en una trayectoria hacia la luna.

Días 3 y 4: de la costa a la Luna

Durante el tránsito de varios días a la luna, los astronautas continúan monitoreando los sistemas de las naves espaciales en camino a operar más lejos de la Tierra que cualquier vuelo espacial tripulado anterior. Los controladores de la misión rastrean el desempeño de las comunicaciones y la navegación mientras Orion viaja a las profundidades del espacio.

Vuelo a la Luna

Orión debe pasar detrás de la Luna en una trayectoria de “retorno libre”, un camino que naturalmente hace girar la nave espacial hacia la Tierra sin requerir propulsión adicional. La nave espacial alcanzará su mayor distancia de la Tierra durante esta fase.

Días 5 al 8: regreso a la Tierra

Después del sobrevuelo lunar, la tripulación pasará varios días regresando a casa mientras realiza pruebas adicionales en el espacio profundo, incluidas evaluaciones de sistemas de energía, controles térmicos y operaciones de la tripulación mucho más allá de la órbita terrestre baja.

Reentrada y salpicadura

A medida que Orión se acerque a la Tierra, separará componentes clave antes de sumergirse en la atmósfera a velocidades de aproximadamente 40.233 km/h. Probar el escudo térmico de la cápsula durante el reingreso de alta energía es uno de los objetivos principales de la misión. Se espera que la nave aterrice en el Pacífico, donde los equipos de recuperación traerán a la tripulación.